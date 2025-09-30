Republica Cehă limitează accesul cetăţenilor RUȘI cu paşapoarte diplomatice şi vize de afaceri pe teritoriul său

Guvernul ceh doreşte să dea un exemplu şi să devină prima ţară din Uniunea Europeană care limitează intrarea pe teritoriul său a cetăţenilor ruşi cu paşapoarte diplomatice sau vize de afaceri, din motive de securitate națională.

Această măsură se aplică la toate frontierele terestre și aeriene ale țării, cu excepția cetăţenilor ruşi acreditaţi la ambasada din Praga, care în continuare vor fi autorizaţi să intre, relatează The Moscow Times.

„Suntem primii care facem acest pas astăzi. Decizia noastră ar trebui să inspire alte ţări şi să completeze sancţiunile europene ce vor urma”, a declarat purtătorul de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe din Republica Cehă, Daniel Drake.

Oficialii cehi au motivat hotărârea ca fiind legată de faptul că cetățenii ruși reprezintă o amenințare la adresa securității naționale a țării, în contextul în care printre ei s-ar putea infiltra spioni, aspect greu de monitorizat și depistat.

Serviciul ceh de Informaţii susține că Rusia ar controla o amplă reţea de spionaj pe teritoriul țării, iar aceasta operează în special sub acoperire diplomatică la ambasada sa din Praga.

