Rușii nu confirmă că întâlnirea dintre Trump și Putin este anulată. Pregătirile continuă

Dimitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, face lumină în misterul întâlnirii de grad zero dintre Putin și Trump.

Peskov spune că o dată exactă nu a fost stabilită: „Este necesară o pregătire atentă, care necesită timp”.

„Viitorul summit este înconjurat de multe zvonuri și bârfe, majoritatea fiind complet neadevărate”, declară purtătorul de cuvânt.

Referitor la condițiile Rusiei privind Ucraina, Peskov spune același lucru ca de obicei:

„Putin a exprimat clar și de mai multe ori poziția Rusiei. Este bine cunoscută tuturor.”

