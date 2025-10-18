Viktor Orban, poziție TRANȘANTĂ: „Nu avem nevoie de mai multe genuri, ci de mai mulți rangeri”. Donald Trump: „Am decis că vom merge să fim alături de Viktor Orban, mie îmi place de el”

Donald Trump, președintele SUA, a declarat – joi, 16 octombrie 2025 – că se va întâlni cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, în Ungaria. Marea miză este încercarea de a rezolva conflictul din Ucraina.

Viktor Orban, premierul Ungariei, a reușit să îl convingă pe Trump să se întâlnească cu Vladimir Putin în Ungaria, ceea ce a surprins, inițial.

Pe pagina sa de Facebook, Orban a fost tranșant și a spus că Ungaria a fost lăsată singură „pe drumul spre pace”.

„De ce Budapesta? De ieri, mulți oameni din lume se întreabă și ghicesc de ce Ungaria a devenit locația întâlnirii dintre președinții americani și ruși. Răspunsul este simplu: suntem lăsați singuri în Europa pe drumul spre pace”, a scris Viktor Orban pe pagina sa de Facebook.

Viktor Orban: „Copiii noștri trebuie lăsați în pace”

Viktor Orban este recunoscut deja pentru pozițiile sale tranșante.

„Mama este femeie, tatăl este bărbat, iar copiii noștri trebuie lăsați în pace. Punct. Sfârșitul discuției”, a spus Viktor Orban.

Acesta continuat prin a spune că „nu avem nevoie de mai multe genuri”.

„Nu avem nevoie de mai multe genuri, ci de mai mulți rangeri. Mai puține drag queens și mai mulți Chuk Norris”, a mai sus Viktor Orban, premierul Ungariei.

Donald Trump, despre Orban: „Este un lider pe care îl apreciem”

La întrebarea „Cum a reușit Viktor Orban să îl convingă pe președintele american să se întâlnească în Ungaria cu Vladimir Putin?” a răspuns chiar Donald Trump.

„Orban este un lider pe care îl apreciem. Ne place Viktor Orban. Mie îmi place de el. Ungaria este o țară sigură. A făcut o treabă foarte bună. A fost un lider foarte bun în ceea ce privește conducerea țării sale. Nu are multe dintre problemele pe care le au alte țări. Am decis că vom merge să fim alături de Viktor Orban și cred că va fi o gazdă foarte bună”, a spus Donald Trump.

