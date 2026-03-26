Rezoluție istorică adoptată la ONU. Sclavia africană declarată „cea mai gravă crimă împotriva umanității”. Cum a votat România

Organizația Națiunilor Unite a adoptat miercuri o rezoluție cu puternic impact simbolic, prin care comerțul transatlantic cu sclavi africani este definit drept „cea mai gravă crimă împotriva umanității”, scrie Mediafax.ro.

Documentul, votat în Adunarea Generală a ONU, solicită despăgubiri pentru statele și comunitățile afectate, considerate „un pas concret către remedierea nedreptăților istorice”. Rezoluția a fost adoptată cu 123 de voturi pentru, 3 împotrivă și 52 de abțineri.

Printre statele care s-au abținut se numără și România, alături de toate țările din Uniunea Europeană și Regatul Unit.

Ce state au votat împotrivă

Împotriva rezoluției au votat Statele Unite, Argentina și Israel.

„Nu recunosc un drept legal la reparații pentru nedreptățile istorice care nu erau ilegale conform dreptului internațional la momentul în care au avut loc”, a afirmat ambasadorul adjunct al SUA, Dan Negrea, explicând poziția Washingtonului înainte de vot. „Statele Unite se opun, de asemenea, vehement încercării rezoluției de a clasifica crimele împotriva umanității în orice tip de ierarhie. Afirmația că unele crime împotriva umanității sunt mai puțin grave decât altele diminuează în mod obiectiv suferința nenumăratelor victime și supraviețuitori ai altor atrocități de-a lungul istoriei”, a adăugat el.

ONU cere despăgubiri și restituiri culturale

Spre deosebire de rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU, rezoluțiile Adunării Generale nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic, dar reprezintă o reflectare importantă a opiniei mondiale.

Rezoluția cere și „restituirea promptă și neîngrădită” a bunurilor culturale către țările de origine, inclusiv opere de artă, monumente, documente și arhive naționale, fără taxe.

Inițiativa a fost susținută puternic de președintele Ghanei, John Dramani Mahama, unul dintre principalii promotori ai rezoluției.

„Astăzi, ne unim într-o solidaritate solemnă pentru a afirma adevărul și a urmări o cale către vindecare și justiție reparatorie. Adoptarea acestei rezoluții servește drept garanție împotriva uitării. Să se consemneze că, atunci când istoria ne-a făcut semn, am făcut ceea ce era corect pentru memoria milioanelor de oameni care au suferit umilința sclaviei”, a declarat liderul african.

Votul a avut loc chiar în Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Sclaviei, marcând memoria a aproximativ 13 milioane de africani înrobiți de-a lungul secolelor.

