Prima pagină » Știri externe » Revoluție în curs în Nepal: Protestatarii au incendiat PARLAMENTUL, instituții și locuințele politicienilor. Soţia unui fost prim-ministru a murit

Revoluție în curs în Nepal: Protestatarii au incendiat PARLAMENTUL, instituții și locuințele politicienilor. Soţia unui fost prim-ministru a murit

09 sept. 2025, 20:16, Știri externe
Revoluție în curs în Nepal: Protestatarii au incendiat PARLAMENTUL, instituții și locuințele politicienilor. Soţia unui fost prim-ministru a murit
Galerie Foto 7

Premierul nepalez a demisionat marți, după zile de proteste în masă împotriva interdicției rețelelor de socializare și a corupției, care au culminat cu incendierea caselor liderilor de rang înalt, precum și a clădirii Parlamentului.

Premierul nepalez K.P. Sharma Oli a demisionat marți, după zile de proteste în masă împotriva interdicției rețelelor de socializare și a corupției, care au culminat cu incendierea caselor liderilor de rang înalt, precum și a clădirii Parlamentului.

Palatul prezidențial, reședința oficială a prim-ministrului și o clădire care găzduiește birourile prim-ministrului și mai multe ministere au fost incendiate.

Politicieni bătuți de protestatari

Videoclipuri distribuite pe rețelele de socializare au arătat protestatari bătându-l pe liderul partidului Congresului Nepalez, Sher Bahadur Deuba, și pe soția sa, Arzu Rana Deuba, actualul ministru de Externe. Ambii păreau să sângereze. Partidul Congresului Nepalez este cel mai mare din țară și face parte din coaliția de guvernare.

Mai devreme, reședința privată a premierului a fost incendiată, la fel ca și reședințele președintelui, ministrului de Interne și ale familiei Deuba, conform Associated Press.

Casa liderului Partidului Comunist din Nepal (Maoist) a fost, de asemenea, incendiată.

Rajyalaxmi Chitrakar, soţia unui fost prim-ministru, a încetat din viaţă după ce a suferit arsuri grave în urma incendierii locuinţei sale din Kathmandu de către manifestanţi, conform unor surse spitaliceşti. Rajyalaxmi Chitrakar a decedat la spital, unde a ajuns în stare critică.

19 persoane ucise după ce Poliția a tras în manifestanți

Demonstrațiile au început după ce Guvernul a blocat mai multe rețele sociale, inclusiv Facebook, platforma X și YouTube, spunând că companiile nu s-au înregistrat și nu s-au supus supravegherii guvernamentale.

Protestele au crescut, reflectând nemulțumirea mai largă a populației față de corupția generalizată și frustrarea crescândă față de elita politică.

Poliția a deschis focul asupra mulțimii, ucigând 19 persoane.

Unii protestatari au dat vina pe Guvern și au cerut înlăturarea prim-ministrului din ce în ce mai nepopular.

Pe măsură ce protestele s-au intensificat, prim-ministrul Khadga Prasad Oli a anunțat că demisionează.

Președintele a acceptat demisia și l-a numit pe Oli să conducă un Guvern interimar – deși nu este clar ce putere va exercita Oli sau chiar unde se află.

Demisia nu pare să fi avut mari efecte asupra demonstrațiilor.

Zeci de mii de protestatari au rămas pe străzi în cursul zilei, blocând drumuri, luând cu asalt clădiri guvernamentale și incendiindu-le și, în unele cazuri, atacând liderii politici.

Elicopterele Armatei au transportat câțiva miniștri în locuri sigure.

Avertismentul Armatei nepaleze

Principalul aeroport al țării din Kathmandu a fost închis din cauza problemelor de securitate. Un purtător de cuvânt a declarat că majoritatea avioanelor încă în aer au fost deviate.

„Există mult fum în apropierea aeroportului”, a spus purtătorul de cuvânt.

Președintele Nepalului Ram Chandra Poudel a făcut apel la protestatari să se angajeze în dialog pentru a găsi o soluție pașnică și pentru a opri escaladarea.

Șeful Armatei nepaleze le-a cerut protestatarilor să oprească demonstrațiile pentru a preveni alte pierderi de vieți omenești și distrugere de proprietăți și să se prezinte pentru dialog.

Armata a avertizat că forțele de securitate ale țării sunt angajate să mențină legea și ordinea. Nu este clar dacă trupele Armatei, care până acum au rămas în cazărmi, vor fi mobilizate pentru a ajuta Poliția să controleze situația.

Foto: Profimedia

Mediafax
PSD va prezenta joi programul de relansare economică
Digi24
Oamenii lui Putin din Republica Moldova au furat banii trimiși de către Moscova pentru a corupe alegătorii
Cancan.ro
Delia, schimbare radicală: artista vrea să devină mamă! 'Când i-am văzut pe…
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Adevarul
Rusia aplică „rețeta Ucraina” împotriva Finlandei. Aceleași minciuni, aceleași amenințări – doar ținta s-a schimbat
Mediafax
Precizările DNA în urma perchezițiilor de la ELCEN / DNA face percheziții la sediul ELCEN București
Click
Traseul montan din Grecia care leagă 46 de sate istorice superbe. Este o călătorie plină de locuri și peisaje de vis
Wowbiz
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Antena 3
Ultimele clipe ale ucrainencei de 23 de ani care a fugit în SUA pentru că se temea de război. Ce s-a întâmplat în trenul în care urcase
Digi24
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților
Cancan.ro
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care românii se temeau: Trebuie să creștem vârsta de pensionare
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de „Betty cea urâtă” din serialul care a cucerit o lume întreagă în anii 90? Ana Maria Orozco are 50 de ani acum și un corp de invidiat!
observatornews.ro
Povestea profesoarei de logică găsite spânzurată alături de copil. Se lupta cu fostul soţ pentru custodie
StirileKanalD
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
KanalD
Urmează o pană de curent în București și Ilfov, în această săptămână. Care sunt zonele afectate
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Sensul giratoriu 2025: Este legal să mergi înainte dacă te afli pe banda 2? Cine are prioritate în „rotundă”
Descopera.ro
Boala care schimbă pentru totdeauna forma inimii
Capital.ro
Anunțul MAI despre cărțile de identitate electronice. Ce se întâmplă cu românii care au depus deja cerere
Evz.ro
Bucureștenii ar putea scăpa de marele coșmar. Ce proiect au primarul și MAI
A1
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Stirile Kanal D
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
Kfetele
Lovitură cumplită pentru fiica Oanei Roman! Ce i-a făcut Marius Elisei în prima zi de școală
RadioImpuls
VIDEO WOW! Emilia Ghinescu a apărut așa și internetul a luat foc. Apariția interpretei de muzică populară este de-a dreptul hipnotizantă. Vezi IMAGINILE care au înnebunit fanii
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, tu te-ai culcat cu logodnica ta înainte de nuntă?
Descopera.ro
Două fosile de pterozaur cu aripi rupte rezolvă un mister vechi de secole
MEDIU Câinele care câștigă mii de DOLARI colectând sticle de plastic de pe stradă
19:45
Câinele care câștigă mii de DOLARI colectând sticle de plastic de pe stradă
ACTUALITATE Scenariu de film în Gorj. Bărbat dispărut în urmă cu 20 de ani, pe care familia l-a crezut mort, a reapărut. Copiii au primit semn de la el: o amendă
19:39
Scenariu de film în Gorj. Bărbat dispărut în urmă cu 20 de ani, pe care familia l-a crezut mort, a reapărut. Copiii au primit semn de la el: o amendă
EDUCAȚIE Cu mii de profesori în stradă, ministrul Educației anunță o situație normală a cursurilor în școli
19:30
Cu mii de profesori în stradă, ministrul Educației anunță o situație normală a cursurilor în școli
DOCUMENTE Surprizele continuă. Noi nume grele pe LISTELE SOROS. Esca, Turturică, Pleșu, Patapievici, Mungiu, Bulai, Macovei, Iureș și mulți, mulți alții
19:30
Surprizele continuă. Noi nume grele pe LISTELE SOROS. Esca, Turturică, Pleșu, Patapievici, Mungiu, Bulai, Macovei, Iureș și mulți, mulți alții
EXCLUSIV Un sindicalist acuză! Tandemul David-Bolojan îngroapă ÎNVĂȚĂMÂNTUL de stat ca să prospere învățământul PRIVAT
19:23
Un sindicalist acuză! Tandemul David-Bolojan îngroapă ÎNVĂȚĂMÂNTUL de stat ca să prospere învățământul PRIVAT
ACTUALITATE Decizie fără precedent în România. O femeie din Cluj-Napoca nu mai are voie timp de trei ani să intre în centre comerciale din oraș. Care este motivul
19:17
Decizie fără precedent în România. O femeie din Cluj-Napoca nu mai are voie timp de trei ani să intre în centre comerciale din oraș. Care este motivul