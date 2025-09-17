Nicușor Dan, CRITICAT de legendarul jucător de șah Gary Kasparov pentru „legitimarea atacurilor rusești împotriva civililor ucraineni”

Garry Kasparov, fostul mare campion de șah și opozant al lui Vladimir Putin, a criticat, într-o postare pe platforma X, refuzul președintelui Nicușor Dan de instituire a unei zone de interdicție aeriană asupra Ucrainei. În opinia legendarului jucător de șah, șeful statului român legitimează astfel atacurile Federației Ruse asupra țării vecine.

Garry Kasparov este de părere că președintele României Nicușor Dan ar fi legitimat atacurile Rusiei asupra populației civile din Ucraina, prin refuzul de instituire a unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei.

„România nu susține instituirea unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei, deoarece se teme de o confruntare cu Federația Rusă”, a precizat, în urmă cu ceva timp, Nicușor Dan.

Marele jucător de șah a criticat poziția președintelui Românie și a menționat că teama față de acțiunile unui „dictator” nu face altceva decât să conducă la rezultatul de care se teme.

„Cu alte cuvinte, legitimarea atacurilor rusești împotriva civililor ucraineni. Iar a-ți arăta frica față de un dictator nu face decât să garanteze rezultatul de care te temi”, a scris Gary Kasparov pe rețeaua X.

FOTO: Mediafax / Profimedia

Recomandarea autorului: