Prima pagină » Știri externe » Rușii susțin că ucrainenii au încercat să-l asasineze pe fostul ministru Serghei Shoigu într-un cimitir. Trei persoane au fost arestate

Rușii susțin că ucrainenii au încercat să-l asasineze pe fostul ministru Serghei Shoigu într-un cimitir. Trei persoane au fost arestate

18 nov. 2025, 13:04, Știri externe
Rușii susțin că ucrainenii au încercat să-l asasineze pe fostul ministru Serghei Shoigu într-un cimitir. Trei persoane au fost arestate

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat prevenirea unei tentative de asasinat asupra fostului ministru al apărării al Rusiei, Serghei Șoigu, au relatat mai multe publicații rusești.

Potrivit acestora, FSB a anunțat arestarea, în Rusia, a trei persoane suspectate de pregătirea unei tentative de asasinat asupra fostului ministru al apărării Serghei Șoigu.

E vorba de un cuplu, soț și soție de origine rusă, și un migrant dintr-o țară din Asia Centrală. Oficial, la Moscova, nu a fost numită ținta, însă mass-media rusă scrie că Șoigu a fost obiectul presupusului atac.

Conform FSB, tentativa era planificată să aibă loc la cimitirul Troekurovo din Moscova, unde Șoigu intenționa să viziteze mormintele familiei sale. Serviciul special rus afirmă că planul ar fi fost pus la punct de mai multe structuri ucrainene, iar coordonarea se făcea din străinătate. Totuși, nu au fost prezentate public dovezi care să susțină această acuzație.

În comunicatul FSB se spune că instrucțiunile către executanți erau transmise printr-o cameră, ascunsă într-o vază cu flori. Prin aceasta, potrivit instituției, organizatorii doreau să urmărească ce se întâmplă și să coordoneze acțiunile executanților în timp real.

Nu există confirmări independente ale declarațiilor FSB. Ucraina nu a comentat încă mesajul instituției ruse.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Rusia susține că a dejucat un complot ucraineano-britanic de a fura un MiG-31. Avionul urma să fie direcționat în zona bazei Kogălniceanu pentru a fi doborât

Reacția MAE, după ce Rusia a anunțat că „a dejucat” un complot la baza Kogălniceanu: „Romanele sovietice de spionaj nu erau strălucite. Așa sunt și știrile rusești cu spioni de azi”

Citește și

EXTERNE Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară din lume. Autoritățile nipone revin la energia atomică, la 14 ani după dezastrul Fukushima
14:07
Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară din lume. Autoritățile nipone revin la energia atomică, la 14 ani după dezastrul Fukushima
EXTERNE Primarul New York-ului ajunge față în față cu Trump, după luni întregi de atacuri din partea președintelui. „Voi fi pregătit pentru orice”
12:30
Primarul New York-ului ajunge față în față cu Trump, după luni întregi de atacuri din partea președintelui. „Voi fi pregătit pentru orice”
EXTERNE Chinezii au construit cel mai rapid tren din lume, care a depășit trenurile japoneze și germane. Care este viteza amețitoare cu care circulă
12:28
Chinezii au construit cel mai rapid tren din lume, care a depășit trenurile japoneze și germane. Care este viteza amețitoare cu care circulă
EXTERNE Mexicana Fatima Bosh este noua Miss Univers. Concurenta a fost umilită recent de un director al competiției
11:44
Mexicana Fatima Bosh este noua Miss Univers. Concurenta a fost umilită recent de un director al competiției
LIVE UPDATE 🚨 UE vrea propriul plan „alternativ” de pace pentru că „planul SUA este foarte prost”. Însă Orban anunță că-l susține pe Trump
11:39
🚨 UE vrea propriul plan „alternativ” de pace pentru că „planul SUA este foarte prost”. Însă Orban anunță că-l susține pe Trump
EXTERNE Anchetă devastatoare în Marea Britanie: 23.000 de persoane au murit de Covid din cauza răspunsului slab al guvernului Boris Johnson
11:06
Anchetă devastatoare în Marea Britanie: 23.000 de persoane au murit de Covid din cauza răspunsului slab al guvernului Boris Johnson
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Planul de pace al SUA pentru Ucraina: care sunt cele 28 de puncte
Cancan.ro
Prognoză meteo Revelion 2026 | Orașele din România în care ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Adevarul
Trei greșeli într-o propoziție: Ministerul Educației, prins cu tema nefăcută. Reacția lui Cristian David: „Incredibil!”
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Ce serveau dacii la cină? Erau de-a dreptul îndrăgostiți de 2 alimente pe care noi le considerăm banale
Digi24
Chiar dacă pierde cu Turcia, România va juca ori cu Slovacia, ori cu Kosovo
Cancan.ro
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce substanțe avea în corp
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
Descopera.ro
Ceva CIUDAT se întâmplă în câmpul magnetic al Pământului!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Oamenii cu pisici ar putea avea un risc mai mare de schizofrenie, sugerează o cercetare
BREAKING NEWS Senatoarea POT agresată într-o parcare din București a venit cu prima reacție: „Am fost lovită fără motiv”
14:17
Senatoarea POT agresată într-o parcare din București a venit cu prima reacție: „Am fost lovită fără motiv”
POLITICĂ Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”
14:02
Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”
HOROSCOP Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
13:55
Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”
13:53
Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”
SPORT România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor”
13:51
România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor”