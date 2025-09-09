Președintele Cehiei, în vizită la Craiova. Cum i-a pregătit echipa sa șederea în „capitala Olteniei”

Președintele Cehiei, Petr Pavel, a ajuns în vizită la Craiova. Anunțul a fost făcut chiar de Lia Olguța Vasilescu, primarul municipiului Craiova, într-o postare pe Facebook. Șeful statului ceh nu a venit în calitate oficială în „capitala Olteniei”, iar echipa sa a recurs la un întreg scenariu pentru a îi pregăti câteva zile de relaxare.

Întreaga poveste a fost relatată chiar de Lia Olguța Vasilescu.

„În urmă cu două săptămâni, cineva a sunat la Primăria Craiova spunând ca urmează să ajungă în oraș o echipă de la televiziunea națională din Cehia și vrea niște recomandări turistice. Cum ne-am obișnuit cu astfel de vizite (tocmai ce a plecat o echipă de la televiziunea națională din Grecia), nu ni s-a părut nimic ciudat.

Colegii noștri au fost apoi sunați de la televiziunea cehă, am crezut noi, care au spus exact unde vor să ajungă, centrul vechi și Parcul Romanescu și nu au acceptat să îi însoțească cineva din partea noastră, ceea ce nu ni s-a mai întâmplat. Solicitau doar sprijin în caz că ar avea nevoie de ceva, ceea ce, desigur, au fost asigurați că vor primi.

Azi dimineață am aflat că nu echipa tv a fost în Craiova, ci președintele Cehiei, Petr Pavel. Ne bucurăm de o vizită așa importantă și sperăm să îi fi plăcut orașul”, a scris, luni, pe Facebook, Lia Olguța Vasilescu.

Petr Pavel este la primul său mandat de președinte al Cehiei. Acesta a câștigat alegerile din 2023 cu peste 58% dintre voturi.

FOTO: Lia Olguța Vasilescu / Facebook

