RUSIA își extinde cooperarea strategică cu IRANUL în toate domeniile. Kremlinul denunță „presiunea excesivă” a Occidentului

Rusia a anunțat că depune eforturi pentru a-și consolida relațiile bilaterale cu Iranul, în contextul în care ambele țări se confruntă cu presiunile statelor occidentale.

Moscova are relații strânse cu Teheranul și a condamnat bombardamentele israeliene și americane asupra instalațiilor nucleare iraniene, care au avut scopul de a opri programul nuclear al Iranului.

Statele occidentale bănuiesc că Teheranul încearcă să își producă o armă atomică însă Iranul a respins acuzația în repetate rânduri, argumentând că eforturile programului său nucleare au scop civil.

Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), Iranul este singura țară fără arme nucleare care îmbogățește uraniu la un nivel ridicat de 60%, aproape de pragul de 90%, necesar pentru fabricarea unei bombe atomice.

„Rusia este cu siguranță pregătită să extindă cooperarea cu Iranul în toate domeniile. Iranul este partenerul nostru, iar relațiile noastre se dezvoltă foarte dinamic”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, denunțând „presiunea excesivă” a Occidentului.

Un trimis al președintelui rus, Vladimir Putin, urmează să se întâlnească cu secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, Ali Larijani, luni seara, potrivit agenției de presă Reuters.

Rusia sprijină Iranul prin echipamente militare

Putin și omologul său iranian, Masoud Pezeshkian, au semnat un acord de parteneriat strategic în ianuarie, dar acesta nu prevede o clauză de apărare reciprocă.

Moscova susține că furnizează legal echipamente militare Teheranului, în timp ce Iranul furnizează Rusiei drone pentru a sprijini efortul de război de pe teritoriul ucrainean.

Rosatom, compania rusă de stat în domeniul energiei, a semnat, luna trecută, un acord de 25 de miliarde de dolari cu Iranul pentru a construi patru centrale nucleare în țară.

