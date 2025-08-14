Ministerul rus al Apărării a transmis un mesaj în care anunță că un număr nespecificate de fabrici din Ucraina, în care se produceau muniții, au fost distruse pentru a nu permite utlizarea ulterioară a armamentului pentru atacarea Rusiei.

Pe lângă fabrici, operațiunea a vizat și distrugerea sistemelor occidentale, care vizau apărarea obiectivelor strategice. Astfel, în urma bombardamentelor, ucrainenii au pierdut mai multe sisteme de apărare antiaeriană Patriot și radare în regiunile Dnipropetrovsk şi Sumî.

În urma atacului au fost distruse inclusiv rafinării, relatează Reuters.

„Regimul de la Kiev, împreună cu partenerii lor occidentali, vor să lovească adânc ținte din teritoriul Federaţiei Ruse. Aceste planuri au fost dejucate și în consecință, am lansat un bombardament coordonat prin care am înlăturat acest pericol iminent”, transmite ministerul rus al Apărării.

Până în acest moment, rușii controlează parțial patru regiuni din estul Ucrainei și Crimeea, pe care au anexat-o în 2014.

