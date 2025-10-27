Autorităţile din Ungaria au reţinut un cuplu de români, suspectați că au furat bijuterii din aur în valoare de aproape 11 milioane de forinti (aproape 30.000 de euro n.r.) dintr-un magazin din oraşul Balatonfüred.

Conform informațiilor din presa maghiară, poliția a primit pe 16 august un raport despre infracțiunea comisă de autorii necunoscuți pe atunci.

După analiza imaginlor surprinse de camerele de supraveghere, anchetatorii din Balatonfüred i-au identificat pe autori și au emis apoi un mandat de arestare pe numele bărbatului român în vârstă de 52 de ani și al soției sale în vârstă de 46 de ani.

În videoclipul publicat pe pagina de Facebook a Poliţiei se poate observa cum femeia profită de neatenţia vânzătorului, ia suportul pe care care se aflau mai multe brăţări din vitrină şi îl îndeasă în geantă.

Jafuri în mai multe oraşe maghiare

Potrivit datelor transmise de Poliţia maghiară, cuplul nu se afla însă la prima spargere de acest fel. Cercetările au dezvăluit că cei doi comiseseră infracțiuni similare în Keszthely, Pápa și Budapesta.

Poliția din Budapesta i-a prins şi reţinut pe cei doi în Capitală, joi, 23 octombrie.

Se pare că anchetatorii au inițiat arestarea bărbatului și a femeii.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Rețea internațională de HOȚI de mașini de lux, destructurată de polițiști. Români, moldoveni, ucraineni și ruși dădeau spargeri în Occident

Hoții români care au comis „jaful secolului” în Olanda îl dau în judecată pe Cristian Mungiu. „Din scenariu lipsește Cătălin Botezatu!”