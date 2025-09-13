Prima pagină » Știri externe » Reacțiile politicienilor din FRANȚA la retrogradarea ratingului suveran: Apeluri la „a pune capăt” macronismului

Reacțiile politicienilor francezi la retrogradarea ratingului suveran al Franței de către agenția de rating Fitch, de la AA- la A+, s-au ținut lanț.

„O țară pe care „elitele” sale o conduc să refuze adevărul este condamnată să plătească prețul”.

Cu aceste cuvinte a reacționat fostul prim-ministru François Bayrou vineri seara la retrogradarea ratingului Franței de către agenția americană Fitch Ratings, de la AA- la A+.

O decizie luată într-un context de criză bugetară și politică fără precedent, după căderea Guvernului la 8 septembrie, notează Le Figaro.

Jean-Luc Mélenchon face apel la „a pune capăt” macronismului

Liderul partidului Franța Nesupusă Jean-Luc Mélenchon i-a atribuit vina pentru retrogradarea ratingului fostului premier François Bayrou, considerând că acesta a „devalorizat Franța ca prim-ministru timp de cincisprezece zile”, timp în care a înmulțit discursurile alarmiste despre starea finanțelor publice și despre pericolele pe care datoria le reprezintă pentru viitorul țării.

Marine Le Pen denunță „incompetența toxică”

„Nu trebuie să ne schimbăm metodele, ci să ne despărțim de macronism”, a reacționat Marine Le Pen.

Liderul partidului Mobilizarea Națională crede că Franța „nu mai are timp de pierdut cu politicieni care sunt prizonieri ai propriei lor lașități, care nu au nimic de propus în afară de lovituri cu bâta fiscale, sacrificiul câștigurilor sociale și tăieri pentru a ascunde neglijența lor bugetară”.

Ea a deplâns, de asemenea, „incompetența toxică” a macronismului, care „a fost deghizat cu grijă de Sistem sub masca unei expertize arogante pentru a ruina mai bine Franța și pentru a împiedica Mobilizarea Națională să redreseze țara”.

Secretarul Partidului Comunist îl amenință pe Sébastien Lecornu cu o moțiune de cenzură

„Domnul Lecornu, în primul rând, este ministrul de Război și înțeleg de ce l-a numit domnul Macron: să aibă mână liberă în Ucraina. A fost ministru în toate guvernele timp de opt ani. Vreau să fiu foarte clar: da, este nevoie de rupturi clare și sincere și nu vom face compromisuri în privința lor. Fără aceasta, aceleași cauze vor produce aceleași efecte. Fără aceasta, vom apăsa butonul de cenzură”, a exclamat Fabien Roussel, secretar național al Partidului Comunist.

Ministrul de Interne: „Este timpul să schimbăm cursul”

Bruno Retailleau, ministrul de Interne, a denunțat „instabilitatea cronică dorită de inginerii haosului, dar și decenii de rătăcire bugetară și politici social-etatiste” care au fost „sancționate” de retrogradarea „ratingului Franței” de către agenția Fitch.

„Este timpul să schimbăm cursul. Ceea ce propun socialiștii nu va face decât să înrăutățească totul”, a spus el. „Tot ceea ce nu facem astăzi va fi mai dureros mâine”, a avertizat ministrul.

