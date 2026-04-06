Rapperul care a fost vecin de celulă cu Nicolás Maduro se laudă cu o jucărie de pluș semnată de fostul președinte venezuelean. Ce a scris acesta

Rapperul american Daniel Hernandez, cunoscut sub pseudonimul Tekashi 6ix9ine, a fost eliberat din Centrul Metropolitan de Detenție din Brooklyn după ce a ispășit o pedeapsă de 90 de zile. La ieșirea din închisoare, acesta s-a lăudat cu o jucărie de pluș semnată chiar de fostul președinte al Venezuelei, Nicolás Maduro.

Rapperul Tekashi 6ix9ine, imediat după ce a ieșit pe porțile închisorii, s-a lăudat cu o jucărie de pluș SpongeBob despre care spune că a fost semnată de fostul lider al Venezuelei, Nicolás Maduro. Pe spatele jucăriei acesta ar fi scris, alături de semnătura sa, „Maduro, 2nd April, Venezuela Forever” (Maduro, 2 aprilie, Venezuela pentru totdeauna).

Tekashi 6ix9ine și Nicolás Maduro au fost încarcerați în aceeași unitate federală din Brooklyn deoarece ambii au fost considerați deținuți de profil înalt și, prin urmare, plasați în izolare.

Maduro a fost arestat de forțele speciale americane la începutul acestui an și pus sub acuzare de trafic de droguri. 6ix9ine a fost închis în aceeași unitate, în Centrul Metropolitan de Detenție din Brooklyn, după ce a fost acuzat de încălcarea condițiilor de eliberare supravegheată, de posesia de narcotice și de implicarea într-o agresiune într-un mall din Florida.

