Ministrul rus de Externe: Rusia se așteaptă ca discuțiile cu Ucraina să continue, dar trebuie recunoscute „noi REALITĂȚI teritoriale”

Moscova se așteaptă ca discuțiile dintre Rusia și Ucraina să continue, dar trebuie recunoscute „noi realități teritoriale” și formate noi sisteme de garanții de securitate, a declarat ministrul rus de Externe Serghei Lavrov.

În februarie 2022, Președintele rus Vladimir Putin a ordonat ca zeci de mii de militari să invadeze Ucraina, după opt ani de lupte în estul Ucrainei între separatiștii susținuți de Rusia și trupele ucrainene.

Rusia controlează acum puțin sub o cincime din Ucraina, conform Reuters.

„Pentru ca pacea să fie durabilă, noile realități teritoriale… trebuie să fie recunoscute și formalizate în termeni juridici internaționali”, a declarat Lavrov.

Remarcile ministrului rus au venit în timpul unui interviu acordat ziarului indonezian Kompas, potrivit unui transcript de pe site-ul Ministerului de Externe al Rusiei.

„Un nou sistem de garanții de securitate pentru Rusia și Ucraina trebuie format ca element integrant al unei arhitecturi pancontinentale de securitate egală și indivizibilă în Eurasia”.

Într-o referire indirectă la opoziția continuă a Moscovei față de aderarea Ucrainei la NATO, Lavrov a spus că „Ucrainei ar trebui să i se garanteze un statut neutru, nealiniat și non-nuclear”.

Ucraina spune că nu ține de Rusia să decidă la ce poate sau nu poate adera Kievul, în timp ce NATO spune că Rusia nu poate avea drept de veto asupra aderării unui stat la alianța care a fost formată în 1949 cu scopul de a contracara amenințarea din partea Uniunii Sovietice.

Donald Trump este „foarte dezamăgit” de Putin

Președintele american Donald Trump, care a organizat un summit cu Putin în Alaska la mijlocul lunii august și s-a întâlnit ulterior cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderii cheie ai alianței europene și NATO la Casa Albă în eforturile de a pune capăt războiului, a declarat marți că este „foarte dezamăgit” de liderul rus.

Trump se aștepta ca Zelenski și Putin să se întâlnească după summit. Zelenski a spus că Rusia face tot ce poate pentru a împiedica întâlnirea, în timp ce Rusia spune că agenda pentru o astfel de întâlnire nu este gata.

Lavrov a spus că șefii delegațiilor rusă și ucraineană sunt în legătură directă.

„Ne așteptăm ca negocierile să continue”, a spus Lavrov.

