Prima pagină » Știri externe » Viktor Orban, poziție TRANȘANTĂ: „Nu avem nevoie de mai multe genuri, ci de mai mulți rangeri”. Donald Trump: „Am decis că vom merge să fim alături de Viktor Orban, mie îmi place de el”

Viktor Orban, poziție TRANȘANTĂ: „Nu avem nevoie de mai multe genuri, ci de mai mulți rangeri”. Donald Trump: „Am decis că vom merge să fim alături de Viktor Orban, mie îmi place de el”

Cristian Lisandru
18 oct. 2025, 12:30, Știri externe
Viktor Orban, poziție TRANȘANTĂ: „Nu avem nevoie de mai multe genuri, ci de mai mulți rangeri”. Donald Trump: „Am decis că vom merge să fim alături de Viktor Orban, mie îmi place de el”

Donald Trump, președintele SUA, a declarat – joi, 16 octombrie 2025 – că se va întâlni cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, în Ungaria. Marea miză este încercarea de a rezolva conflictul din Ucraina.

Viktor Orban, premierul Ungariei, a reușit să îl convingă pe Trump să se întâlnească cu Vladimir Putin în Ungaria, ceea ce a surprins, inițial.

Pe pagina sa de Facebook, Orban a fost tranșant și a spus că Ungaria a fost lăsată singură „pe drumul spre pace”.

„De ce Budapesta? De ieri, mulți oameni din lume se întreabă și ghicesc de ce Ungaria a devenit locația întâlnirii dintre președinții americani și ruși. Răspunsul este simplu: suntem lăsați singuri în Europa pe drumul spre pace”, a scris Viktor Orban pe pagina sa de Facebook.

Viktor Orban: „Copiii noștri trebuie lăsați în pace

Viktor Orban este recunoscut deja pentru pozițiile sale tranșante.

„Mama este femeie, tatăl este bărbat, iar copiii noștri trebuie lăsați în pace. Punct. Sfârșitul discuției”, a spus Viktor Orban.

Acesta continuat prin a spune că „nu avem nevoie de mai multe genuri”.

„Nu avem nevoie de mai multe genuri, ci de mai mulți rangeri. Mai puține drag queens și mai mulți Chuk Norris”, a mai sus Viktor Orban, premierul Ungariei.

Donald Trump, despre Orban: „Este un lider pe care îl apreciem”

La întrebarea „Cum a reușit Viktor Orban să îl convingă pe președintele american să se întâlnească în Ungaria cu Vladimir Putin?” a răspuns chiar Donald Trump.

„Orban este un lider pe care îl apreciem. Ne place Viktor Orban. Mie îmi place de el. Ungaria este o țară sigură. A făcut o treabă foarte bună. A fost un lider foarte bun în ceea ce privește conducerea țării sale. Nu are multe dintre problemele pe care le au alte țări. Am decis că vom merge să fim alături de Viktor Orban și cred că va fi o gazdă foarte bună”, a spus Donald Trump.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

EXTERNE China anunță că doi înalți oficiali au fost EXCLUȘI din Partidul Comunist și din Armată. Cei doi sunt acuzați de corupție
14:54
China anunță că doi înalți oficiali au fost EXCLUȘI din Partidul Comunist și din Armată. Cei doi sunt acuzați de corupție
ANALIZĂ Le Monde: AGRESIVITATEA îngrijorătoare a Statelor Unite. Deși înlăturarea regimului din Venezuela este dezirabilă, Trump nu are mandat
14:00
Le Monde: AGRESIVITATEA îngrijorătoare a Statelor Unite. Deși înlăturarea regimului din Venezuela este dezirabilă, Trump nu are mandat
EXTERNE Scandal în Familia Regală. Prințul Andrew a RENUNȚAT la toate titlurile nobiliare „după o discuție cu regele”
13:22
Scandal în Familia Regală. Prințul Andrew a RENUNȚAT la toate titlurile nobiliare „după o discuție cu regele”
EXTERNE Statul în care marile corporații își încurajează angajații să aibă copii. Aceștia pot primi un bonus de 75.000 de dolari
13:10
Statul în care marile corporații își încurajează angajații să aibă copii. Aceștia pot primi un bonus de 75.000 de dolari
EXTERNE Viktor Orban dezvăluie cum l-a convins pe Donald TRUMP să se vadă cu Vladimir Putin la Budapesta. „Mulți au încercat să ghicească”
12:25
Viktor Orban dezvăluie cum l-a convins pe Donald TRUMP să se vadă cu Vladimir Putin la Budapesta. „Mulți au încercat să ghicească”
FOTO-VIDEO Imagini incredibile în Columbia. Mai mulți protestatari au tras cu ARCUL în Ambasada americană de la Bogota
12:14
Imagini incredibile în Columbia. Mai mulți protestatari au tras cu ARCUL în Ambasada americană de la Bogota
Mediafax
Explozia din Rahova: Poliția a început să permită accesul cu însoțitori / Bujduveanu: „Ne pregătim pentru etapa cea mai grea”
Digi24
Ultimele date de la medici despre starea Flaviei Groșan. Care este diagnosticul
Cancan.ro
Prima prognoză meteo Accuweather pentru iarna asta. Cum va fi vremea în București în decembrie 2025 și în ianuarie 2026
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
Adevarul
Cum ar putea ajunge avionul lui Putin în Budapesta: escortat de avioane turcești și sârbe, pe o rută de 5.000 de km
Mediafax
Trump este „singurul care îl poate forța” pe Putin să vină la masa negocierilor, spune președintele Finlandei
Click
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
Wowbiz
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
Antena 3
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei”
Digi24
Ipotezele pe care merg anchetatorii în cazul exploziei din Rahova. Audieri la Poliția Capitalei
Cancan.ro
Ultimele mesaje postate de Flavia Groșan. Ce chinuri a trăit înainte să intre în comă doctorița controversată din pandemia Covid
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de fosta asistentă tv a lui Mihai Morar? Fotomodelul Mădălina Urloiu duce o viață lipsită de griji în America
observatornews.ro
Reacţia lui Călin Georgescu, după explozia din Rahova: "Răul nu vine doar din întâmplare"
StirileKanalD
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
KanalD
INCENDIU în sectorul 6 din București! S-a emis RO-ALERT
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
Descopera.ro
O galaxie bizară SFIDEAZĂ regulile astronomilor
Capital.ro
Doliu în lumea muzicii. A murit un mare pianist de jazz: O pierdere imensă
Evz.ro
Injecțiile de slăbit, tot mai căutate. Diabetolog: Slăbirea rapidă poate părea o soluție atractivă, dar organismul poate suporta unele consecințe grave
A1
Cum arată noua linie de lenjerie intimă cu păr pubian care a fost lansată de Kim Kardashian. Fanii brandului au fost uimiți
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Dan Negru, remarcă cu privire la situația financiară a României, dar și a numărului redus de copii care merg la școală! "Suntem praf!"
RadioImpuls
Adriana Ochișanu, adevărul despre problemele de sănătate cu care se confruntă fiul ei! Ce diagnostic a primit, de fapt, Cristi Botgros: „Hai să le spunem lucrurilor pe nume. Nu mai consumă lumea? Nu mai bea lumea?”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Opere de artă și gastronomie la Luvru. Cum mutarea Mona Lisei dezvăluie o călătorie culinară ascunsă