Un rege merge la Papa. Charles și Camilla, în vizită de stat la VATICAN la finalul lunii octombrie

Regele Charles al Marii Britanii și regina Camilla vor călători la Vatican într-o vizită de stat pentru o primă întrevedere cu Papa Leon al XIV-lea la sfârșitul lunii octombrie, în contextul în care 2026 marchează anul jubiliar, a anunțat Palatul Buckingham.

În timpul călătoriei următoare, Charles – care este șeful Bisericii Anglicane – și Camilla i se vor alătura Papei Leon în timpul ceremoniilor care marchează anul jubiliar, care are loc la fiecare 25 de ani, notează The Guardian.

„Vizita va sărbători și munca ecumenică a Bisericii Anglicane și a Bisericii Catolice, reflectând tema anului jubiliar de a merge împreună ca „pelerini ai speranței”, a adăugat Palatul Buckingham.

Regele Charles și legăturile sale cu Vaticanul

Călătoria de la sfârșitul lunii octombrie va avea loc la aproximativ șase luni după ce Charles și Camilla l-au vizitat pe predecesorul lui Leon, Papa Francisc, cu puțin timp înainte de moartea acestuia în aprilie.

Vizita de stat la Vatican planificată a lui Charles și Camilla în timpul pontificatului lui Francisc a trebuit să fie anulată din cauza stării sănătății acestuia, dar ei au efectuat o vizită privată, cu puțin timp înainte de moartea lui Francisc, la vârsta de 88 de ani.

Charles, în vârstă de 76 de ani, și Francisc erau uniți de pasiunea comună pentru protejarea mediului.

Papa Francisc a murit după 12 ani de pontificat, plâns de cei 1,4 miliarde de credincioși catolici din lume, iar Leon a fost ales în urma unui conclav al cardinalilor în mai.

Regele a vizitat anterior Vaticanul de cinci ori, în calitatea sa de prinț de Wales, și s-a întâlnit cu trei papi – Ioan Paul al II-lea în 1982, Benedict al XVI-lea în 2009 și Francisc în 2017 și 2019.

