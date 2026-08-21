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Suspectul în cazul exploziilor Nord Stream, reținut în Croația, era consultant pentru un film despre sabotarea conductei

Suspectul în cazul exploziilor Nord Stream, reținut în Croația, era consultant pentru un film despre sabotarea conductei
Nord Stream - Foto: X/@OCOCReport
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Un cetățean ucrainean suspectat de autoritățile germane că ar fi participat la operațiunea de sabotare a conductelor Nord Stream a fost reținut în Croația, în baza unui mandat european de arestare emis de Germania. Cazul a căpătat o turnură neobișnuită după ce presa germană a relatat că bărbatul ar fi lucrat, în calitate de consultant, la un film despre exploziile din 2022.

Potrivit procurorilor germani, Volodimir Juravliov este scafandru instruit și este suspectat că ar fi făcut parte din grupul implicat în amplasarea explozibililor pe conductele Nord Stream din Marea Baltică. Exploziile din septembrie 2022 au avariat grav infrastructura care transporta gaz rusesc către Germania.

Arestarea s-a produs în timp ce în Croația se desfășurau filmările pentru „Snake Island”, un thriller politic regizat de Doug Liman. Filmul are ca subiect tocmai sabotarea conductelor Nord Stream și prezintă o operațiune desfășurată de o echipă de scafandri ucraineni. În distribuție se află actorii Sean Penn și Adrien Brody.

Potrivit relatărilor din presa germană, Juravliov ar fi fost implicat în producție în calitate de consultant. Informația nu a fost însă confirmată imediat de autoritățile germane sau croate.

Germania cere extrădarea

Autoritățile germane susțin că Juravliov ar fi avut un rol în operațiunea prin care au fost amplasate încărcături explozive în apropierea insulei Bornholm. Procurorii îl leagă de un alt cetățean ucrainean, Serhii Kuznețov, despre care afirmă că ar fi coordonat grupul de scafandri implicat în sabotaj.

Juravliov nu este la prima confruntare cu autoritățile europene în acest dosar. El a mai fost reținut în Polonia, însă instanțele poloneze au respins cererea Germaniei de extrădare și au dispus eliberarea sa. Ulterior, suspectul a ajuns în Croația, unde a fost din nou identificat și reținut în baza mandatului european.

Un tribunal din Pula urmează să analizeze procedura de extrădare către Germania. Avocatul lui Juravliov a anunțat că va contesta măsura și intenționează să invoce precedentul din Polonia.

Cine se află în spatele exploziilor Nord Stream?

Ancheta germană a avansat în ultimul an către ipoteza implicării unor cetățeni ucraineni în sabotaj. Procurorii susțin că operațiunea ar fi fost executată la ordinul unor structuri ale statului ucrainean, însă autoritățile de la Kiev au negat că ar fi ordonat distrugerea conductelor. Președintele Volodimir Zelenski a declarat anterior că guvernul ucrainean nu a avut cunoștință despre un asemenea plan.

Exploziile au avut loc la 26 septembrie 2022 și au provocat distrugerea a trei dintre cele patru conducte Nord Stream 1 și Nord Stream 2. Ancheta continuă, iar cazul are implicații politice importante pentru relațiile dintre Germania și Ucraina, în condițiile în care Berlinul este unul dintre principalii susținători europeni ai Kievului.

În acest context, faptul că unul dintre principalii suspecți ar fi ajuns să ofere consultanță pentru o producție cinematografică despre exact operațiunea pentru care este anchetat adaugă un element neobișnuit unui dosar deja controversat.

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