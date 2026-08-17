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Tragedie bizară în Italia: O familie de români a călătorit 100 de kilometri cu fiul mort în mașină. Ce explicații au dat părinții autorităților

Melania Agiu
Tragedie bizară în Italia: O familie de români a călătorit 100 de kilometri cu fiul mort în mașină. Ce explicații au dat părinții autorităților
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O familie de origine română a parcurs aproximativ o sută de kilometri pe o autostradă din Italia cu fiul lor de 31 de ani, deja mort pe bancheta din spate. Părinții erau convinși că acesta dormea.

Tragedia a ieșit la iveală în dimineața zilei de duminică, 16 august, când tatăl a tras pe dreapta într-o zonă de odihnă din regiunea Pavia, din nordul țării, și a observat că tânărul nu reacționa. Tânărul, care suferea de ușoare afecțiuni cardiace, ar fi fost răpus de un stop cardiac.

„Părinții au declarat că acesta suferea de probleme cardiace și că au crezut inițial că adormise. Când și-au dat seama că își pierduse cunoștința, au sunat la 112.“, scrie Corriere Dela Sera.

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Incidentul a avut loc duminică, în jurul orei 7:30, pe autostrada A21 Torino-Piacenza, pe tronsonul dintre stațiile de taxare Casteggio și Voghera.

Bărbatul ar fi murit în urma unui atac de cord: nici măcar n-a apucat să rostească un cuvânt pentru a cere ajutor. Practic, a trecut de la somn la moarte fără ca persoanele aflate în mașină alături de el să-și dea seama.

Familia se deplasa cu mașina pe autostrada A21 în direcția Torino. La volan se afla tatăl, iar lângă el, mama. Tânărul de 31 de ani, așezat pe bancheta din spate, nu dădea semne de viață, dar, pe o porțiune destul de lungă de drum, părinții nu au acordat atenție acestui lucru, deoarece credeau că se odihnește. Apoi l-au strigat, dar nu au primit niciun răspuns.

Au oprit într-o zonă de odihnă, l-au atins și, în acel moment, și-au dat seama nu numai că nu dormea, ci că își pierduse cunoștința și că nu mai avea puls. Cererea de intervenție adresată centrului operațional 118 din Pavia a fost în zadar. Medicul a constatat doar decesul.

Părinții au explicat că fiul lor rostise ultimele cuvinte cu aproximativ 100 de kilometri înainte.

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