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Reuters: Coreea de Sud și Japonia reafirmă obiectivul denuclearizării Peninsulei Coreene

Reuters: Coreea de Sud și Japonia reafirmă obiectivul denuclearizării Peninsulei Coreene Galerie Foto 1
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Miniștrii Apărării din Coreea de Sud și Japonia au reafirmat, duminică, angajamentul comun pentru denuclearizarea Peninsulei Coreene și au decis reluarea exercițiilor comune de căutare și salvare, în cadrul eforturilor de consolidare a cooperării bilaterale în domeniul securității. Cele două state își propun să aprofundeze relațiile și colaborarea cu Statele Unite, din cauza amenințărilor reprezentate de Coreea de Nord și al provocărilor de securitate din regiune, potrivit Reuters.

Miniștrii Apărării au convenit să intensifice cooperarea pentru securitatea regională

Ministrul sud-coreean al Apărării, Ahn Gyu-back, și omologul său japonez, Shinjiro Koizumi, s-au întâlnit duminică la Seul, în cadrul celei de-a șasea runde de consultări bilaterale în domeniul apărării.

În cadrul discuțiilor, cei doi oficiali au convenit să colaboreze pentru menținerea stabilității regionale, atât prin relația bilaterală, cât și în cadrul parteneriatului cu Statele Unite.

„Ambii miniștri au împărtășit opinia că trebuie să continue cooperarea pentru menținerea păcii și stabilității regionale, în contextul unui mediu de securitate grav”, a transmis Ministerul Apărării din Coreea de Sud.

Ministrul sud-coreean al Apărării, Ahn Gyu-back și ministrul japonez al Apărării, Shinjiro Koizumi

Ministrul sud-coreean al Apărării, Ahn Gyu-back și ministrul japonez al Apărării, Shinjiro Koizumi

Cei doi miniștri au convenit, de asemenea, să reia exercițiile comune de căutare și salvare și să continue schimburile dintre echipele de acrobație aeriană ale celor două forțe aeriene: Black Eagles din Coreea de Sud și Blue Impulse din Japonia.

Potrivit acordului, exercițiile vor fi concepute pentru intervenții în diverse scenarii de accidente maritime și urmăresc consolidarea cooperării operaționale dintre cele două state.

Relațiile dintre Seul și Tokyo s-au apropiat în ultimii ani

Încurajate de Statele Unite, Coreea de Sud și Japonia au lucrat, începând din 2022, la consolidarea relațiilor bilaterale și la depășirea diferențelor istorice care au afectat cooperarea dintre cele două țări.

Această politică a fost continuată de președintele sud-coreean Lee Jae Myung și de premierul japonez Sanae Takaichi.

În 2019, Seulul a decis să pună capăt Acordului general privind schimbul de informații militare (GSOMIA), după ce Japonia a restricționat exporturile de materiale utilizate în producția de semiconductori și a eliminat Coreea de Sud de pe lista partenerilor comerciali preferențiali. Decizia a fost influențată și de disputele istorice legate de perioada în care Japonia a colonizat Peninsula Coreeană.

Cooperare mai strânsă împotriva amenințărilor Coreei de Nord

În 2025, premierul japonez de atunci, Shigeru Ishiba, și președintele Lee Jae Myung au convenit să aprofundeze cooperarea în domeniile securității și economiei.

Totodată, miniștrii Apărării și-au reafirmat angajamentul de a colabora cu Statele Unite pentru a contracara amenințarea nucleară reprezentată de Coreea de Nord și consolidarea relațiilor militare dintre Phenian și Rusia.

Cooperarea vizează inclusiv dezvoltarea proiectelor în domeniul inteligenței artificiale și al sistemelor fără pilot, precum și organizarea anuală a unor exerciții militare trilaterale.

În ianuarie 2026, Sanae Takaichi și Lee Jae Myung au convenit să intensifice diplomația de tip „shuttle”, bazată pe vizite reciproce regulate la nivel înalt, iar în luna mai au decis extinderea colaborării în domeniul energiei.

Discuții privind sprijinul logistic militar

Miniștrii Apărării din cele două state s-au întâlnit anterior în ianuarie, în Japonia, iar în luna mai au avut o nouă întrevedere în marja Dialogului Shangri-La, desfășurat la Singapore.

În cadrul acestor discuții, oficialii au analizat posibilitatea încheierii unui acord privind sprijinul logistic militar, care ar include furnizarea de combustibil, alimente și muniție.

Cele două părți au convenit, de asemenea, organizarea unui exercițiu comun umanitar de căutare și salvare în luna iunie, primul de acest tip după aproape un deceniu.

Divergențele istorice continuă să afecteze relațiile bilaterale

În pofida apropierii dintre cele două state, persistă mai multe dispute istorice. Printre acestea se numără problema femeilor coreene obligate să lucreze în bordelurile militare japoneze în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

De asemenea, în februarie, Seulul a protestat față de organizarea de către guvernul japonez a unui eveniment dedicat unui grup de insule disputate, cunoscute în Japonia sub numele de Takeshima și în Coreea de Sud sub denumirea Dokdo, teritoriu aflat în prezent sub control sud-coreean.

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