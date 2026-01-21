Prima pagină » Știri externe » Putin nu se împotrivește preluării Groenlandei de către SUA și estimează prețul insulei raportat la prețul cu care Rusia a vândut Alaska în secolul 19

Putin nu se împotrivește preluării Groenlandei de către SUA și estimează prețul insulei raportat la prețul cu care Rusia a vândut Alaska în secolul 19

22 ian. 2026, 00:16, Știri externe
Putin nu se împotrivește preluării Groenlandei de către SUA și estimează prețul insulei raportat la prețul cu care Rusia a vândut Alaska în secolul 19

Președintele Rusiei, Vlarimir Putin, a abordat subiectul Groenlandei în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al Rusiei, pe fondul eforturilor administrației Trump de a prelua controlul asupra insulei din zona arctică. Putin a afirmat că dorința SUA de a achiziționa Groenlanda de la Danemarca este similar cu achiziționarea Alaskăi de de la Imperiul rus în secolul XIX.

Vladimir Putin a declarat, în marja unei reuniuni a Consiliului de Securitate din Rusia, că dorința SUA de a achiziționa Groenlanda de la Danemarca „nu ne privește deloc” pe ruși. El a adăugat că SUA și Danemarca „vor rezolva acest lucru între ele”. Cu această ocazie, Putin a făcut și o paralelă istorică între Groenlanda și achiziționarea Alaskăi de către Statele Unite de la Imperiul Rus în secolul al XIX-lea.

„Avem experiență în rezolvarea unor probleme similare cu Statele Unite în secolul al XIX-lea, cred că în 1867. După cum știm, Rusia a vândut Alaska, iar Statele Unite au cumpărat-o de la noi”, a spus Putin.

Putin estimează prețul Groenlandei raportat la prețul cu care Rusia a vândut Alaska în secolul XIX

Președintele Rusiei a încercat să estimeze prețul cu care Statele Unite ar putea cumpăra Groenlanda de la Danemarca, raportat la prețul cu care aceștia au achiziționat Alaska în secolul XIX.

„Dacă memoria nu mă înșală, suprafața Alaskăi este de aproximativ 1.717.000 de kilometri pătrați – poate puțin mai mult. Iar Statele Unite au cumpărat Alaska de la noi pentru 7,2 milioane de dolari americani. În prețurile de astăzi, ținând cont de inflația din toate aceste decenii, această sumă ar fi de aproximativ 158 de milioane de dolari. Suprafața Groenlandei este ceva mai mare – în jur de 2.166.000 de kilometri pătrați, poate și puțin mai mult. Aceasta este o diferență de aproximativ 450.000 de kilometri pătrați”.

Putin a menționat, de asemenea, că interesul american pentru Groenlanda nu este surprinzător, având în vedere că Washingtonul a avut astfel de ambiții încă din anii 1860. El a subliniat că SUA își vor urmări sistematic interesele geostrategice și economice în regiunea arctică.

Mai mult, liderul rus a susținut că Danemarca a tratat istoric Groenlanda ca pe o „colonie”, într-un mod „aspru, dacă nu chiar crud”.

Recomandările autorului:

Trump a plecat cu stângul spre Davos. Avionul prezidențial s-a întors din drum la puțin timp după decolare. Ce probleme a întâmpinat Air Force One

Trump dă ultimatum europenilor la Davos, pe cumpărarea Groenlandei: „Puteți spune da și vom fi recunoscători. Puteți spune nu, și vom ține minte”

Putin a primit un proiect actualizat al planului de pace pentru Ucraina. Emisarii lui Trump merg joi la Moscova pentru a discuta cu președintele rus

Recomandarea video

Citește și

ȘOCANT Vacanță de coșmar pentru o femeie. A fost la un pas de moarte după ce a contractat o boală gravă de la un hotel de patru stele
23:12
Vacanță de coșmar pentru o femeie. A fost la un pas de moarte după ce a contractat o boală gravă de la un hotel de patru stele
ULTIMA ORĂ 🚨 Lovitură de teatru: SUA au schimbat tactica față de Groenlanda și nu mai impun tarife europenilor. Anunțul lui Trump, de la Davos
22:10
🚨 Lovitură de teatru: SUA au schimbat tactica față de Groenlanda și nu mai impun tarife europenilor. Anunțul lui Trump, de la Davos
LIVE 🚨 „Putin și Zelenski sunt proști dacă nu fac pace”. Trump vrea să cumpere Groenlanda, dă ultimatum liderilor UE. Ultimele informații de la Davos
21:50
🚨 „Putin și Zelenski sunt proști dacă nu fac pace”. Trump vrea să cumpere Groenlanda, dă ultimatum liderilor UE. Ultimele informații de la Davos
FINANCIAR Viktor Orban sprijină restaurantele cu 304 milioane de dolari înaintea alegerilor din 2026. Măsurile anunțate de premierul Ungariei
21:21
Viktor Orban sprijină restaurantele cu 304 milioane de dolari înaintea alegerilor din 2026. Măsurile anunțate de premierul Ungariei
FLASH NEWS „Fiți pregătiți pentru cinci zile”: Groenlanda distribuie o broșură de supraviețuire în contextul dorinței lui Donald Trump de a prelua insula
20:35
„Fiți pregătiți pentru cinci zile”: Groenlanda distribuie o broșură de supraviețuire în contextul dorinței lui Donald Trump de a prelua insula
FLASH NEWS Oana Țoiu spune că Nicușor Dan a „primit cu bucurie” invitația la Consiliul pentru Pace, pe care a refuzat-o
19:40
Oana Țoiu spune că Nicușor Dan a „primit cu bucurie” invitația la Consiliul pentru Pace, pe care a refuzat-o
Mediafax
HOROSCOP 22 ianuarie. Pot apărea cheltuieli neprevăzute pentru o zodie, iar alți nativi sunt favorizați în plan emoțional
Digi24
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni pe tema Groenlandei: „M-am săturat”
Cancan.ro
După Cătălin Măruță, a fost dată afară și ea de la Pro TV: ”Lacrimi foarte multe”
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Adevarul
Decriptarea discursului lui Trump la Davos. Ce înseamnă noua paradigmă globală pentru România
Mediafax
Cine ar putea fi viitorul AMBASADOR al României în SUA. Numele-surpriză vehiculat
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
Ce ar însemna ca UE să vândă titlurile de stat care reprezintă 50% din datoria SUA. „O recesiune cum nu au avut în 250 de ani”
Cancan.ro
Câți bani i-a dat Pro TV eliminatului Nicolae Lupșor pentru cele 3 săptămâni la Desafio
Ce se întâmplă doctore
Cine este Patricia Vizitiu, handbalista de succes care a intrat în competiția Survivor 2026! Cine e tatăl ei celebru?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
„Țeapă” la închirieri auto: A plătit pentru premium, a primit o mașină de buget
Descopera.ro
Un fenomen cosmic prezis de Einstein, confirmat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
O armură descoperită într-un mormânt din secolul al VIII-lea răstoarnă ce s-a crezut până acum
SHOWBIZ Vila în care a murit Gene Hackman este scoasă la vânzare chiar de copiii marelui actor. Ce preț are proprietatea din Santa Fe, New Mexico
23:24
Vila în care a murit Gene Hackman este scoasă la vânzare chiar de copiii marelui actor. Ce preț are proprietatea din Santa Fe, New Mexico
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „România a avut o mare victorie la Davos. S-a întâlnit delegația noastră cu delegația Rep. Moldova”
23:00
Ion Cristoiu: „România a avut o mare victorie la Davos. S-a întâlnit delegația noastră cu delegația Rep. Moldova”
NEWS ALERT Ilie Bolojan anunță un 2026 cu lapte și miere: „Fără a mai crește taxele, avem  o bază solidă pentru relansare în acest an”
22:54
Ilie Bolojan anunță un 2026 cu lapte și miere: „Fără a mai crește taxele, avem  o bază solidă pentru relansare în acest an”
ACTUALITATE Adrian Severin: „Rușinea neparticipării ar fi mult mai mică decât rușinea participării”
22:30
Adrian Severin: „Rușinea neparticipării ar fi mult mai mică decât rușinea participării”
CONTROVERSĂ ANAF va sta cu ochii pe împrumuturile între rude. Ce documente te pot scăpa de probleme
22:12
ANAF va sta cu ochii pe împrumuturile între rude. Ce documente te pot scăpa de probleme
ULTIMA ORĂ Șeful DNA răspunde acuzațiilor din partea fostului procuror-șef Crin Bologa: „Am scăzut rata de achitări la 9,59% / Sunt nemuțumiri exprimate de tineri pensionari speciali / Din peluză se vede foarte greu mingea din teren”
22:11
Șeful DNA răspunde acuzațiilor din partea fostului procuror-șef Crin Bologa: „Am scăzut rata de achitări la 9,59% / Sunt nemuțumiri exprimate de tineri pensionari speciali / Din peluză se vede foarte greu mingea din teren”

Cele mai noi

Trimite acest link pe