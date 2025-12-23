Rusia ordonă arestarea în lipsă a disidentului Gari Kasparov pentru justificarea terorismului. Fostul campion de șah este un critic al lui Putin

O instanță din Rusia a ordonat marți arestarea în lipsă a șahistului și disidentului Gari Kasparov, acuzat de justificarea terorismului ca urmare a criticilor sale la adresa războiului din Ucraina.

„Instanța a emis o măsură preventivă împotriva lui Kasparov, ordonând arestarea sa în lipsă pentru două luni din momentul detenției sale în Rusia sau extrădarea sa către teritoriul rus”, a declarat judecătorul, citat de TASS.

Kasparov a fost acuzat de „justificarea publică a terorismului pe rețelele de telecomunicații, inclusiv pe internet”, o infracțiune care i-ar putea aduce fostului campion mondial o pedeapsă cu închisoarea între cinci și șapte ani.

În martie 2024, Rosfinmonitoring l-a adăugat pe Kasparov pe lista persoanelor și organizațiilor despre care ar exista informații privind implicarea lor în activități extremiste sau teroriste. De menționat că șahistul locuiește în afara Rusiei de mai bine de un deceniu.

În octombrie, Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a deschis un dosar penal pentru „organizarea unei comunități teroriste” și „tentativă de a prelua puterea” împotriva magnatului Mihail Hodorkovski și a altor figuri proeminente ale opoziției ruse aflate în exil, fondatori ai Comitetului Anti-Război din Rusia (ARR), între care figurează și Kasparov.

Potrivit serviciilor secrete ruse, Hodorkovski și ceilalți fondatori ai ARR „finanțează grupuri militarizate ucrainene desemnate drept organizații teroriste în Rusia și recrutează persoane pentru aceste grupuri, folosindu-le ulterior în planuri de preluare a puterii în Rusia prin forță”.

ARR a fost fondat la 27 februarie 2022, la trei zile după ce Rusia și-a lansat campania militară în Ucraina.

Foto: Hepta

