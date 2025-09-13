Prima pagină » Știri externe » O femeie, chemată să vindece o țară. Nepal își numește pentru prima dată în istorie un premier femeie, după Revoluția care a șocat o lume

13 sept. 2025, 13:11, Știri externe
Fostul președinte al Curții Supreme din Nepal, Sushila Karki, a devenit prima femeie lider din istoria țării după ce a fost numită prim-ministru interimar în urma protestelor care au înlăturat Guvernul lui KP Sharma Oli.

Karki, care a depus jurământul vineri seara, este așteptată să organizeze alegeri în următoarele șase luni.

Pe măsură ce speculațiile cu privire la numirea ei au crescut, Karki a declarat pentru un canal de știri indian că va accepta numirea pentru că „acei băieți și fete tineri m-au rugat, mi-au cerut asta”.

Karki, în vârstă de 73 de ani, are reputația de a se opune elementelor corupte într-o societate plină de corupție, notează The New York Times.

De asemenea, ea a militat pentru drepturile de gen și a fost o sursă de inspirație pentru un număr tot mai mare de tinere avocate și judecători.

O numire fără precedent în Nepal

Numirea unui șef executiv din afara Parlamentului, ceva fără precedent în Nepal, vine după ce protestele au provocat căderea Guvernului și demonstranții au făcut presiuni pentru oameni noi care să conducă națiunea din Himalaya.

Cel puțin 51 de persoane au fost ucise și alte sute au fost rănite în timpul protestelor declanșate de interzicerea rețelelor de socializare de către Guvernul Oli.

Protestele s-au transformat într-o mișcare mai amplă împotriva corupției și nepotismului clasei politice. Protestatarii au atacat reședințele politicienilor, Curtea Supremă și alte clădiri publice.

Armata a preluat controlul asupra țării, a impus interdicții și a facilitat dialogul între toate părțile interesate, ceea ce a dus la numirea lui Karki ca lider interimar, responsabil pentru organizarea de noi alegeri.

Ultimele alegeri în Nepal au avut loc în 2022, iar Oli fusese ales prim-ministru pentru a patra oară anul trecut, în iulie.

De la jurist la lider al unei națiuni

Sushila Karki, în vârstă de 73 de ani, fostul președinte al Curții Supreme a Nepalului, a fost principala alegere a protestatarilor pentru a conduce un Guvern interimar în Nepal.

Născută pe 7 iunie 1952, în Biratnagar, în provincia Koshi din estul Nepalului, Karki este de profesie jurist. Fost președinte al Curții Supreme din Nepal ea este singura femeie care să dețină această funcție, preluată pe 11 iulie 2016.

Cel mai mare dintre cei șapte copii ai unei familii din zona Shankarpur din Biratnagar, Karki a studiat la Universitatea Tribhuvan, absolvind în 1972.

În 1975, a obținut un master în științe politice de la Universitatea Hindusă Banaras din India, înainte de a se întoarce la Tribhuvan pentru a-și finaliza diploma de drept în 1978.

În 1985, ea a început să predea la Mahendra Multiple Campus, Dharan, iar în 1990 s-a alăturat Mișcării Populare împotriva regimului Panchayat.

Pentru scurt timp Karki a fost trimisă la închisoare în provincia natală.

Mai târziu a devenit avocat principal la Asociația Baroului din Nepal în 2008.

Karki a fost numită judecător ad-hoc al Curții Supreme în 2009 și confirmată ca judecător permanent anul următor.

La începutul anului 2012, ea l-a condamnat pe ministrul Informației și Comunicațiilor, Jaya Prakash Gupta, pentru corupție. Patru ani mai târziu, Karki a fost unul dintre judecătorii care au decis împotriva acordării amnistiei unui fost parlamentar maoist, condamnat pentru crimă.

După ce președintele Curții Supreme s-a pensionat în 2016, Karki a fost recomandată de Consiliul Constituțional pentru acest post și confirmată oficial în iulie același an.

Cunoscută ca un „judecător radical, care nu se teme să îi deranjeze pe cei puternici”, Karki, în calitate de președinte al Curții Supreme, a fost, de asemenea, în spatele deciziei de punere sub acuzare pentru abuz în serviciu a unui puternic șef al organismului anticorupție din Nepal în 2016.

Pe 30 aprilie 2017, Centrul Maoist și Congresul Nepal au depus o moțiune de punere sub acuzare împotriva ei, după ce Curtea Supremă a anulat numirea de către Guvern a șefului Poliției.

Decizia ei împotriva numirii șefului Poliției a declanșat tentativa de punere sub acuzare din 2017, care a suspendat-o automat.

Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului a condamnat procedurile ca fiind motivate politic și dăunătoare independenței sistemului judiciar.

Controversa a determinat demisia ministrului de Interne și retragerea partidului Rastriya Prajatantra din coaliția de guvernare.

În mai 2017, Curtea Supremă a suspendat moțiunea și, sub presiunea publică, Guvernul a abandonat-o.

Karki se pensionase pe 6 iunie 2017, la vârsta de 65 de ani.

