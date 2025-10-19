Rebelii Houthi atacă din nou. A fost vizată o clădire ONU din Sanaa

Rebelii Houthi au lansat un nou atac, iar de data aceasta a fost vizată o clădire ONU din Sanna, capitala Yemenului. Atacul a avut loc sâmbătă, iar un oficial a declarat că tot angajații din clădirea respectivă sunt în siguranță.

Jean Alam – purtător de cuvânt al reprezentantului ONU pentru Yemen – a mai spus că 15 membri ai personalului internațional se aflau în clădire în momentul atacului lansat de rebeli.

Cu toții au fost găsiți, apoi și și-au contactat familiile. Clădirea vizată de rebelii Houthi este ocupată de mai multe agenții ONU, inclusiv Programul Alimentar Mondial, UNICEF și Biroul pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare, notează Mediafax.

„Se iau toate măsurile necesare”

Purtător de cuvânt al reprezentantului ONU pentru Yemen a mai precizat că sunt luate toate măsurile necesare pentru ca peronalul să fie în siguranță.

„Se iau toate măsurile necesare pentru a asigura siguranța personalului și a bunurilor”, a menționat Jean Alam.

Raidul rebelilor

Conflictul din Yemen a început în anul 2014. Atunci, rebelii Houthi au preluat controlul asupra capitalei Sanaa, dar și a părții de nord a Yemenului.

Guvernul de la acel moment, recunoscut internațional, a fost forțat să plece în exil.

