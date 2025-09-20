Rusia lansează unul dintre cele mai mari ATACURI de la începutul invaziei în țara vecină. Peste 500 de drone au lovit Ucraina

Rusia a lansat 580 de drone și 40 de rachete asupra Ucrainei în noaptea de vineri spre sâmbătă, lovind mai multe clădiri rezidențiale și infrastructuri critice.

Apărarea antiaeriană ucraineană a doborât 552 dintre drone și 31 de rachete. Trei persoane au murit în urma atacului, alte zeci sunt rănite și mai multe clădiri rezidențiale au fost avariate.

„Peste noapte, Rusia a declanșat un atac major cu drone și rachete asupra Ucrainei. Au atacat zone rezidențiale fără miză militară. Rusia nu doar distruge infrastructura, ne terorizează civilii în mod deliberat”, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters.

Autoritățile de la Moscova neagă că ar fi vizat civilii ucraineni în timpul raidului aerian și precizează că țintele au fost baze militare și centre industriale.

Drept represalii, ucrainenii au atacat cu drone rafinăriile rusești din regiunile Saratov și Samara. Însă liderul de la Kiev consideră că are nevoie de mai mult sprijin pentru a contracara atacurile Rusiei.

„Am atacat rafinăriile din două regiuni ruse, însă nu e suficient. Atunci când vom avea un număr de drone comparabil cu al rușilor, ne vom putea apăra și riposta mai bine”, conchide Zelenski.

Ambele părți implicate în conflict nu sunt dispuse să oprească războiul, în pofida eforturilor diplomatice internaționale, întreprinse în vederea realizării unui acord de pace.

