Cristian Lisandru
22 dec. 2025, 10:00, Știri externe
Unitățile militare rusești care operează în Ucraina au început să utilizeze sistemul de apărare aeriană cu laser Silent Hunter, dezvoltat de China, conform informațiilor publicate pe mai multe platforme de socializare și analizate de echipa de monitorizare open-source a Army Recognition. Deși nici Moscova, nici Beijingul nu au confirmat, oficial, această desfășurare, utilizarea sistemului de apărare aeriană cu laser Silent Hunter ar reprezenta prima utilizare pe câmpul de luptă a armei cu energie direcționată a Chinei, în timp ce ambele părți caută modalități eficiente din punct de vedere al costurilor pentru a contracara expansiunea războiului cu drone.

  • Sistemul Silent Hunter, dezvoltat de conglomeratul de stat chinez Poly Technologies, a fost confirmat vizual prin intermediul unor imagini distribuite de conturile de socializare afiliate armatei rusești.
  • Montat pe un camion tactic 6×6 modificat, platforma dispune de o turelă laser montată pe acoperiș, un sistem de urmărire optică și un modul generator robust.

„Deși nici Moscova, nici Beijingul nu au emis nicio declarație oficială care să confirme prezența sa, configurația vehiculului, suita de senzori și optica fasciculului corespund cu cele observate la expozițiile și materialele promoționale de apărare chinezești, ceea ce lasă puține îndoieli cu privire la identitatea sa”, se precizează în analiza publicată de Army Recognition.

Sistemul de apărare aeriană cu laser Silent Hunter | Sursa foto – China Poly Technology via Army Recognition

Silent Hunter folosește un laser cu fibră optică de înaltă energie

Conceput pentru a neutraliza amenințările aeriene la altitudine mică, Silent Hunter folosește un laser cu fibră optică de înaltă energie, notează Army Recognition, capabil să străpungă structurile, senzorii sau sistemele de propulsie ale dronelor.

  • Cu o putere raportată de 30 până la 100 de kilowați, în funcție de variantă, se crede că poate ataca eficient dronele mici la distanțe de până la 1,5 kilometri.
  • Poate primi date de țintire de la senzori radar sau optici, poate urmări amenințările în mișcare în timp real și poate dezactiva silențios dronele care se apropie, fără expunere la radar sau consum de muniție.
  • Principalul avantaj tactic al sistemului constă în costul redus per angajament și în capacitatea de a răspunde rapid la roiurile de drone, o capacitate de care Rusia nu a avut nevoie în multe zone de front saturate de sistemele fără pilot ucrainene.

Prezența Silent Hunter pe câmpul de luptă subliniază cât de mult a devenit China un partener tăcut în susținerea capacităților militare rusești.

De la invazia la scară largă a Ucrainei din februarie 2022, Beijingul a evitat statutul formal de alianță, dar a oferit un sprijin indirect esențial. Acesta a inclus tehnologii cu dublă utilizare, cum ar fi semiconductori, module de imagistică termică, componente drone și acum, conform acestor ultime observații de teren, arme energetice operaționale.

Deși menține oficial o postură diplomatică neutră, China a valorificat întreprinderi de stat precum Poly Technologies pentru a aprofunda accesul Rusiei la echipamente militare avansate sub pragul care ar declanșa sancțiuni occidentale. Pentru China, Ucraina oferă un teren de testare real pentru a-și evalua sistemele de generație următoare în condiții reale de luptă, fără confruntare directă cu Occidentul.

Armele laser au depășit testarea teoretică și au intrat în aplicații practice de luptă

Apariția simultană a sistemelor de energie dirijată de ambele părți ale conflictului confirmă faptul că armele laser au depășit testarea teoretică și au intrat în aplicații practice de luptă.

Ceea ce a început ca science fiction și a evoluat ulterior în roluri statice de apărare a bazelor a intrat acum, pe deplin, pe câmpul de luptă.

  • Atât forțele rusești, cât și cele ucrainene integrează tehnologia laser nu ca experimente futuriste, ci ca soluții imediate pentru a contracara o amenințare în evoluție pe care sistemele tradiționale nu o pot gestiona singure.
  • Odată cu saturația dronelor care definesc lupta modernă, de la quadcoptere comerciale low-cost la muniții de acțiune lungă, laserele oferă combinația rară de viteză, precizie și sustenabilitate.

Aceste evoluții au implicații profunde pentru NATO și comunitățile de apărare occidentale. Deși Statele Unite și aliații săi au făcut progrese considerabile în dezvoltarea sistemelor laser de înaltă energie, cum ar fi DE M-SHORAD al Armatei SUA, HELIOS al Marinei SUA și DragonFire al Marii Britanii, niciunul nu a fost încă desfășurat în luptă.

„Utilizarea în lumea reală a sistemelor laser tactice Silent Hunter și a propriilor Ucrainei oferă un studiu de caz fără precedent privind eficacitatea, limitele și valoarea tactică a armelor cu energie dirijată în condiții de război. De asemenea, evidențiază un nou front în competiția marilor puteri, pe măsură ce sistemele chineze câștigă validare pe câmpul de luptă într-un conflict care pune forțele ucrainene susținute de Occident împotriva unei armate ruse din ce în ce mai susținute de tehnologie străină”, se mai arată în analiza Army Recognition.

Cele mai noi