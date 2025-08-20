Le Monde: Reuniunea de la Washington a fost indispensabilă, dar PUȚIN fructuoasă /Liderii europeni nu au primit nicio garanție reală

Liderii europeni, reuniți luni la Casa Albă la invitația președintelui Donald Trump și în prezența lui Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, au plecat cu promisiuni confuze privind sprijinul american și fără garanții privind succesul rezolvării conflictului ucrainean, comentează cotidianul francez Le Monde.

Misiunea era incertă, dar merita să fie organizată. Cei șapte lideri europeni primiți luni la Washington pentru a-l însoți pe președintele Volodimir Zelenski în fața lui Trump și pentru a-l convinge pe liderul de la Casa Albă care este miza războiului rus în Europa au primit doar promisiuni vagi asupra sprijinului american, dar fără garanția succesului.

”Suntem prea departe pentru a putea striga «victorie»”, a afirmat președintele Franței, Emmanuel Macron, după reuniunea de la Casa Albă.

În privința chestiunii cruciale a garanțiilor de securitate destinate Ucrainei în situația unui acord de pace, temă centrală a discuțiilor de la Casa Albă, Trump a părut să bată în retragere în mesajul postat după reuniune.

”Am discutat despre garanțiile de securitate pentru Ucraina, care vor fi furnizate de diverse țări europene prin coordonarea cu Statele Unite”, a afirmat Trump, sugerând un rol secundar al Washingtonului.

Reuniunea nu a permis avansarea procesului de pace

”Nu au fost observate progrese nici asupra altui subiect care îi alarmează pe europeni – necesitatea unui armistițiu înaintea lansării procesului de pace cu Rusia. În fața lui Trump, președintele Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz au insistat clar asupra acestui punct, refuzând perspectiva negocierilor sub atacurile Rusiei. Vladimir Putin nu vrea armistițiu și l-a convins pe Trump la Anchorage să renunțe la această cerință. Iar Trump și-a menținut poziția în fața europenilor, continuând să creadă în sinceritatea voinței de pace a lui Putin. Nu a fost abordată nici problema spinoasă a teritoriilor ocupate de Rusia în Donbas (…), un semnal că procesul negocierilor este abia în stadiul incipient”, notează cotidianul Le Monde.

Europenii nu sunt invitați la masa negocierilor, dar se menține aparent unitatea transatlantică

Chiar dacă Trump i-a chemat pe liderii europeni la Washington, nu pare să intenționeze să îi accepte la masa negocierilor directe cu Rusia. Emmanuel Macron a cerut din nou implicarea directă a Europei, dar Trump s-a limitat să evoce posibilitatea de a participa la un summit trilateral cu președinții Rusiei și Ucrainei.

”După eșecul summitului din Alaska, a fost evitat cel mai rău scenariu: frontul transatlantic, pe care Putin speră să îl distrugă, se menține, cel puțin aparent. Dar rămân multe de făcut pentru a transforma «convergența» evocată de Macron într-o acțiune comună pentru salvarea Ucrainei”, concluzionează cotidianul Le Monde.

