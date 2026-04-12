Prima pagină » Știri externe » Negocierile dintre Iran și SUA încep cu stângul. Autoritățile de la Teheran denunță o „atmosferă plină de neîncredere, suspiciune şi îndoială”

Negocierile dintre Iran și SUA încep cu stângul. Autoritățile de la Teheran denunță o „atmosferă plină de neîncredere, suspiciune şi îndoială”

Bianca Dogaru
Negocierile dintre Iran și SUA încep cu stângul. Autoritățile de la Teheran denunță o „atmosferă plină de neîncredere, suspiciune şi îndoială”
Ministerul iranian de Externe recunoaște că prima rundă de discuții cu Statele Unite s-a desfășurat sub semnul suspiciunii. Autoritățile de la Teheran afirmă că un rezultat concret este greu de obținut imediat după un conflict armat care a durat mai bine de o lună.

Sursa foto: Profimedia

Esmaeil Baghaei,  purtătorul de cuvânt al diplomației iraniene, descrie prima întâlnire dintre cele două puteri drept una extrem de dificilă. Acesta explică faptul că negocierile de la Islamabad au loc într-un context complicat, la scurt timp după un război care a durat 40 de zile.

„Discuţiile s-au desfăşurat într-o atmosferă plină de neîncredere, suspiciune şi îndoială. Nu ar fi trebuit să ne aşteptăm de la început că vom putea ajunge la un acord într-o singură sesiune. Nu cred că cineva avea astfel de aşteptări”, a spus el.

Deși discuțiile sunt tensionate, partea iraniană susține că dialogul trebuie să continue.

„Diplomaţia nu se termină niciodată,” a adăugat acesta. 

Negocierile SUA-Iran s-au încheiat astăzi, după 21 de ore, fără vreun acord. Delegația americană a părăsit Pakistanul. Mai mult, vicepreședintele JD Vance ar fi declarat că negocierile au eșuat deoarece Iranul a refuzat să accepte condițiile de a nu dezvolta o armă nucleară. Vance le-a transmis jurnaliștilor din Pakistan că oficialii americani părăsesc negocierile.

