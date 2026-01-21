Putin nu se împotrivește preluării Groenlandei de către SUA și estimează prețul insulei raportat la prețul cu care Rusia a vândut Alaska în secolul 19

Președintele Rusiei, Vlarimir Putin, a abordat subiectul Groenlandei în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al Rusiei, pe fondul eforturilor administrației Trump de a prelua controlul asupra insulei din zona arctică. Putin a afirmat că dorința SUA de a achiziționa Groenlanda de la Danemarca este similar cu achiziționarea Alaskăi de de la Imperiul rus în secolul XIX.

Vladimir Putin a declarat, în marja unei reuniuni a Consiliului de Securitate din Rusia, că dorința SUA de a achiziționa Groenlanda de la Danemarca „nu ne privește deloc” pe ruși. El a adăugat că SUA și Danemarca „vor rezolva acest lucru între ele”. Cu această ocazie, Putin a făcut și o paralelă istorică între Groenlanda și achiziționarea Alaskăi de către Statele Unite de la Imperiul Rus în secolul al XIX-lea.

„Avem experiență în rezolvarea unor probleme similare cu Statele Unite în secolul al XIX-lea, cred că în 1867. După cum știm, Rusia a vândut Alaska, iar Statele Unite au cumpărat-o de la noi”, a spus Putin.

Putin estimează prețul Groenlandei raportat la prețul cu care Rusia a vândut Alaska în secolul XIX

Președintele Rusiei a încercat să estimeze prețul cu care Statele Unite ar putea cumpăra Groenlanda de la Danemarca, raportat la prețul cu care aceștia au achiziționat Alaska în secolul XIX.

„Dacă memoria nu mă înșală, suprafața Alaskăi este de aproximativ 1.717.000 de kilometri pătrați – poate puțin mai mult. Iar Statele Unite au cumpărat Alaska de la noi pentru 7,2 milioane de dolari americani. În prețurile de astăzi, ținând cont de inflația din toate aceste decenii, această sumă ar fi de aproximativ 158 de milioane de dolari. Suprafața Groenlandei este ceva mai mare – în jur de 2.166.000 de kilometri pătrați, poate și puțin mai mult. Aceasta este o diferență de aproximativ 450.000 de kilometri pătrați”.

Putin a menționat, de asemenea, că interesul american pentru Groenlanda nu este surprinzător, având în vedere că Washingtonul a avut astfel de ambiții încă din anii 1860. El a subliniat că SUA își vor urmări sistematic interesele geostrategice și economice în regiunea arctică.

Mai mult, liderul rus a susținut că Danemarca a tratat istoric Groenlanda ca pe o „colonie”, într-un mod „aspru, dacă nu chiar crud”.

