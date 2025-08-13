Prima pagină » Știri externe » Zelenski: Rusia nu ar trebui să poată bloca admiterea Ucrainei în NATO /Costa: SUA ar putea oferi GARANȚII de securitate împreună cu Europa

13 aug. 2025, 19:50, Știri externe
Rusia nu ar trebui să poată emite obiecții asupra relațiilor Ucrainei cu Uniunea Europeană și cu Alianța Nord-Atlantică, a declarat miercuri, președintele Volodimir Zelenski, după reuniunea prin videoconferință cu liderii europeni și cu președintele Statelor Unite, Donald Trump.

”Rusia nu poate avea drept de veto asupra prezenței Ucrainei în Uniunea Europeană și în NATO”, a afirmat Volodimir Zelenski, citat de agenția de presă ANSA.

De altfel, Volodimir Zelenski a avertizat asupra intențiilor lui Vladimir Putin, președintele Rusiei.

”Vladimir Putin nu vrea pacea, vrea ocuparea în totalitate a Ucrainei. Sunt necesare presiuni suplimentare asupra lui Putin, cu noi sancțiuni, pentru a accepta instituirea imediată a unui armistițiu”, a subliniat Volodimir Zelenski.

La rândul său, Antonio Costa, președintele Consiliului European, a declarat că Donald Trump, președintele SUA, a prezentat principalele sale obiective.

”Președintele Trump ne-a împărtășit trei obiective foarte importante: în primul rând, cel al unui armistițiu, apoi ideea că nimeni altcineva nu poate lua vreo decizie în negocieri în afară de Ucraina, iar al treilea element este disponibilitatea Statelor Unite de a împărți cu Europa eforturile de îmbunătățire a condițiilor de securitate după obținerea unei păci durabile și corecte pentru Ucraina”, a afirmat Antonio Costa, exprimând speranța că summitul programat vineri în Alaska va deschide ”drumul spre pace”.

Liderii țărilor europene solicită participarea directă a președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, la negocierile Statelor Unite cu Rusia.

”Președintele Trump a fost foarte clar asupra faptului că intenția Statelor Unite este de a obține un armistițiu cu ocazia acestei reuniuni din Alaska. Este foarte important ca această ocazie să permită obținerea de către Statele Unite a unui armistițiu, susținem această inițiativă, la fel și un nou schimb de prizonieri și eliberarea copiilor ucraineni”, a declarat, imediat după încheierea videoconferinței, președintele Franței, Emmanuel Macron.

