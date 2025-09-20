Rusia contestă acuzațiile privind ÎNCĂLCAREA spațiului aerian estonian: Zborul efectuat a fost în conformitate cu regulamentele internaționale

Oficialii de la Moscova neagă faptul că trei avioane de vânătoare ar fi pătruns intenționat în spațiul aerian al Estoniei, membră UE și NATO, și susțin că zborul a fost în comformitate cu regulamentele internaționale.

După ce vineri după-amiază două avioane ruse de vânătoare ar fi survolat la joasă altitudine în apropierea platformei Petrobaltic, din zona poloneză a Mării Baltice, alte trei ar fi intrat în mod neautorizat în spațiul aerian al Estoniei. Incidentul s-a petrecut deasupra insulei Vaindloo, notează Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Incidentul a produs activarea articolului 4 de către Estonia, care presupune consultarea pe chestiuni militare cu statele NATO atunci când integritatea teritorială, independența politică sau securitatea unui membru este amenințată.

Kremlinul neagă încălcarea spațiului aerian eston și susține că zborurile au fost coformitate cu legile internaționale.

„Pe 19 septembrie, trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au efectuat un zbor programat din Karelia către un aerodrom din regiunea Kaliningrad. Zborul a fost efectuat în strictă conformitate cu regulile internaționale ale spațiului aerian, fără a încălca frontierele altor state, fapt confirmat de monitorizarea aeriană. În timpul zborului, aeronava rusă nu a deviat de la traiectoria de zbor convenită și nu a încălcat spațiul aerian estonian. Traiectoria de zbor a aeronavei se afla deasupra apelor neutre ale Mării Baltice, la mai mult de trei kilometri de insula Vaindloo”, precizează oficialii ruși, potrivit TASS.

