Record sumbru în 2025. 468 de persoane au fost condamnate în Rusia pentru trădare și spionaj. Cel mai tânăr „trădător” are 17 ani, cel mai bătrân este un om de știință în vârstă de 80 de ani

Cristian Lisandru
23 dec. 2025, 09:21, Știri externe
De la începutul războiului din Ucraina, instanțele ruse au condamnat peste 1.000 de persoane pentru acuzații de trădare și spionaj, potrivit unui nou studiu realizat de analistul Kirill Parubets. Numai în anul 2025, instanțele au pronunțat 468 de astfel de verdicte – cea mai mare cifră anuală din 1997, atunci când a intrat în vigoare actualul Cod Penal al Rusiei.

  • La data de 10 decembrie 2025, cel puțin 1.627 de persoane fuseseră inculpate în dosare penale intentate de instanțele ruse sub acuzația de „trădare” sau „spionaj”, notează publicația independentă Meduza.
  • Peste 1.000 dintre aceste cazuri au fost intentate în timpul conflictului din Ucraina.
  • Aproximativ o treime dintre inculpați – 564 de persoane – sunt cetățeni ucraineni.

Cel puțin 420 dintre acești inculpați sunt încă anchetați, iar 179 dintre cazurile lor au fost deja înaintate instanțelor.

În majoritatea cazurilor, acuzațiile sunt direct legate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei. În 2025, o majoritate covârșitoare a verdictelor care implicau acuzații de „subminare a ordinii constituționale” – 78% – au fost emise în temeiul articolului privind trădarea din Codul Penal.

Nu a existat nicio achitare, 3 condamnați au murit în arest

În anul 2025 nu a existat nicio achitare în cazurile intentate sub acuzațiile de spionaj sau trădare.

Patru inculpați au fost condamnați la închisoare pe viață, șase au fost supuși unui tratament psihiatric obligatoriu, iar alți trei condamnați pentru aceste acuzații au murit în arest.

Potrivit Departamentului Unu – grup care militează pentru drepturile omului –, modul în care autoritățile ruse urmăresc penal presupusele cazuri de spionaj s-a schimbat semnificativ de la începutul invaziei la scară largă.

Astăzi, acuzațiile de spionaj sunt unul dintre cele mai comune instrumente de persecuție politică ale Kremlinului.

„Aceste acuzații sunt aproape întotdeauna aduse împotriva unor persoane care nu au avut acces la secrete de stat. Probele se bazează adesea pe contactul cu provocatori, donații mici sau presupusa intenție de a comite o infracțiune. Aceste cazuri sunt de obicei audiate cu ușile închise, eliminând efectiv supravegherea publică a procesului judiciar, se arată în studiul analistului Kirill Parubets.

Trei mari grupuri de inculpați

Secretul care înconjoară aceste proceduri face dificilă pentru cercetători nu doar stabilirea esenței acuzațiilor, ci chiar și obținerea de informații de bază despre inculpați, inclusiv identitățile și locurile de detenție ale acestora.

Departamentul Unu notează, de asemenea, că urmăririle penale pentru trădare și spionaj au loc acum pe întreg teritoriul Rusiei, precum și în zonele Ucrainei ocupate de Rusia.

  • Cel mai mare grup de inculpați în cazurile de spionaj și trădare este format din cetățeni ruși fără legături aparente cu activitatea politică, inclusiv studenți, specialiști IT, profesori, muncitori industriali și antreprenori.
  • Al doilea grup ca mărime este format din cetățeni ucraineni, în principal rezidenți ai teritoriilor ocupate.
  • Al treilea include activiști antirăzboi și civici, precum și membri ai comunității academice.

Cel mai tânăr inculpat cunoscut acuzat de trădare este Valentin Tsyganok, născut în 2008. Avea 17 ani la momentul arestării sale. Cel mai în vârstă este omul de știință Valery Zvegintsev, în vârstă de 80 de ani. Cel puțin 16% dintre inculpați sunt femei.

Între 2024 și 2025, pedeapsa medie pronunțată în baza articolelor privind spionajul și trădarea din Rusia a crescut de la 12 la 15 ani.

