Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat marți că atacurile asupra navelor civile din Marea Neagră sunt inacceptabile. Reacția oficialului de la Bruxelles vine după ce două ambarcațiuni au fost lovite marți în zona economică a Bulgariei, la doar o zi după ce o navă turcă încărcată cu cereale ucrainene a fost lovită în largul coastelor României.

„Situația din Marea Neagră devine din ce în ce mai îngrijorătoare. Navele comerciale – și echipajele nevinovate – sunt ținta unor atacuri, iar pe mare s-au înregistrat deja pierderi de vieți omenești. Astăzi, două nave comerciale au fost lovite în zona economică a Bulgariei din Marea Neagră. Acest lucru se întâmplă la doar o zi după ce o navă turcă care transporta cereale ucrainene a fost lovită și scufundată în largul coastelor României. Deși circumstanțele exacte ale acestor incidente sunt încă în curs de clarificare, evoluția situației este extrem de îngrijorătoare. Atacurile asupra navelor civile sunt inacceptabile. Ne exprimăm solidaritatea deplină cu statele noastre membre de pe flancul estic.“, a transmis Ursula von der Leyen pe pagina sa de X.

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Reamintim că, marți, 6 octombrie, două nave au fost lovite de drone, în zona economică a Bulgariei din Marea Neagră. Potrivit datelor din mass-media, una intre ambarcațiuni, Alfa Watan, s-ar fi scufundat și nu se cunosc informații despre echipaj. Alți 18 marinari, care se aflau pe nava Able, au fost salvați.

Luni, în urmă cu o zi, un incident similar a avut loc în în apropierea platformei Pescăruș de la Marea Neagră. MRCC Constanța a fost alertat luni, în jurul orei 11.00, despre un incident maritim produs în afara apelor teritoriale ale României. O navă de cereale a fost lovită de drone, în apropierea platformei Pescăruș. Datele indică faptul că 11 membri ai echipajului au fost salvați, iar două persoane au murit.