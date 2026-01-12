Rusia continuă atacurile asupra navelor civile în Marea Neagră. Două vase care transportau ulei vegetal și porumb au fost lovite cu drone

Forțele ruse au atacat luni cu drone două nave comerciale aflate sub pavilion străin în apropierea portului Ciornomorsk, regiunea Odesa. Acesta este al doilea atac asupra transportului maritim civil din Mara Neagră în ultimele patru zile, anunță Reuters.

Atacurile au lovit un vas care se apropia de port și transporta ulei vegetal, care ulterior a fost cuprins de un incendiu, precum și o a doua navă care părăsea portul cu o încărcătură de porumb, a declarat vicepremierul ucrainean, Oleksii Kuleba. Aceste incidente urmează unui atac similar petrecut vineri, 9 ianuarie, când Rusia a lovit alte două nave cargo (Wael K și o navă ce transporta soia), atac în care un marinar sirian a fost ucis.

Rusia atacă deliberat nave civile pentru a destabiliza comerțul

Oleksii Kuleba a declarat că aceste acțiuni sunt dovezi clare că Rusia atacă deliberat nave civile pentru a destabiliza comerțul internațional și securitatea maritimă. În ciuda acestor atacuri, Ucraina continuă să opereze prin coridorul său maritim pentru a-și îndeplini obligațiile de export de cereale.

„Aceasta este o dovadă suplimentară că Rusia vizează în mod deliberat navele civile, comerțul internațional și siguranța maritimă”, a scris Oleksii Kuleba pe Telegram.

Președintele rus Vladimir Putin a declarat la începutul lunii decembrie că va „extinde gama de atacuri” asupra porturilor ucrainene și a navelor în vizită pentru a izola țara de mare, acuzând Kievul de „piraterie” după atacurile asupra flotei sale de petroliere din umbră.

