O altă față a războiului din Ucraina: Rusia vrea să pedepsească „văduvele negre” (sau „nevestele prefăcute”) pentru „căsătorii fictive ” . Până în prezent, Federația Rusă ar fi pierdut peste 1 milion de militari (răniți, uciși sau dispăruți) de la începerea invaziei Ucrainei la scară largă din 2022.

Nu se desfășoară doar un „război sexual” al Rusiei împotriva Americii, dar și în interiorul țării. Mai multe rusoaice ajung să recurgă la înșelăciuni pentru a primi ajutorul social de văduve.

Ce sunt „văduvele negre”

Autoritățile din Federația Rusă au declarat că numărul căsătoriilor fictive cu militari participanți la războiul împotriva Ucrainei este în creștere. Femeile, denumite deja în Rusia „văduve negre” (denumire inspirată după cea a unei eroine din revistele de benzi desenate Marvel), se căsătoresc cu militari înainte ca aceștia să fie trimiși pe front. Ulterior, acestea ajung să ceară compensații mari după decesul acestora, informează Foreign Policy.

Deputații propun să pedepsească aceste femei mai sever decât pentru fraudă și vor să introducă o nouă prevedere în Codul Penal. Conform noii prevederi, „văduvelor negre” le poate fi aplicată o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare.

Rusia este pe punctul de a intra în RECESIUNE

Rusia este pe punctul de a intra în recesiune, a declarat joi ministrul rus al Economiei, în cadrul Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg.Economia rusă se află într-o etapă de răcire și, conform percepției mediului de afaceri, este deja pe punctul de a intra în recesiune, a declarat Maxim Reșetnikov, ministrul Dezvoltării Economice, în timpul dezbaterii „Economia ofertei – Strategia de creștere în contextul provocărilor moderne” din cadrul Forumului, conform Interfax.

La sfârșitul lunii mai, Reșetnikov remarca deja că situația actuală indică riscurile de răcire excesivă a economiei ruse, în timp ce inflația încetinește, astfel încât deciziile în timp util ale Băncii Rusiei privind politica monetară sunt importante.

Cele mai recente remarci ale ministrului marchează prima recunoaștere publică a faptului că economia Rusiei începe să se răcească la trei ani după ce președintele Vladimir Putin a ordonat invadarea pe scară largă a Ucrainei, conform Financial Times.

Economia Rusiei pe timp de război

Economia Rusiei lui Vladimir Putin reușește să facă față, în prezent, creșterii considerabile a cheltuielilor militare, dar rezistența sa este, totuși, limitată. Principalele riscuri cu care se confruntă în anul 2025 provin din amenințarea scăderii prețului petrolului și a sancțiunilor occidentale mai stricte.

Chiar dacă niciuna dintre aceste evoluții nu va avea loc, economia Rusiei va rămâne într-o stare dificilă, iar inflația erodează beneficiile creșterii salariilor. „Mașina de război” a lui Putin consumă enorm, numai că – chiar și în cazul încetării focului în Ucraina – perspectivele nu sunt de natură a-l liniști pe „Țar”.

Dacă se va ajunge la o încetare a focului în Ucraina, economia rusă – care a a făcut mari eforturi, ultimii trei ani, pentru a se adapta situației de război -, își poate reveni doar dacă încetarea ostilităților va fi asociată cu ridicarea sancțiunilor.

În mod ironic, o pauză în conflict ar putea reprezenta noi provocări pentru Kremlin, susține jurnalistul economic Ekaterina Mereminskaya într-o analiză publicată de The Insider.

Sursa Foto: Duma de Stat

