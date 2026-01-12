Prima pagină » Știri externe » Rusia continuă atacurile asupra navelor civile în Marea Neagră. Două vase care transportau ulei vegetal și porumb au fost lovite cu drone

Rusia continuă atacurile asupra navelor civile în Marea Neagră. Două vase care transportau ulei vegetal și porumb au fost lovite cu drone

12 ian. 2026, 21:27, Știri externe
Rusia continuă atacurile asupra navelor civile în Marea Neagră. Două vase care transportau ulei vegetal și porumb au fost lovite cu drone

Forțele ruse au atacat luni cu drone două nave comerciale aflate sub pavilion străin în apropierea portului Ciornomorsk, regiunea Odesa. Acesta este al doilea atac asupra transportului maritim civil din Mara Neagră în ultimele patru zile, anunță Reuters.

Atacurile au lovit un vas care se apropia de port și transporta ulei vegetal, care ulterior a fost cuprins de un incendiu, precum și o a doua navă care părăsea portul cu o încărcătură de porumb, a declarat vicepremierul ucrainean, Oleksii Kuleba. Aceste incidente urmează unui atac similar petrecut vineri, 9 ianuarie, când Rusia a lovit alte două nave cargo (Wael K și o navă ce transporta soia), atac în care un marinar sirian a fost ucis.

Rusia atacă deliberat nave civile pentru a destabiliza comerțul

Oleksii Kuleba a declarat că aceste acțiuni sunt dovezi clare că Rusia atacă deliberat nave civile pentru a destabiliza comerțul internațional și securitatea maritimă. În ciuda acestor atacuri, Ucraina continuă să opereze prin coridorul său maritim pentru a-și îndeplini obligațiile de export de cereale.

„Aceasta este o dovadă suplimentară că Rusia vizează în mod deliberat navele civile, comerțul internațional și siguranța maritimă”, a scris Oleksii  Kuleba pe Telegram.

Președintele rus Vladimir Putin a declarat la începutul lunii decembrie că va „extinde gama de atacuri” asupra porturilor ucrainene și a navelor în vizită pentru a izola țara de mare, acuzând Kievul de „piraterie” după atacurile asupra flotei sale de petroliere din umbră.

Recomandările autorului:

The New York Times dezvăluie cum a dat faliment arsenalul Rusiei în Venezuela. Noi imagini din atac

Guvernul Groenlandei anunță că își va intensifica eforturile pentru dezvoltarea apărării insulei în cadrul NATO

Înainte de întâlnirea cu Donald Trump, lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, a fost primită de Papa Leon al XIV-lea la Vatican

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Guvernul Groenlandei anunță că își va intensifica eforturile pentru dezvoltarea apărării insulei în cadrul NATO
18:51
Guvernul Groenlandei anunță că își va intensifica eforturile pentru dezvoltarea apărării insulei în cadrul NATO
EXTERNE Înainte de întâlnirea cu Donald Trump, lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, a fost primită de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
18:16
Înainte de întâlnirea cu Donald Trump, lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, a fost primită de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
DEZVĂLUIRI Ce avere are Maia Sandu. Salariul președintei Republicii Moldovei, de trei ori mai mic decât cel al lui Nicușor Dan
17:17
Ce avere are Maia Sandu. Salariul președintei Republicii Moldovei, de trei ori mai mic decât cel al lui Nicușor Dan
LIVE UPDATE 🚨 Autoritățile din Iran anunță că au preluat controlul total asupra țării. Abbas Araghchi: „Am restabilit ordinea și securitatea în țară”
16:49
🚨 Autoritățile din Iran anunță că au preluat controlul total asupra țării. Abbas Araghchi: „Am restabilit ordinea și securitatea în țară”
MILITAR The New York Times dezvăluie cum a dat faliment arsenalul Rusiei în Venezuela. Noi imagini din atac
15:58
The New York Times dezvăluie cum a dat faliment arsenalul Rusiei în Venezuela. Noi imagini din atac
Mediafax
Miruță: Zborul lui Iohannis la Paris a costat 180.000 de euro, al lui Nicușor Dan maxim 35.000
Digi24
Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”. Imaginea postată de liderul american pe platforma sa socială
Cancan.ro
Această cerșetoare era, în urmă cu mulți ani, una dintre cele mai faimoase femei. Acum, a ajuns de nerecunoscut 😲
Prosport.ro
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Adevarul
Rusia se oferă să “ajute” America să obțină Groenlanda
Mediafax
Cursuri suspendate sau online marți în școli din mai multe județe din cauza vremii
Click
Cutremur la PRO TV! Dispare emisiunea lui Măruță, după 18 ani. Când va avea loc ultima ediție
Digi24
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să nu ajungă pe mâinile Beijingului
Cancan.ro
Mărturiile stupefiante ale lui Mario Iorgulescu despre nunta fiului lui Romică Țociu: M-au întrebat dacă vreau să iau ceva cu ei
Ce se întâmplă doctore
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Un McLaren diferit de toate: povestea INCREDIBILĂ a monopostului care a însoțit titlul lui Lando Norris
Descopera.ro
De ce au fost interziși câinii în Antarctica?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Descopera.ro
Există un singur loc pe Pământ unde atât Omul de Neanderthal, cât și oamenii moderni au creat artă rupestră

Cele mai noi

Trimite acest link pe