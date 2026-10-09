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Putin se declară gata să ajute Iranul să oprească războiul: „Suntem pregătiți să facem tot ce ne stă în putință”. Negocierile cu SUA, în impas

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Vladimir Putin i-a promis președintelui iranian Masoud Pezeshkian că Rusia va contribui la găsirea unei soluții pentru încheierea războiului din Orientul Mijlociu. Declarația vine în timp ce negocierile dintre Teheran și Washington sunt blocate, iar cooperarea militară ruso-iraniană se intensifică.

Președintele rus Vladimir Putin i-a transmis omologului său iranian, Masoud Pezeshkian, că Moscova este pregătită să se implice în eforturile diplomatice pentru încheierea războiului din Orientul Mijlociu, declanșat în urma atacurilor americane și israeliene asupra Iranului, la 28 februarie, potrivit CBS News.

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Cei doi lideri au discutat joi, în marja unui summit regional organizat în Turkmenistan, într-un moment în care perspectivele unui acord între Teheran și Washington rămân incerte, potrivit agențiilor de presă ruse.

„Suntem gata să facem tot ce ne stă în putință pentru a contribui la soluționarea acestei situații”, a declarat Vladimir Putin, președintele Rusiei.

Liderul de la Kremlin a apreciat că autoritățile iraniene au depus „eforturi reale pentru a pune capăt războiului” și a subliniat disponibilitatea Moscovei de a sprijini o soluție negociată.

Sursa video – kremlin.ru

Putin a remarcat și „evoluția pozitivă” a relațiilor bilaterale, într-o perioadă în care Rusia și Iranul și-au aprofundat cooperarea politică, economică și militară.

Rusia și Iranul, parteneri militari tot mai apropiați pe fondul războaielor din Ucraina și Orientul Mijlociu

Relațiile dintre Moscova și Teheran s-au consolidat considerabil după invazia rusă pe scară largă în Ucraina, lansată în februarie 2022. Izolarea internațională și sancțiunile occidentale au determinat cele două state să își extindă colaborarea în domenii strategice, inclusiv în industria de apărare.

Ucraina și mai multe guverne occidentale au acuzat în repetate rânduri Iranul că a furnizat Rusiei drone de tip Shahed și rachete cu rază scurtă de acțiune, utilizate în operațiunile militare împotriva teritoriului ucrainean.

La rândul său, Moscova a fost acuzată că ar fi pus la dispoziția Teheranului informații despre potențiale ținte americane din Orientul Mijlociu, care ar fi putut fi folosite în atacurile iraniene.

Aceste acuzații plasează declarațiile lui Putin despre necesitatea încetării războiului într-un context diplomatic complicat, în care Rusia încearcă să se prezinte drept un posibil actor al negocierilor, deși menține o relație strategică strânsă cu Iranul.

Deocamdată, Kremlinul nu a prezentat un plan concret de mediere și nici nu a precizat dacă a inițiat contacte cu Washingtonul sau cu alte state implicate în conflict.

Negocierile dintre Iran și SUA, blocate. Pezeshkian consideră discuțiile cu Washingtonul „fără sens”

Întâlnirea dintre Putin și Pezeshkian a avut loc pe fondul deteriorării perspectivelor diplomatice privind încheierea confruntării din Orientul Mijlociu.

Președintele iranian a declarat în această săptămână că negocierile cu Statele Unite sunt „fără sens”, semnalând lipsa de încredere a Teheranului în posibilitatea obținerii unui acord în condițiile actuale.

Declarația vine după luni de confruntări militare și tensiuni între Iran, Statele Unite și Israel, care au afectat securitatea regională și au amplificat riscurile economice internaționale.

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