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Încă un atac în Marea Neagră. Două nave au fost lovite de drone în zona economică a Bulgariei. Una s-ar fi scufundat

Încă un atac în Marea Neagră. Două nave au fost lovite de drone în zona economică a Bulgariei. Una s-ar fi scufundat
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Un alt incident cu drone a avut loc în Marea Neagră. Marți, 6 octombrie, două nave au fost lovite de astfel de aparate, în zona economică a Bulgariei din Marea Neagră. Potrivit datelor, una intre ambarcațiuni, Alfa Watan, s-ar fi scufundat și nu se cunosc informații despre echipaj. Alți 18 marinari, care se aflau pe nava Able, au fost salvați.

Președinția de la Sofia a anunțat, astăzi, incidentul din mare. Atacurile asupra celor două nave au avut loc la aproximativ 80 de mile de orașul Byala, în regiunea Varna, potrivit The Sofia Globe. Premierul bulgar Roumen Radev a convocat o reuniune de urgență la care participă reprezentanți ai patru ministere, ai Președinției și ai serviciilor de securitate.

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Nave lovite de drone în Marea Neagră, în zona economică a Bulgariei

Nava Alfa Watan, sub pavilion Togo, s-ar fi scufundat după atacul cu drone, potrivit Maritime.bg. Nu se știa imediat ce s-a întâmplat cu echipajul. Pe de altă parte, cei 18 membri ai echipajului navei Able au fost salvați de vasul bulgăresc Dioscuria. Aceștia urmau să fie transferați pe o navă a Poliției de Frontieră și duși la țărm. La operațiunile de salvare a participat și nava Mercy, sub pavilion Saint Kitts și Nevis.

Potrivit sursei citate, Nava Able a luat foc în urma incidentului. Cei 18 membri ai echipajului au abandonat vasul și au fost salvați de feribotul bulgăresc Dioscuria. Mai mulți marinari au fost răniți. Aceștia au primit primul ajutor la bord și urmează să fie transportați la spitale.

Vă reamintim că, în urmă cu o zi, un incident similar a avut loc în în apropierea platformei Pescăruș de la Marea Neagră.

11 marinari au ajuns în spital, la Constanța, după ce nava lor a fost lovită de drone în apropierea platformei petroliere Pescăruș

11 marinari au ajuns în spital, la Constanța, după ce nava lor a fost lovită de drone în apropierea platformei petroliere Pescăruș

MRCC Constanța a fost alertat luni, în jurul orei 11.00, despre un incident maritim produs în afara apelor teritoriale ale României. O navă de cereale a fost lovită de drone, în apropierea platformei Pescăruș. Datele indică faptul că 11 membri ai echipajului au fost salvați, iar două persoane au murit.

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