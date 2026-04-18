Ce îi împiedică pe muritori să atingă viteza luminii

Într-un interviu acordat News.ro,, Cristian Presură a răspuns la întrebarea dacă omenirea va putea vreodată călători cu viteza luminii, oferind un răspuns surprinzător.

Fizicianul observă că trebuie să luăm în calcul cum definim omenirea. Strict biologic, legile fizicii nu permit acest lucru, subliniază Presură. Doar dacă în viitor s-ar translata conștiințele umane, sub forma unor raze de laser, ar fi posibil acest deziderat.

„Atâta timp cât oamenii au corpuri biologice, niciodată nu vor putea călători cu viteza luminii! Pentru că ne interzic legile fizicii. Dar dacă definim omenirea ca fiind o colecţie de conştiinţe şi permitem acestor conştiinţe să se mute din corpul biologic într-o rază de laser printr-o tehnologie pe care astăzi nu o cunoaştem, conştiinţa aceea va circula cu viteza luminii a razei laser. Şi atunci vom putea spune că omenirea circulă cu viteza luminii”, a spus el.

„Pe termen scurt nu văd apocalipsa”

Fiind întrebat dacă trebuie să ne temem de viitor, cum sunt multe teorii la modă care prezic sfârșitul lumii, fizicianul a trasat o distincție clară între perspectiva pe termen scurt și cea pe termen lung. Pe durata vieților noastre, omul de știință nu anticipează un scenariu letal.

„Depinde pe ce scară de timp ne uităm! Părerea mea este că pe noi, oamenii, pentru că trăim foarte puţin pe acest pământ, ne interesează pe termen scurt. Şi pe termen scurt nu îl văd apocaliptic”, a spus Presură.

În opinia omului de știință, riscurile adevărate survin pe o scară de timp de mii sau milioane de ani. Bombele nucleare, dar mai ales, super-inteligența artificială sunt factori de risc. Problema-cheie, consideră Presură, nu este tehnologia în sine, ci decalajul dintre avansul tehnologic și cel moral. „O civilizaţie în care sigur super-inteligenţa va juca un rol are, într-adevăr, o posibilitate mai ridicată, cred eu, să se autodistrugă dacă nu reuşeşte să îşi construiască valorile morale în pas cu tehnologia”, a explicat fizicianul. Această idee, spune el, oferă chiar un răspuns posibil pentru celebrul Paradox Fermi — întrebarea de ce nu am detectat până acum civilizații extraterestre avansate. Pentru că multe dintre ele s-ar fi putut autodistruge înainte de a ajunge să ne contacteze.

AUTORUL RECOMANDĂ: