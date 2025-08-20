Prima pagină » Știri externe » Le Monde: Reuniunea de la Washington a fost indispensabilă, dar PUȚIN fructuoasă /Liderii europeni nu au primit nicio garanție reală

Le Monde: Reuniunea de la Washington a fost indispensabilă, dar PUȚIN fructuoasă /Liderii europeni nu au primit nicio garanție reală

20 aug. 2025, 07:30, Știri externe
Le Monde: Reuniunea de la Washington a fost indispensabilă, dar PUȚIN fructuoasă /Liderii europeni nu au primit nicio garanție reală

Liderii europeni, reuniți luni la Casa Albă la invitația președintelui Donald Trump și în prezența lui Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, au plecat cu promisiuni confuze privind sprijinul american și fără garanții privind succesul rezolvării conflictului ucrainean, comentează cotidianul francez Le Monde.

Misiunea era incertă, dar merita să fie organizată. Cei șapte lideri europeni primiți luni la Washington pentru a-l însoți pe președintele Volodimir Zelenski în fața lui Trump și pentru a-l convinge pe liderul de la Casa Albă care este miza războiului rus în Europa au primit doar promisiuni vagi asupra sprijinului american, dar fără garanția succesului.

”Suntem prea departe pentru a putea striga «victorie»”, a afirmat președintele Franței, Emmanuel Macron, după reuniunea de la Casa Albă.

În privința chestiunii cruciale a garanțiilor de securitate destinate Ucrainei în situația unui acord de pace, temă centrală a discuțiilor de la Casa Albă, Trump a părut să bată în retragere în mesajul postat după reuniune.

”Am discutat despre garanțiile de securitate pentru Ucraina, care vor fi furnizate de diverse țări europene prin coordonarea cu Statele Unite”, a afirmat Trump, sugerând un rol secundar al Washingtonului.

Reuniunea nu a permis avansarea procesului de pace

”Nu au fost observate progrese nici asupra altui subiect care îi alarmează pe europeni – necesitatea unui armistițiu înaintea lansării procesului de pace cu Rusia. În fața lui Trump, președintele Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz au insistat clar asupra acestui punct, refuzând perspectiva negocierilor sub atacurile Rusiei. Vladimir Putin nu vrea armistițiu și l-a convins pe Trump la Anchorage să renunțe la această cerință. Iar Trump și-a menținut poziția în fața europenilor, continuând să creadă în sinceritatea voinței de pace a lui Putin. Nu a fost abordată nici problema spinoasă a teritoriilor ocupate de Rusia în Donbas (…), un semnal că procesul negocierilor este abia în stadiul incipient”, notează cotidianul Le Monde.

Europenii nu sunt invitați la masa negocierilor, dar se menține aparent unitatea transatlantică

Chiar dacă Trump i-a chemat pe liderii europeni la Washington, nu pare să intenționeze să îi accepte la masa negocierilor directe cu Rusia. Emmanuel Macron a cerut din nou implicarea directă a Europei, dar Trump s-a limitat să evoce posibilitatea de a participa la un summit trilateral cu președinții Rusiei și Ucrainei.

”După eșecul summitului din Alaska, a fost evitat cel mai rău scenariu: frontul transatlantic, pe care Putin speră să îl distrugă, se menține, cel puțin aparent. Dar rămân multe de făcut pentru a transforma «convergența» evocată de Macron într-o acțiune comună pentru salvarea Ucrainei”, concluzionează cotidianul Le Monde.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

VIDEO | Trump avertizează asupra riscurilor unui EȘEC al negocierilor dintre Rusia și Ucraina /„Va fi o situație dificilă”

Citește și

EXTERNE Trump dezvăluie motivul pentru care vrea să se implice în negocierile de pace: Am bilet asigurat spre RAI dacă opresc războiul din Ucraina
00:04
Trump dezvăluie motivul pentru care vrea să se implice în negocierile de pace: Am bilet asigurat spre RAI dacă opresc războiul din Ucraina
EXTERNE Donald Trump l-a SUNAT pe Viktor Orban, să-l întrebe de ce se opune aderării Ucrainei la UE, dar rămâne ferm: „Nu oferă nicio garanţie de securitate”
23:40
Donald Trump l-a SUNAT pe Viktor Orban, să-l întrebe de ce se opune aderării Ucrainei la UE, dar rămâne ferm: „Nu oferă nicio garanţie de securitate”
DECES Un deputat finlandez s-a SINUCIS chiar în clădirea Parlamentului, la doar câteva săptămâni după ce a dezvăluit că are unele probleme de sănătate
22:55
Un deputat finlandez s-a SINUCIS chiar în clădirea Parlamentului, la doar câteva săptămâni după ce a dezvăluit că are unele probleme de sănătate
VIDEO Casa Albă: Există o oportunitate „REALĂ” de pace în Ucraina /Statele Unite ar putea oferi sprijin aerian Europei, în cadrul garanțiilor de securitate
22:33
Casa Albă: Există o oportunitate „REALĂ” de pace în Ucraina /Statele Unite ar putea oferi sprijin aerian Europei, în cadrul garanțiilor de securitate
EXTERNE Elveția este pregătită să-l primească pe Putin pentru orice discuții de PACE privind Ucraina, în ciuda mandatului Curții Penale Internaționale
21:37
Elveția este pregătită să-l primească pe Putin pentru orice discuții de PACE privind Ucraina, în ciuda mandatului Curții Penale Internaționale
EXTERNE Casa Albă ar putea alege Budapesta pentru întâlnirea trilaterală dintre Trump, Zelenski și Putin, însă Ucraina ar considera-o o alegere „incomodă”
21:25
Casa Albă ar putea alege Budapesta pentru întâlnirea trilaterală dintre Trump, Zelenski și Putin, însă Ucraina ar considera-o o alegere „incomodă”
Mediafax
Casa Albă ia în calcul o locație controversată pentru negocierile Zelenski, Putin și Trump, unde Rusia și SUA au încălcat anterior un pact semnat
Digi24
Cabana Babele a fost scoasă la vânzare. Cât costă clădirea din inima Bucegilor
Cancan.ro
Doliu în lumea sportului! Fotbalistul a fost găsit MORT în casă
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Adevarul
Rusia ironizează liderii europeni: „Coaliția războinică l-a lingușit pe Trump. Întrebarea e ce cântă Zelenski acasă despre teritorii”
Mediafax
Vladimir Putin ar fi de acord cu o întâlnire cu Volodimir Zelenski, afirmă Casa Albă
Click
Un oraș pierdut în junglă, redescoperit cu ajutorul unei scrisori vechi de 327 de ani
Wowbiz
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Antena 3
Grecii sunt foarte supărați că românii vin la ei în țară și le cumpără casele. Ce înseamnă asta pentru ei
Digi24
Ce se va întâmpla cu Putin dacă ar merge la o conferință de pace în Elveția. Anunțul șefului diplomației de la Berna
Cancan.ro
BREAKING NEWS. Andra și Cătălin Măruță au cerut ordin de protecție împotriva unui bărbat care îi terorizează!
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de ea? Cum arată acum Cristina Rus, după retragerea din showbiz! Are 43 de ani și e de nerecunoscut
observatornews.ro
Doi tineri au sărit îmbrățișați în fața unui TIR, pe autostradă. Polițiștii nu îi pot identifica
StirileKanalD
Mihai, un român de 24 de ani, a murit sub privirile neputincioase ale prietenilor
KanalD
Un bărbat a murit după ce a căzut din trenul Iași-Timișoara. Acesta a fost găsit după două zile
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
Programul Rabla va fi oficial relansat! Cine îl poate accesa și ce buget va fi alocat?
Descopera.ro
Orașul pierdut al mayașilor a fost REGĂSIT
Capital.ro
Noul formular pentru ANAF. Se trimite la Fisc până pe 25 ale lunii. A devenit obligatoriu din 1 august
Evz.ro
Top cinci zodii care scriu fără oprire. Cine sunt cei care cuceresc inimile cititorilor
A1
Imaginile incendiare cu Delia într-un costum de baie minuscul: „Mâna sus care dați zoom”. Fanii au crezut că sunt „scăpate” pe internet
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Mihai Brotac, un tânăr de 24 de ani a murit înecat, după ce a alunecat și a fost luat de curenți
RadioImpuls
Dorobanțu, lovitură sub centură! Concurentul din ”Casa Iubirii” rupe tăcerea și îl provoacă pe Danciu: ”Explică-mi și mie...” Reacția uluitoare a colegului său: „Tu te mândrești că ai făcut fetele să plângă?”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. -Mergem la femei, gata, am hotărât!
Descopera.ro
Suedezul care a creat chimia modernă