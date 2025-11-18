Rușii susțin că ucrainenii au încercat să-l asasineze pe fostul ministru Serghei Shoigu într-un cimitir. Trei persoane au fost arestate

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat prevenirea unei tentative de asasinat asupra fostului ministru al apărării al Rusiei, Serghei Șoigu, au relatat mai multe publicații rusești.

Potrivit acestora, FSB a anunțat arestarea, în Rusia, a trei persoane suspectate de pregătirea unei tentative de asasinat asupra fostului ministru al apărării Serghei Șoigu.

E vorba de un cuplu, soț și soție de origine rusă, și un migrant dintr-o țară din Asia Centrală. Oficial, la Moscova, nu a fost numită ținta, însă mass-media rusă scrie că Șoigu a fost obiectul presupusului atac.

Conform FSB, tentativa era planificată să aibă loc la cimitirul Troekurovo din Moscova, unde Șoigu intenționa să viziteze mormintele familiei sale. Serviciul special rus afirmă că planul ar fi fost pus la punct de mai multe structuri ucrainene, iar coordonarea se făcea din străinătate. Totuși, nu au fost prezentate public dovezi care să susțină această acuzație.

În comunicatul FSB se spune că instrucțiunile către executanți erau transmise printr-o cameră, ascunsă într-o vază cu flori. Prin aceasta, potrivit instituției, organizatorii doreau să urmărească ce se întâmplă și să coordoneze acțiunile executanților în timp real.

Nu există confirmări independente ale declarațiilor FSB. Ucraina nu a comentat încă mesajul instituției ruse.

