Reuters: Secretarul Apărării din SUA aprobă planurile pentru PRODUCȚIA unui avion de vânătoare ultramodern. Ce aduce nou F/A-XX

Secretarul Apărării din SUA, Pete Hegseth, a anunțat că Pentagonul va selecta în această săptămână compania de apărare care va proiecta și construi următorul avion de vânătoare F/A-XX.

După o perioadă lungă de amânări, Hegseth a accelerat procedura pentru realizarea noului model. F/A-XX va înlocui flota F/A-18E/F Super Hornet, aflată în serviciu din anii ’90. Potrivit surselor Reuters, Boeing și Northrop Grumman și-au anunțat intenția de a proiecta aeronava, însă doar cel mai bun proiect va fi declarat câștigător.

Compania care va realiza producția avioanelor de luptă va fi desemnată până la sfârșitul săptămânii. Noua flotă F/A-XX va fi repartizată pe portavioane, iar de acolo va opera în misiunile care implică Marina SUA.

Noile avioane de vânătoare vor avea capacitate stealth (invizibilitate), vor fi dotate cu radare performante și vor dispune de o rază lungă de acțiune. În total, Congresul a alocat o finanțare de 750 de miliarde de dolari pentru program.

Primele avioane de serie sunt așteptate să intre în serviciu în 2030, în timp ce F/A-18 sunt așteptate să rămână în serviciu până în 2040.

Criticii susțin că proiectarea F/A-XX ar fi trebuit să se producă mult mai devreme, pentru ca în 2026 să fie deja operaționale, deoarece rolul SUA în zona Oceanului Pacific este sumbinat de influența în creștere a Chinei, care nu ezită să-și folosească armele pentru a intimida națiunile insulare din regiune.

