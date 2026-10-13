Vasele comerciale și petrolierele care traversează strâmtoarea Ormuz sunt în continuare atacate de dronele și rachetele Iranului. În urmă cu șapte luni, SUA și Israel au declanșat operațiuni militare de bombardarea Iranului.

Republica Islamică a minat și a închis strâmtoarea Ormuz, blocând 20% din tranzitul petrolier global. Flora maritimă a SUA de luptă a blocat porturile iraniene.

Situația disperată îi determină pe proprietarii navelor să facă reevaluări în privința transportului de mărfuri în regiunea Golfului Persic.

Potrivit agenției navale UK Maritime Trade Operations citată de Financial Times, șase nave au fost atacate duminică. Este cel mai grav atac raportat de când agenția monitorizează regiunea de la începerea conflictului.

Trei dintre navele lovite sunt petroliere cu petrol rafinat, iar celelalte două petroliere care transportau țiței aparțineau companiei chineze New Treasure Shipping și companiei sud-coreene Sinokor, potrivit companiei de securitate maritimă Vanguard.

A fost lovit și u vas de containere din India a fost lovit. Șapte marinari au fost răniți grav, iar alți doi sunt dați dispăruți.

Potrivit rapoartelor UKMTO, până la 11 octombrie, 24 de vase au fost atacate în ultimele două săptămâni. Golful Persic traversează o perioadă dură cu cele mai intensificate atacuri de la primele săptămâni de război în martie, când 13 nave au fost lovite.

Institutul pentru Studiul Războiului a declarat: „Iranul ar putea dezvolta capabilități anti-navă pentru a-și îmbunătăți precizia de a lovi vasele comerciale”.

Nu doar Iranul cauzează probleme. În Marea Roșie, în special în strâmtoare Bab al-Mandab, rebelii houthi fac ravagii: au deturnat și lovit nave, au blocat rutele comerciale maritime și au lovit conducte ale Arabiei Saudite, ceea ce a dus la stoparea livrării de petrol către Europa pentru o lună.

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