Rusia, acuzată că recurge la tactici vechi ale KGB-ului pentru a intimida politicienii din Finlanda. Cum sunt hărțuiți parlamentarii de la Helsinki de spioni

Rusia este acuzată că recurge la tactici vechi ale KGB-ului în cadrul războiului hibrid din Europa, după ce aproximativ 20 de deputați finlandezi au semnalat pătrunderi misterioase în locuințele lor. Potrivit The Telegraph, acțiunea de intimidare a inclus lăsarea de excremente în toaleta unuia dintre politicieni, o metodă psihologică brutală prin care Moscova le transmite țintelor că sunt monitorizate în permanență.

Conform sursei citate, săptămâna trecută s-a aflat că aproximativ 20 de deputați finlandezi au semnalat spargeri misterioase la domiciliile lor. În mod bizar, în cel puțin unul dintre cazuri, intrușii au lăsat materii fecale necurățate în toaleta locuinței deputatului.

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Ben Zyskowicz, un deputat cu vechime din cadrul Partidului Coaliției Naționale de centru-dreapta, aflat la guvernare, consideră că acest comportament face parte dintr-un complot rusesc menit să intimideze legislatorii finlandezi.

„Este o modalitate prin care serviciile secrete rusești demonstrează că oamenii sunt supravegheați, o modalitate de a crea confuzie sau îngrijorare”, a declarat Zyskowicz.

O tactică veche a KGB-ului

Pătrunderea ilegală în locuințele parlamentarilor și ale diplomaților reprezintă o tactică istorică a serviciilor secrete rusești, precizează sursa citată.

Această tactică psihologică, cunoscută istoric în „manualele KGB“ sub denumirea de hărțuire operațională (și derivată din conceptul Zersetzung utilizat de Stasi), nu are ca scop furtul de obiecte, ci intimidarea și demoralizarea țintei.

Serviciile secrete rusești (în prezent FSB și GRU) continuă să aplice această metodă clasică de „intruziune domestică” prin acțiuni deliberate menite să lase urme vizibile, dar subtile cum ar fi mutarea obiectelor personale sau a mobilierului prin casă; deschiderea ferestrelor, activarea alarmelor sau modificarea orei la ceasul deșteptător; lsarea de deșeuri biologice (excremente) în toalete fără a trage apa sau în bagaje, pentru a transmite mesajul ofensator că agentul are acces total la intimitatea victimei.

Potrivit The Telegraph, Departamentul de Stat al SUA a descris această metodă drept „intrări prin efracție în locuințe”, în cadrul căreia agenții ar muta obiecte personale, ar deschide ferestrele și ar activa alarmele pentru a-și demoraliza și intimida țintele.

Sarah Rainsford, fosta corespondentă a BBC în Rusia, a povestit în memoriile sale, „Goodbye to Russia”, că spionii i-au pătruns în apartament și au lăsat „o cantitate mare de materii fecale necurățate în fiecare toaletă” ca semn de recunoaștere.

Luke Harding, reporter la „The Guardian”, a afirmat, de asemenea, că ofițerii FSB îi pătrundeau adesea în apartamentul său din Moscova. La un moment dat agenții au lăsat în urmă un manual de sex, cu puțin timp înainte ca el să fie expulzat din Rusia în 2011.

În 2014, oficialii americani au raportat că tacticile de contrainformații din perioada sovietică erau din nou folosite împotriva diplomaților lor, printre acestea numărându-se tăierea anvelopelor și numeroase spargeri misterioase.

În unele cazuri, ferestrele erau lăsate deschise sau obiectele personale erau mutate.

„Psihologia operațională”

Michael McFaul, fostul ambasador al SUA în Rusia, s-a plâns la acea vreme că era urmărit aproape pretutindeni și că i se spărgea cutia poștală și i se ascultau telefoanele.

Strategia datează din perioada Războiului Rece din anii 1960, când KGB-ul a dezvoltat „psihologia operațională”, a relatat Luke Harding, jurnalistul The Guardian, în cartea sa *Mafia State*.

Sovieticii s-au inspirat din agenții Stasi germani, care vizau locuințele disidenților pentru a-i face să creadă că înnebunesc.

Ofițerii îndepărtau tablourile de pe pereți sau înlocuiau un tip de ceai cu altul, fără ca țintele lor să-și dea seama că Stasi se afla în spatele acestor perturbări. Într-un incident deosebit de alarmant, soției unei ținte i-a fost trimis un vibrator.

Unele victime au suferit căderi nervoase sau au ajuns să-și ia viața din această cauză.

Jürgen Fuchs, un scriitor care a fost ținta Stasi, a descris tehnica „Zersetzung” drept „un atac asupra sufletului uman”.

Înainte de moartea sa, survenită în 1999, era convins că fusese expus în mod deliberat la radiații de către poliția secretă, ceea ce i-a provocat cancerul în stadiu terminal, după ce trei disidenți au murit într-un interval scurt de timp din cauza unor forme rare similare de leucemie.

De ce a stârnit Finlanda Furia Rusiei

Se pare că această ultimă serie de incidente reprezintă prima dată când astfel de tactici au fost folosite în Finlanda, țară care a stârnit furia Rusiei prin aderarea la NATO în urma invaziei acesteia din Ucraina.

Jussi Halla-aho, președintele parlamentului finlandez, a declarat că va demara o anchetă cu privire la această serie „semnificativă” de spargeri.

El a afirmat că în apartamentele unor politicieni au fost lăsate indicii care sugerau că cineva fusese acolo, deși nu existau semne de intrare prin efracție și nu se constatase nimic furat sau deteriorat.

„Nu pot oferi detalii precise cu privire la numărul cazurilor suspecte de care avem cunoștință, dar, în orice caz, este vorba de un număr semnificativ”, a spus el, adăugând că incidentele au avut loc anul trecut.

Cu șase luni înainte de alegerile parlamentare din Finlanda, autoritățile se află în stare de alertă maximă în fața unor posibile acțiuni de sabotaj sau campanii de influențare din partea Kremlinului, pe fondul tensiunilor ridicate de-a lungul frontierei extinse a țării cu Rusia.

Întrebat despre aceste incidente, Alexander Stubb, președintele Finlandei, a declarat: „Un atac asupra unui parlamentar reprezintă un atac asupra democrației.