Prima pagină » Știri externe » Rusia contestă acuzațiile privind ÎNCĂLCAREA spațiului aerian estonian: Zborul efectuat a fost în conformitate cu regulamentele internaționale

Rusia contestă acuzațiile privind ÎNCĂLCAREA spațiului aerian estonian: Zborul efectuat a fost în conformitate cu regulamentele internaționale

20 sept. 2025, 13:51, Știri externe
Rusia contestă acuzațiile privind ÎNCĂLCAREA spațiului aerian estonian: Zborul efectuat a fost în conformitate cu regulamentele internaționale

Oficialii de la Moscova neagă faptul că trei avioane de vânătoare ar fi pătruns intenționat în spațiul aerian al Estoniei, membră UE și NATO, și susțin că zborul a fost în comformitate cu regulamentele internaționale.

După ce vineri după-amiază două avioane ruse de vânătoare ar fi survolat la joasă altitudine în apropierea platformei Petrobaltic, din zona poloneză a Mării Baltice, alte trei ar fi intrat în mod neautorizat în spațiul aerian al Estoniei. Incidentul s-a petrecut deasupra insulei Vaindloo, notează Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Incidentul a produs activarea articolului 4 de către Estonia, care presupune consultarea pe chestiuni militare cu statele NATO atunci când integritatea teritorială, independența politică sau securitatea unui membru este amenințată.

Kremlinul neagă încălcarea spațiului aerian eston și susține că zborurile au fost coformitate cu legile internaționale.

„Pe 19 septembrie, trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au efectuat un zbor programat din Karelia către un aerodrom din regiunea Kaliningrad. Zborul a fost efectuat în strictă conformitate cu regulile internaționale ale spațiului aerian, fără a încălca frontierele altor state, fapt confirmat de monitorizarea aeriană.

În timpul zborului, aeronava rusă nu a deviat de la traiectoria de zbor convenită și nu a încălcat spațiul aerian estonian. Traiectoria de zbor a aeronavei se afla deasupra apelor neutre ale Mării Baltice, la mai mult de trei kilometri de insula Vaindloo”, precizează oficialii ruși, potrivit TASS.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Avioane militare RUSE au pătruns în spațiul aerian al Estoniei /Însărcinatul rus pentru afaceri a fost convocat

UE și NATO condamnă INCURSIUNEA aeriană rusă în Estonia /Premierul eston cere consultări cu aliații

Citește și

SĂNĂTATE Decizie importantă: Comisia de vaccinare din Statele Unite nu mai recomandă vaccinul anti-COVID adulților
13:24
Decizie importantă: Comisia de vaccinare din Statele Unite nu mai recomandă vaccinul anti-COVID adulților
ULTIMA ORĂ „Doamna Noastră” se întoarce. Moment SIMBOLIC pentru francezi. Ce se întâmplă cu turnurile Catedralei Notre – Dame, la șase ani de la incendiu
13:00
„Doamna Noastră” se întoarce. Moment SIMBOLIC pentru francezi. Ce se întâmplă cu turnurile Catedralei Notre – Dame, la șase ani de la incendiu
EXTERNE POLONIA ridică avioane de luptă după atacul masiv al Rusiei în Ucraina
12:53
POLONIA ridică avioane de luptă după atacul masiv al Rusiei în Ucraina
ULTIMA ORĂ Haos pe mai multe aeroporturi din Europa. Traficul aerian, PARALIZAT din cauza unui atac cibernetic major / Care este situația pe Otopeni
12:41
Haos pe mai multe aeroporturi din Europa. Traficul aerian, PARALIZAT din cauza unui atac cibernetic major / Care este situația pe Otopeni
ACTUALITATE Elicopter militar, PRĂBUȘIT în statul Washington. 4 soldați americani au murit
11:08
Elicopter militar, PRĂBUȘIT în statul Washington. 4 soldați americani au murit
ANALIZĂ NATO, testată de Rusia prin drone și dezinformare? Între acuzațiile Poloniei și argumentele Moscovei: „Kremlinul exploatează probleme sociale reale”
10:00
NATO, testată de Rusia prin drone și dezinformare? Între acuzațiile Poloniei și argumentele Moscovei: „Kremlinul exploatează probleme sociale reale”
Mediafax
Moșteanu: Oamenii să nu se sperie dacă văd soldați și tancuri. Este un exercițiu NATO
Digi24
EXCLUSIV Un consilier al premierului Ilie Bolojan propune desființarea ANAF: „E nefuncțională. Trebuie o abordare mai radicală”
Cancan.ro
Anda Adam, umilită după participarea la Asia Express. A fost taxată aspru: 'Este așa o
Prosport.ro
FOTO. Blonda râvnită de bogătașii din toată lumea: „Cea mai drăguță”
Adevarul
Cel mai vechi Spa din România: trei secole de abur, mozaic și povești. Locul care a reinventat igiena urbană
Mediafax
Secretar de stat din Ministerul Economiei, reținut de DNA. A cerut schimbarea unui șef ANPC
Click
Jurnalistul Charlie Ottley a dezvăluit ce apreciază la țara noastră: „Unul dintre principalele puncte forte”. Ce expresii românești îl amuză
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Aceasta e cea mai rezistentă creatură din lume. Supraviețuieste în orice scenariu: arsă la 150°C, înghețată și chiar și în spațiu
Digi24
Ce secrete ascunde „Insula nemuritorilor” din Grecia, unde localnicii sunt mai fericiți și trăiesc mai mult decât restul lumii
Cancan.ro
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Ministerul Educației! Apar noi schimbări
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră. Fotografii de colecție din copilărie
observatornews.ro
Starea fetiţei de 3 ani care a căzut de la etajul 4, în Chiajna. Parbrizul unei maşini i-a salvat viaţa
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Tragedie pe munte! O persoană a murit și alte trei au suferit răni grave în ultimele 24 de ore
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cu câți km/h poți depăși viteza legală în 2025 fără să fii amendat. Regula din noul Cod Rutier
Descopera.ro
Exploratorul care a ajuns mai departe decât Marco Polo
Capital.ro
Paradisul în care Elena Udrea s-a ascuns. Locul unde milionarii lumii fug de lege și de ochii curioși
Evz.ro
Diferențe între cardurile de debit și cele de credit. Cum ar trebui folosite și ce riscuri pot ascunde
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Stirile Kanal D
Florin a plecat în Italia pentru o viață mai bună, dar inima i-a cedat din senin. Soția și fiica acestuia, în stare de șoc după moartea bărbatului: „Un mare muncitor, o persoană bună”
Kfetele
Ce mesaj a lăsat Doina Teodoru pe rețelele de socializare, după imaginile care au apărut cu Cătălin Scărlătescu în prezența unei blonde. Ce detaliu extrem de interesant a fost observat
RadioImpuls
Trotinetele electrice de închiriat, interzise în Piatra Neamț după ce un băiat de 15 ani a murit în urma unui accident! Când intră în vigoare măsura?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Descopera.ro
Artemisia Gentileschi, pictorița feministă care l-a întrecut pe Caravaggio
ZILELE BUCUREȘTILOR 2025. Paradă, bătaie cu flori, spectacole și un raliu în Capitală/Programul evenimentelor din weekend-ul 20-21 septembrie
ACTUALITATE ZILELE BUCUREȘTILOR 2025. Paradă, bătaie cu flori, spectacole și un raliu în Capitală/Programul evenimentelor din weekend-ul 20-21 septembrie
POLITICĂ Dominic Fritz trasează prioritățile politicii externe a României. Anunță imperativ instituire de noi sancțiuni împotriva Rusiei, convenite cu Oana Țoiu
Dominic Fritz trasează prioritățile politicii externe a României. Anunță imperativ instituire de noi sancțiuni împotriva Rusiei, convenite cu Oana Țoiu
ACTUALITATE Transfăgărășan la 51 de ani. CNAIR vrea să modernizeze cel mai spectaculos drum din România, cu parcări sau zone de tip „viewpoint”
Transfăgărășan la 51 de ani. CNAIR vrea să modernizeze cel mai spectaculos drum din România, cu parcări sau zone de tip „viewpoint”
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Sentimentul meu față de președinte este de DUIOȘIE. Nu iradiază putere”
Ion Cristoiu: „Sentimentul meu față de președinte este de DUIOȘIE. Nu iradiază putere”
POLITICĂ Lichidare și listare. Soluția USR pentru ieșirea din criză. Închideri de companii și listarea la bursă a celor profitabile: FRITZ: Putem să câștigăm 50 de miliarde de lei printr-un astfel de demers
Lichidare și listare. Soluția USR pentru ieșirea din criză. Închideri de companii și listarea la bursă a celor profitabile: FRITZ: Putem să câștigăm 50 de miliarde de lei printr-un astfel de demers