Record de nașteri într-un sat cu doar 400 de locuitori: „Aici se trăiește bine"

04 dec. 2025, 11:59, Știri externe
Record de nașteri într-un sat cu doar 400 de locuitori: „Aici se trăiește bine"

Monterosso Grana, o localitate liniștită din provincia Cuneo, Italia, trăiește o perioadă neobișnuită: în satul cu puțin peste 400 de locuitori au fost născuți șase copii în doar trei luni, un număr record într-o țară care este afectată sever de criza demografică.

Din 2014, populația din Peninsulă s-a redus cu aproape 1,9 milioane de oameni, mai mulți decât numărul de locuitori din Milano sau decât populația întregii regiuni Calabria.

Unul dintre cei mai recenți părinți este Nicolò Damiano, tatăl lui Filippo, născut pe 14 august. El crede că atmosfera comunității și investițiile publice au contribuit la această creștere a natalității.

Record de nașteri într-un sat din Italia

„Suntem un grup frumos de tineri, găsim mereu un motiv să sărbătorim. Iar banii din PNRR au fost cheltuiți bine și au ajutat la crearea unor noi locuri de întâlnire”, explică italianul de 31 de ani.

Nicolò are o firmă de construcții, iar partenera lui lucrează în industria metalurgică. Când concediul maternal se va încheia, familia se va baza pe ajutorul rudelor și chiar se gândește să mai aducă pe lume încă un copil.

Primarul de acolo, care se află la conducere din 2022, spune că situația devine o normalitate. În total, în mandatul său s-au născut 13 copii. „Patru dintre consilierele mele au devenit mame, iar un consilier a devenit tată”, declară edilul. Pentru a marca acest val de nou-născuți, pe 8 decembrie va organiza o festivitate la primărie. Fiecare copil va primi o copie a Constituției Italiei, o bucată de Castelmagno DOP (brânză italiană n.r.) și o selecție de articole de presă despre noile nașteri.

„Mi-aș dori să oferim și un sprijin financiar, dar anul acesta nu este posibil”, spune primarul.

