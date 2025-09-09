Revoluție în curs în Nepal: Protestatarii au incendiat PARLAMENTUL, instituții și locuințele politicienilor. Soţia unui fost prim-ministru a murit

Premierul nepalez a demisionat marți, după zile de proteste în masă împotriva interdicției rețelelor de socializare și a corupției, care au culminat cu incendierea caselor liderilor de rang înalt, precum și a clădirii Parlamentului.

Premierul nepalez K.P. Sharma Oli a demisionat marți, după zile de proteste în masă împotriva interdicției rețelelor de socializare și a corupției, care au culminat cu incendierea caselor liderilor de rang înalt, precum și a clădirii Parlamentului.

Palatul prezidențial, reședința oficială a prim-ministrului și o clădire care găzduiește birourile prim-ministrului și mai multe ministere au fost incendiate.

Politicieni bătuți de protestatari

Videoclipuri distribuite pe rețelele de socializare au arătat protestatari bătându-l pe liderul partidului Congresului Nepalez, Sher Bahadur Deuba, și pe soția sa, Arzu Rana Deuba, actualul ministru de Externe. Ambii păreau să sângereze. Partidul Congresului Nepalez este cel mai mare din țară și face parte din coaliția de guvernare.

Mai devreme, reședința privată a premierului a fost incendiată, la fel ca și reședințele președintelui, ministrului de Interne și ale familiei Deuba, conform Associated Press.

Casa liderului Partidului Comunist din Nepal (Maoist) a fost, de asemenea, incendiată.

Rajyalaxmi Chitrakar, soţia unui fost prim-ministru, a încetat din viaţă după ce a suferit arsuri grave în urma incendierii locuinţei sale din Kathmandu de către manifestanţi, conform unor surse spitaliceşti. Rajyalaxmi Chitrakar a decedat la spital, unde a ajuns în stare critică.

19 persoane ucise după ce Poliția a tras în manifestanți

Demonstrațiile au început după ce Guvernul a blocat mai multe rețele sociale, inclusiv Facebook, platforma X și YouTube, spunând că companiile nu s-au înregistrat și nu s-au supus supravegherii guvernamentale.

Protestele au crescut, reflectând nemulțumirea mai largă a populației față de corupția generalizată și frustrarea crescândă față de elita politică.

Poliția a deschis focul asupra mulțimii, ucigând 19 persoane.

Unii protestatari au dat vina pe Guvern și au cerut înlăturarea prim-ministrului din ce în ce mai nepopular.

Pe măsură ce protestele s-au intensificat, prim-ministrul Khadga Prasad Oli a anunțat că demisionează.

Președintele a acceptat demisia și l-a numit pe Oli să conducă un Guvern interimar – deși nu este clar ce putere va exercita Oli sau chiar unde se află.

Demisia nu pare să fi avut mari efecte asupra demonstrațiilor.

Zeci de mii de protestatari au rămas pe străzi în cursul zilei, blocând drumuri, luând cu asalt clădiri guvernamentale și incendiindu-le și, în unele cazuri, atacând liderii politici.

Elicopterele Armatei au transportat câțiva miniștri în locuri sigure.

Avertismentul Armatei nepaleze

Principalul aeroport al țării din Kathmandu a fost închis din cauza problemelor de securitate. Un purtător de cuvânt a declarat că majoritatea avioanelor încă în aer au fost deviate.

„Există mult fum în apropierea aeroportului”, a spus purtătorul de cuvânt.

Președintele Nepalului Ram Chandra Poudel a făcut apel la protestatari să se angajeze în dialog pentru a găsi o soluție pașnică și pentru a opri escaladarea.

Șeful Armatei nepaleze le-a cerut protestatarilor să oprească demonstrațiile pentru a preveni alte pierderi de vieți omenești și distrugere de proprietăți și să se prezinte pentru dialog.

Armata a avertizat că forțele de securitate ale țării sunt angajate să mențină legea și ordinea. Nu este clar dacă trupele Armatei, care până acum au rămas în cazărmi, vor fi mobilizate pentru a ajuta Poliția să controleze situația.

Foto: Profimedia