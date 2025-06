Premierul israelian Benjamin Netanyahu urmează să fie audiat într-un proces de corupție. Președintele american Donald Trump i-a luat apărarea, solicitând anularea acuzațiilor. Vineri, un tribunal israelian a respins cererea premierului de a amâna audierile cu două săptămâni.

Netanyahu neagă acuzațiile potrivit cărora el și soția sa ar fi acceptat cadouri de lux în valoare de 260.000 de dolari, în schimbul unor favoruri politice.

„Statele Unite ale Americii cheltuiesc miliarde de dolari pe an, mult mai mult decât orice altă naţiune, pentru a proteja şi sprijini Israelul”, a scris preşedintele american pe platforma Truth Social.

„Nu vom tolera acest lucru”, a adăugat el, potrivit Times of Israel.

„Benjamin Netanyahu este pe cale de a negocia un acord cu Hamas, care va include eliberarea ostaticilor. Cum este posibil ca prim-ministrul Israelului să fie obligat să stea toată ziua într-o sală de judecată?”, a scris Trump.

„Este teribil ceea ce îi fac lui Bibi Netanyahu în Israel. Este un erou de război și un prim-ministru care a făcut o treabă fabuloasă lucrând cu Statele Unite pentru a aduce un mare succes în eliminarea amenințării nucleare periculoase din Iran. Important este că este chiar acum în proces de negociere a unui acord cu Hamas, care va include recuperarea ostaticilor. Cum este posibil ca prim-ministrul Israelului să fie forțat să stea într-o sală de judecată toată ziua, fără nimic (țigări, păpușa Bugs Bunny etc.)? Este o VÂNĂTOARE DE VRĂJITOARE POLITICĂ, foarte asemănătoare cu vânătoarea de vrăjitoare pe care am îndurat-o. Această parodie de justiție va interfera atât cu negocierile dintre Iran, cât și cu Hamas. Cu alte cuvinte, este o NEBUNIE să facă ceea ce fac procurorii scăpați de sub control cu ​​Bibi Netanyahu. Statele Unite ale Americii cheltuiesc miliarde de dolari pe an, mult mai mult decât orice altă națiune, protejând și sprijinind Israelul. Nu vom tolera asta. Tocmai am avut o Mare Victorie cu Prim-ministrul Bibi Netanyahu la cârmă — Și asta ne pătează enorm victoria. LĂSAȚI-L PE BIBI SĂ PLECE, ARE O MISIUNE IMPORTANTĂ DE ÎNDEPLINIT!”