Românul care a incendiat o biserică din Paris scapă de închisoare, dar a fost INTERNAT cu forța

Valentin I., un român de 36 de ani, fără adăpost, suspectat că a incendiat biserica Notre-Dame des Champs din Paris, a fost declarat iresponsabil pentru acțiunile sale și internat, au anunțat reprezentanții Parchetului din Paris.

Prin urmare, el nu va fi judecat pentru „daune prin mijloace periculoase”, infracțiune pentru care putea primi, teoretic, o pedeapsă de zece ani de închisoare.

De asemenea, românului îi este interzis să se prezinte la biserica Notre-Dame des Champs timp de trei ani, au mai declarat reprezentanții Parchetului pentru Le Figaro.

Pagube estimate între două și trei milioane de euro

Anul trecut, două incendii s-au declanșat, în două zile consecutive, 23 și 24 iulie, la biserica situată pe Boulevard du Montparnasse, în arondismentul 6 al Parisului.

Pompierii au stins rapid focul și nu au existat răniți, dar faptul că cele două incidente, la doar câteva ore distanță, au provocat îngrijorare.

Primul incendiu ar fi putut fi legat de un circuit electric defect al orgii corului, dar nu existau dubii cu privire la natura criminală a celui de-al doilea incendiu.

Pagubele totale au fost estimate de Primăria din Paris și de dieceză la o sumă cuprinsă între două și trei milioane de euro.

„O muscă fără cap”

Valentin I., un bărbat fără adăpost care fusese deja condamnat de două ori pentru violență, a fost identificat datorită imaginilor de pe camerele video de supraveghere, arestat, audiat pe 29 iulie și apoi plasat în arest preventiv.

În timpul acestei audieri, instanța a ordonat o evaluare psihiatrică și a amânat cazul pentru 7 octombrie, deoarece existau semne de întrebare cu privire la starea mentală a suspectului.

După cum a relatat Le Parisien, inculpatul a făcut o serie de remarci dezordonate și haotice, prezentându-se, de exemplu, ca „o muscă fără cap”.

