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Europarlamentarul Raphaël Glucksmann a fost desemnat candidatul stângii social-democrate la alegerile prezidențiale din Franța, de anul viitor. Cine este politicianul care speră să o înfrângă pe Marine Le Pen

Europarlamentarul Raphaël Glucksmann a fost desemnat candidatul stângii social-democrate la alegerile prezidențiale din Franța, de anul viitor. Cine este politicianul care speră să o înfrângă pe Marine Le Pen
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Eurodeputatul și fostul jurnalist Raphaël Glucksmann, în vârstă de 46 de ani, a fost desemnat candidatul stângii social- democrate pentru alegerile prezidențiale franceze din 2027. El a obținut nominalizarea învingând alți patru competitori în primul tur al alegerilor primare social-democrate, cu un scor decisiv de 66% din voturi, susținut de un mesaj care cerea o „refondare a stângii” și marcând o distanțare față de mișcarea La France Insoumise a lui Jean-Luc Mélenchon, scrie elmundo.es.

Raphaël Glucksmann, fiul filosofului André Glucksmann (cu care a scris în colaborare volumul Mai ’68 prezentat lui Sarkozy), a candidat din partea propriei platforme politice, Place Publique – formațiune care, de regulă, participă la alegeri în alianță cu Partidul Socialist. Deși în tinerețe a adoptat vederi neoconservatoare și liberale, el a evoluat treptat spre poziții de centru-stânga, pe măsură ce își construia cariera de realizator de documentare, scrie sursa citată.

Astfel, el va fi candidatul stângii social-democrate franceze la alegerile prezidenţiale din aprilie şi mai 2027.

Glucksmann a obţinut 66,17% din voturi, cu mult înaintea prim-secretarului PS, deputatul Olivier Faure, care a acumulat 14,5%, şi a candidatei socialiste din 2007 şi fostului ministru, Segolene Royal, cu 7%. Ceilalţi doi candidaţi, Emmanuel Maurel şi Jerome Guedj, au primit aproximativ 6%, scrie și Agerpres.

Cine este politicianul care speră să o înfrângă pe Marine Le Pen

Raphaël Glucksmann este copreședintele partidului Place Publique și și-a propus să devină principala voce a stângii moderate pentru a opri ascensiunea lui Marine Le Pen. În lupta electorală, europarlamentarul francez și-a propus să unifice electoratul de centru-stânga și să îl eclipseze pe veteranul radical Jean-Luc Mélenchon în cursa pentru succesiunea lui Emmanuel Macron.

Înainte de a intra în politică, Glucksmann a avut o carieră lungă de jurnalist, realizator de documentare și eseist. A realizat investigații majore precum cea despre genocidul din Rwanda și Revoluția Portocalie din Ucraina. După ce s-a alăturat politicii, din calitatea de reprezentant al Uniunii Europene, Glucksmann a activat pe postul de consilier pe probleme de integrare europeană pentru președintele georgian de la acea vreme, Mikheil Saakashvili.

Acesta a cofondat mișcarea politică Place Publique cu scopul de a unifica stânga ecologistă și pro-europeană. A fost ales în Parlamentul European în anul 2019 și reales în anul 2024 ca lider al listei comune dintre Partidul Socialist și Place Publique. La aceste ultime alegeri, lista condusă de el a obținut aproape 14% din voturi, ceea ce a plasat coaliția socialiștilor în spatele celei a președintelui Emmanuel Macron. Citește mai mult AICI.

Din postura de europarlamentar, Raphaël Glucksmann s-a remarcat în special ca președinte al Comisiei speciale privind ingerințele externe în procesele democratice ale UE. Are o poziție fermă anti-Putin și una pro-Ucraina, unde a cerut în mod constant un sprijin militar și economic masiv din partea Europei pentru Kiev.

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