Zelenski: Ucraina nu-și va retrage trupele din Donețk și nu va CEDA regiunea Donbas Rusiei, așa cum cere Putin

12 aug. 2025, 21:27, Știri externe
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că nu va ceda Rusiei regiunea Donbas din estul Ucrainei și a cerut ca Kievul să fie inclus în discuțiile privind teritoriul ucrainean.

Zelenski a declarat marți că președintele rus Vladimir Putin dorește ca Ucraina să renunțe la regiunile Donețk și Lugansk, care împreună formează regiunea Donbas, centrul producției industriale din estul Ucrainei.

Aceasta ar fi condiția lui Putin pentru un acord de încetare a focului. Ar însemna ca Ucraina să își retragă trupele din porțiunea de 9.000 de kilometri pătrați sau 30% din totalul regiunii Donețk pe care o controlează forțele Kievului, conform Associated Press.

Zelenski a spus că poziția Rusiei i-a fost transmisă de către oficiali americani, înainte de summitul de vineri între Putin și președintele american Donald Trump din Alaska.

Noi detalii despre convorbirea lui Zelenski cu Trump și cu emisarul special Steve Witkoff

Zelenski a reiterat că Ucraina nu se va retrage din teritoriile pe care le controlează, spunând că acest lucru ar fi neconstituțional și ar servi doar ca o rampă de lansare pentru o viitoare invazie rusă.

„Pentru ruși, Donbasul este un cap de pod pentru o viitoare nouă ofensivă”, le-a declarat Zelenski reporterilor marți la Kiev. „Problemele teritoriale nu pot fi separate de garanțiile de securitate”.

Zelenski a oferit noi detalii despre convorbirea pe care a avut-o cu Trump și cu emisarul special Steve Witkoff, după întâlnirea acestuia din urmă cu Putin.

Witkoff i-a spus lui Zelenski că Rusia este gata să pună capăt războiului și că ar trebui să existe concesii teritoriale de ambele părți.

„Și că, probabil, Putin vrea să părăsim Donbasul. Adică, nu suna ca și cum America vrea să plecăm”, a spus Zelenski.

Întâlniri ulterioare la nivelul consilierilor pentru securitate națională au clarificat și mai mult ce vrea Rusia de fapt, a spus Zelenski.

Între timp, forțele ruse se apropie de Pokrovsk, un important oraș din regiunea Donețk.

Analiștii militari au spus că următoarele 24-48 de ore ar putea fi critice. Capturarea orașului Pokrovsk i-ar oferi Rusiei o victorie importantă înainte de summitul din Alaska.

De asemenea, ar complica situația liniilor de aprovizionare ucrainene către regiunea Donețk, unde Kremlinul și-a concentrat cea mai mare parte a eforturilor militare.

Foto: Profimedia

