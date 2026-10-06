Prima pagină » Știri externe » Rusia, acuzată că recurge la tactici vechi ale KGB-ului pentru a intimida politicienii din Finlanda. Cum sunt hărțuiți parlamentarii de la Helsinki de spioni

Rusia, acuzată că recurge la tactici vechi ale KGB-ului pentru a intimida politicienii din Finlanda. Cum sunt hărțuiți parlamentarii de la Helsinki de spioni

Melania Agiu
Rusia, acuzată că recurge la tactici vechi ale KGB-ului pentru a intimida politicienii din Finlanda. Cum sunt hărțuiți parlamentarii de la Helsinki de spioni
Galerie Foto 10
Sediul FSB din Moscova / Foto - Wikipedia
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Rusia este acuzată că recurge la tactici vechi ale KGB-ului în cadrul războiului hibrid din Europa, după ce aproximativ 20 de deputați finlandezi au semnalat pătrunderi misterioase în locuințele lor. Potrivit The Telegraph, acțiunea de intimidare a inclus lăsarea de excremente în toaleta unuia dintre politicieni, o metodă psihologică brutală prin care Moscova le transmite țintelor că sunt monitorizate în permanență.

Vladimir Putin și Alexander Bortnikov, șeful FSB / Foto – Profimedia Images

Conform sursei citate, săptămâna trecută s-a aflat că aproximativ 20 de deputați finlandezi au semnalat spargeri misterioase la domiciliile lor. În mod bizar, în cel puțin unul dintre cazuri, intrușii au lăsat materii fecale necurățate în toaleta locuinței deputatului.

Sondaj Gândul

Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Ben Zyskowicz, un deputat cu vechime din cadrul Partidului Coaliției Naționale de centru-dreapta, aflat la guvernare, consideră că acest comportament face parte dintr-un complot rusesc menit să intimideze legislatorii finlandezi.

„Este o modalitate prin care serviciile secrete rusești demonstrează că oamenii sunt supravegheați, o modalitate de a crea confuzie sau îngrijorare”, a declarat Zyskowicz.

O tactică veche a KGB-ului

Pătrunderea ilegală în locuințele parlamentarilor și ale diplomaților reprezintă o tactică istorică a serviciilor secrete rusești, precizează sursa citată.

Această tactică psihologică, cunoscută istoric în „manualele KGB“ sub denumirea de hărțuire operațională (și derivată din conceptul Zersetzung utilizat de Stasi), nu are ca scop furtul de obiecte, ci intimidarea și demoralizarea țintei.

Serviciile secrete rusești (în prezent FSB și GRU) continuă să aplice această metodă clasică de „intruziune domestică” prin acțiuni deliberate menite să lase urme vizibile, dar subtile cum ar fi mutarea obiectelor personale sau a mobilierului prin casă; deschiderea ferestrelor, activarea alarmelor sau modificarea orei la ceasul deșteptător; lsarea de deșeuri biologice (excremente) în toalete fără a trage apa sau în bagaje, pentru a transmite mesajul ofensator că agentul are acces total la intimitatea victimei.

Potrivit The Telegraph, Departamentul de Stat al SUA a descris această metodă drept „intrări prin efracție în locuințe”, în cadrul căreia agenții ar muta obiecte personale, ar deschide ferestrele și ar activa alarmele pentru a-și demoraliza și intimida țintele.

Sarah Rainsford, fosta corespondentă a BBC în Rusia, a povestit în memoriile sale, „Goodbye to Russia”, că spionii i-au pătruns în apartament și au lăsat „o cantitate mare de materii fecale necurățate în fiecare toaletă” ca semn de recunoaștere.

Luke Harding, reporter la „The Guardian”, a afirmat, de asemenea, că ofițerii FSB îi pătrundeau adesea în apartamentul său din Moscova. La un moment dat agenții au lăsat în urmă un manual de sex, cu puțin timp înainte ca el să fie expulzat din Rusia în 2011.

În 2014, oficialii americani au raportat că tacticile de contrainformații din perioada sovietică erau din nou folosite împotriva diplomaților lor, printre acestea numărându-se tăierea anvelopelor și numeroase spargeri misterioase.
În unele cazuri, ferestrele erau lăsate deschise sau obiectele personale erau mutate.

„Psihologia operațională”

Michael McFaul, fostul ambasador al SUA în Rusia, s-a plâns la acea vreme că era urmărit aproape pretutindeni și că i se spărgea cutia poștală și i se ascultau telefoanele.

Strategia datează din perioada Războiului Rece din anii 1960, când KGB-ul a dezvoltat „psihologia operațională”, a relatat Luke Harding, jurnalistul The Guardian, în cartea sa *Mafia State*.

Sovieticii s-au inspirat din agenții Stasi germani, care vizau locuințele disidenților pentru a-i face să creadă că înnebunesc.

Ofițerii îndepărtau tablourile de pe pereți sau înlocuiau un tip de ceai cu altul, fără ca țintele lor să-și dea seama că Stasi se afla în spatele acestor perturbări. Într-un incident deosebit de alarmant, soției unei ținte i-a fost trimis un vibrator.

Unele victime au suferit căderi nervoase sau au ajuns să-și ia viața din această cauză.

Jürgen Fuchs, un scriitor care a fost ținta Stasi, a descris tehnica „Zersetzung” drept „un atac asupra sufletului uman”.

Înainte de moartea sa, survenită în 1999, era convins că fusese expus în mod deliberat la radiații de către poliția secretă, ceea ce i-a provocat cancerul în stadiu terminal, după ce trei disidenți au murit într-un interval scurt de timp din cauza unor forme rare similare de leucemie.

De ce a stârnit Finlanda Furia Rusiei

Se pare că această ultimă serie de incidente reprezintă prima dată când astfel de tactici au fost folosite în Finlanda, țară care a stârnit furia Rusiei prin aderarea la NATO în urma invaziei acesteia din Ucraina.

Jussi Halla-aho, președintele parlamentului finlandez, a declarat că va demara o anchetă cu privire la această serie „semnificativă” de spargeri.

El a afirmat că în apartamentele unor politicieni au fost lăsate indicii care sugerau că cineva fusese acolo, deși nu existau semne de intrare prin efracție și nu se constatase nimic furat sau deteriorat.

„Nu pot oferi detalii precise cu privire la numărul cazurilor suspecte de care avem cunoștință, dar, în orice caz, este vorba de un număr semnificativ”, a spus el, adăugând că incidentele au avut loc anul trecut.

Cu șase luni înainte de alegerile parlamentare din Finlanda, autoritățile se află în stare de alertă maximă în fața unor posibile acțiuni de sabotaj sau campanii de influențare din partea Kremlinului, pe fondul tensiunilor ridicate de-a lungul frontierei extinse a țării cu Rusia.

Întrebat despre aceste incidente, Alexander Stubb, președintele Finlandei, a declarat: „Un atac asupra unui parlamentar reprezintă un atac asupra democrației.

„Acest lucru nu ar trebui permis sau acceptat sub nicio formă… Îmi exprim sprijinul față de fiecare parlamentar.”

Comentarii 1

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Reacția Ursulei von der Leyen, după atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră. Ce garanții le oferă europenilor președinta Comisiei Europene
14:50
Reacția Ursulei von der Leyen, după atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră. Ce garanții le oferă europenilor președinta Comisiei Europene
ȘTIINȚĂ Astrofizicianul american, Francis Halcen, a câștigat Premiul Nobel pentru Fizică. Ce contribuții istorice a adus domeniului său
13:24
Astrofizicianul american, Francis Halcen, a câștigat Premiul Nobel pentru Fizică. Ce contribuții istorice a adus domeniului său
CONTROVERSĂ Scandal de proporții la Berlin. Fostul șef al serviciului german de informații externe, August Hanning, a fost arestat pentru spionaj și trădare de țară. Cum a profitat de funcția sa oficială
12:40
Scandal de proporții la Berlin. Fostul șef al serviciului german de informații externe, August Hanning, a fost arestat pentru spionaj și trădare de țară. Cum a profitat de funcția sa oficială
FLASH NEWS Cea mai mare instalație petrolieră din regiunea Moscovei a luat foc în urma unui atac masiv cu drone din Ucraina
12:08
Cea mai mare instalație petrolieră din regiunea Moscovei a luat foc în urma unui atac masiv cu drone din Ucraina
FLASH NEWS Jurnalistul Mark Thompson rămâne șeful editorial la CNN, după ce familia Ellison a preluat controlul trustului media prin achiziția Warner Bros. Discovery de către Paramount Skydance
11:46
Jurnalistul Mark Thompson rămâne șeful editorial la CNN, după ce familia Ellison a preluat controlul trustului media prin achiziția Warner Bros. Discovery de către Paramount Skydance
ANALIZĂ Politico: Luca Niculescu, al patrulea premier desemnat în cinci luni. Scoaterea României din criza politică, misiunea dificilă primită de diplomat
10:47
Politico: Luca Niculescu, al patrulea premier desemnat în cinci luni. Scoaterea României din criza politică, misiunea dificilă primită de diplomat
Mediafax
Iranul ar putea „SĂ DISTRUGĂ” două orașe din SUA. Declarația CONTROVERSATĂ a lui Trump
Digi24
„Să distrugă Los Angeles sau San Diego. Este un preț mic”. Trump, declarații uluitoare despre războiul cu Iran la un miting electoral
Cancan.ro
Fierbe lumea interlopă! Frații Caran s-au bătut ca în filme. Ce au avut de împărțit Costel și Emil
Prosport.ro
„Atât de sexy”. Prezentatoarea TV s-a pozat alături de sora ei și fanii au reacționat
Adevarul
„Fascismul nu se învinge spunându-le oamenilor că sunt proști”. Gelu Duminică critică Biserica pentru lipsa unei reacții după „prohodul” lui CTP
Mediafax
CALCULEAZĂ câte voturi ar avea în Parlament noul PREMIER. Program INTERACTIV
Click
Burlăcița Tina Ulmeanu, primele mărturisiri cutremurătoare despre viol: „Mi-au furat inocența!”
Digi24
Metodă de execuție folosită în SUA, pentru prima dată de la al Doilea Război Mondial.
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2028
Ce se întâmplă doctore
Bianca Rus este de nerecunoscut după ce a slăbit 70 de kilograme. Ce probleme de sănătate a avut din cauza asta
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
iCAUR V27, „Defender de buget”, debutează oficial în România. SUV-ul chinezesc pornește de la 45.900 de euro
Descopera.ro
Copilul favorit și copilul defavorizat. Ce se întâmplă când părinții oferă iubire și sprijin în mod inegal
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuţa: – Îmi plac bărbații puternici, dar sensibili!
Descopera.ro
Cine a inventat termenii „UFO” și „extraterestru”? Povestea cuvintelor folosite pentru misterele cerului
Mediafax Italia
Cum POȚI ANULA O AMENDĂ pentru radar?! Regula celor 1000 de metri
Mediafax Spania
NOUĂ REGULĂ în codul rutier! Situația în care ESTE INTERZISĂ depășirea
SCANDAL Sorina Matei zguduie TVR. În plină discuție publică despre nepotismele din instituție, noua șefă postează imagini cu unul dintre angajați, fiul celebrei crainice a anilor ’70-’80, Cristiana Bota, surprins cu un Porsche de 200.000 de euro la muncă
14:41
Sorina Matei zguduie TVR. În plină discuție publică despre nepotismele din instituție, noua șefă postează imagini cu unul dintre angajați, fiul celebrei crainice a anilor ’70-’80, Cristiana Bota, surprins cu un Porsche de 200.000 de euro la muncă
EXCLUSIV „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe marți, 6 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Daniel Zamfir, detalii despre noul premier desemnat. Luca Niculescu, drumul spre anticipate?
14:37
„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe marți, 6 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Daniel Zamfir, detalii despre noul premier desemnat. Luca Niculescu, drumul spre anticipate?
ULTIMA ORĂ PSD dă semne că ar putea susține Guvernul Luca Niculescu. Fostul ministru al Justiției: “PSD are misiunea de a căuta o soluție pentru țară, un Guvern care să fie stabil”
14:32
PSD dă semne că ar putea susține Guvernul Luca Niculescu. Fostul ministru al Justiției: “PSD are misiunea de a căuta o soluție pentru țară, un Guvern care să fie stabil”
FLASH NEWS Siegfried Mureșan anunță prioritățile din bugetul Parlamentului European
14:21
Siegfried Mureșan anunță prioritățile din bugetul Parlamentului European
DECIZIE Saga AUR-Lulea continuă. Partidul anunță că fondatorul nu mai este membru de partid. Lulea susține contrariul și spune că face parte din formațiune
13:50
Saga AUR-Lulea continuă. Partidul anunță că fondatorul nu mai este membru de partid. Lulea susține contrariul și spune că face parte din formațiune
MUZICĂ Trupa celebră din România care se destramă după 19 ani. Când va avea ultimul concert
13:38
Trupa celebră din România care se destramă după 19 ani. Când va avea ultimul concert

Cele mai noi

Trimite acest link pe