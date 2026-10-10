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Reacția lui Trump, după ce un reporter de la Casa Albă l-a informat că Zelenski l-a numit „slab“ pentru că a încheiat un acord energetic cu Putin

Melania Agiu
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Președintele american Donald Trump a refuzat să comenteze afirmațiile omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, care l-a numit „slab” din cauza recentului acord energetic dintre SUA și Rusia. Întrebat de reporteri la Casa Albă despre aceste critici, Trump a evitat să dea un răspuns direct cu privire la înțelegerea prin care Washingtonul va importa motorină de la Moscova.

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Un jurnalist de la Casa Albă l-a informat pe Trump că Zelenski l-a numit „slab“ în legătură cu acordul dintre SUA și Rusia privind motorina. Președintele american a ignorat inițial întrebările jurnaliștilor, dar ulterior a respins criticile, apărând acordul ca fiind necesar pentru a atenua creșterea vertiginoasă a prețurilor la combustibil.

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Reporter: „Zelensky a spus că sunteți slab din cauza acordului de petrol cu Rusia.”

Trump a întrebat: „Cine a spus asta?”

După ce reporterul a răspuns: „Zelenski”, președintele SUA a spus: „Bine.” Apoi a arătat spre un alt jurnalist, spunând: „Te rog.”

Reporter: „Zelenski a mai spus că acordul este ‘un pas slab care doar va prelungi războiul’.”

Trump: „Suntem un partener puternic. Petrolul este necesar în întreaga lume, iar acesta este motorină, exact ceea ce ne trebuie. Așadar, suntem foarte bucuroși să o primim”, a declarat președintele SUA.

În seara zilei de vineri, 9 octombrie, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că a purtat o discuție telefonică cu Vladimir Putin și că au convenit ca Rusia să furnizeze Statelor Unite milioane de tone de motorină.

Zelenski a criticat dur acțiunile lui Trump, calificând relaxarea sancțiunilor drept o măsură „absolut îngrozitoare”. El a subliniat că acest cadou de ziua de naștere oferit lui Putin îi va asigura acestuia miliarde în plus pentru a continua războiul și a afirmat că situația actuală demonstrează slăbiciunea Statelor Unite.

În urma discuției pe care a purtat-o cu președintele SUA, Putin a confirmat că Rusia este pregătită să furnizeze produse petroliere către piețele din SUA și de pe plan mondial. De asemenea, el și-a exprimat speranța că va exista o cooperare mai strânsă între cele două țări.

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