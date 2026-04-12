Negocieri SUA-Iran: Vance anunță cum s-au desfășurat discuțiile de la Islamabad. Ce concesii „serioase“ era pregătit să facă Washingtonul

Într-o scurtă conferință de presă susținută la Islamabad, duminică dimineața, vicepreședintele JD Vance a declarat că negocierile maraton cu Iranul nu au dus la o evoluție decisivă.

„Am purtat o serie de discuții substanțiale cu partea iraniană. Aceasta este vestea bună. Vestea proastă este că nu am ajuns la un acord”, a spus Vance.

El a precizat că delegația sa, din care făceau parte trimisul special al Casei Albe, Steve Witkoff, și ginerele președintelui Trump, Jared Kushner, se întorcea în Statele Unite fără a mai organiza o a doua rundă de negocieri.

„Ne întoarcem în Statele Unite fără să fi ajuns la un acord”, a declarat Vance. „Am precizat foarte clar care sunt limitele noastre, în ce privințe suntem dispuși să facem concesii și în ce privințe nu suntem dispuși să facem concesii, iar ei au ales să nu accepte condițiile noastre.”

Discuțiile au durat aproximativ 21 de ore, a spus Vance

„Pur și simplu nu am reușit să ajungem la o situație în care iranienii să fie dispuși să accepte condițiile noastre”, a declarat Vance pentru Jennifer Jacobs de la CBS News. „Cred că am fost destul de flexibili. Am fost destul de concilianți.”

Vance a spus că, în timpul pauzelor din cadrul negocierilor de pace, a discutat „în mod constant” cu președintele Trump și cu secretarul de stat Marco Rubio, secretarul apărării Pete Hegseth, amiralul Brad Cooper — comandantul Comandamentului Central al SUA, care supraveghează operațiunile militare americane în Orientul Mijlociu — și membri ai echipei de securitate națională de la Casa Albă.

JD Vance a declarat că Washingtonul era pregătit să facă concesii serioase în fața Iranului, inclusiv o posibilă dezghețare a activelor, însă Teheranul a refuzat să accepte condițiile Statelor Unite.

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a refuzat să dezvăluie detalii despre ceea ce anume a respins Iranul în timpul negocierilor din Pakistan.

„Nu voi intra în detalii, deoarece nu doresc să negociez public după ce am negociat timp de 21 de ore în mod confidențial”, a declarat Vance.

El a explicat esența poziției SUA: Washingtonul cere de la Teheran o asigurare clară și de încredere că Iranul nu va căuta să producă arme nucleare și nu va încerca să obțină capacitatea de a le produce rapid. Conform vicepreședintelui, acesta este principalul obiectiv al lui Donald Trump.

Vance a precizat că obiectele programului nuclear iranian, inclusiv instalațiile de îmbogățire a uraniului, au fost deja distruse în timpul atacurilor recente. Cu toate acestea, întrebarea cheie rămâne deschisă: sunt autoritățile iraniene dispuse să renunțe la dezvoltarea armelor nucleare – atât în prezent, cât și pe termen mediu și lung?

„Până acum, nu vedem acest lucru. Sperăm că vom vedea”, a concluzionat JD Vance.

După conferința de presă, vicepreședintele a părăsit imediat Pakistanul pentru a se întoarce în SUA.

