Prima pagină » Actualitate » Job cu salariu de până la 120.000 de dolari pe an, dar companii fără forță de muncă. Circa 5.000 de posturi sunt deschise la Ford

Job cu salariu de până la 120.000 de dolari pe an, dar companii fără forță de muncă. Circa 5.000 de posturi sunt deschise la Ford

09 ian. 2026, 14:38, Actualitate
Job cu salariu de până la 120.000 de dolari pe an, dar companii fără forță de muncă. Circa 5.000 de posturi sunt deschise la Ford

Sunt oferite joburi bine plătite în industria auto, în SUA, însă angajatorii se confruntă cu un fenomen. Și anume, dificultățile majore în recrutarea forței de muncă calificate în companie. De pildă, la Ford, există circa 5.000 de posturi de mecanici, la momentul actual. Însă mulți cetățeni americani se arată dezinteresați și nu vor „să se mai murdărească pe mâini”, relevă experții. Salariul anual ajunge până la 120.000 de dolari. 

Există locuri de muncă unde angajații pot primi un salariu din 6 cifre, dar care, totuși, rămân neocupate. În SUA, de pildă, sunt deschise circa 5.000 de posturi de mecanici la Ford, iar salariul poate ajunge la 120.000 de dolari pe an. Deși suma este din 6 cifre, multe dintre locuri rămân neocupate. Potrivit experților, piața se confruntă cu dificultăți considerabile în recrutarea forței de muncă calificate.

Job cu salariu de până la 120.000 de dolari pe an la Ford, dar piață fără forță de muncă

Jim Farley, directorul general al Ford SUA, a menționat faptul că, la momentul actual, se oferă o remunerație proape dublă față de salariul mediu național.

„Suntem în dificultate ca țară. Nu vorbim suficient despre asta. Avem peste un milion de posturi vacante în domenii critice – servicii de urgență, transport rutier, muncitori în fabrici, instalatori, electricieni și meseriași. Este o problemă foarte serioasă”, a menționat Jim Farley, conform MSN.

Job cu salariu de până la 120.000 de dolari pe an, dar companii fără forță de muncă. Circa 5.000 de posturi sunt deschise la Ford

Job cu salariu de până la 120.000 de dolari pe an, dar companii fără forță de muncă / foto: Envato

Mulți lucrători mecanici urmează un sistem de plată la normă, iar veniturile lor depind de cât de rapizi sunt în a-și finaliza sarcinile și nu de numărul de ore muncite. Altfel, experții susțin că mai există un alt obstacol, și anume timpul necesar pentru a învăța această meserie. Uneori, poate să dureze mai mult de 5 ani. Centrul de recrutare al Ford promovează salarii de pornire de circa 42.000 de dolari pe an pentru muncitori calificați, așa cum arată anunțurile de angajare.

Estimările arată că până în anul 2028, în Statele Unite ale Americii, vor fi create circa 345.000 de noi locuri de muncă în meserii, potrivit Forbes.

Autorul recomandă:

Sursă foto: colaj Gandul/Envato

Recomandarea video

Citește și

PERICOL Mai multe avalanșe s-au produs în Munții Făgăraș. Salvamontiștii avertizează: „Nu vă deplasați în zonele înalte fără experiență și echipament”
16:19
Mai multe avalanșe s-au produs în Munții Făgăraș. Salvamontiștii avertizează: „Nu vă deplasați în zonele înalte fără experiență și echipament”
ECONOMIE Producția de automobile în România a scăzut în 2025, însă țara noastră își consolidează poziția la nivelul UE
16:12
Producția de automobile în România a scăzut în 2025, însă țara noastră își consolidează poziția la nivelul UE
ALERTĂ Ger de crapă pietrele în acest weekend. Unde vor ajunge temperaturile aproape la -20 de grade Celsius
16:04
Ger de crapă pietrele în acest weekend. Unde vor ajunge temperaturile aproape la -20 de grade Celsius
SPORT Mastersul de la Londra începe duminică. Unde se poate urmări la TV primul turneu de snooker al anului
16:00
Mastersul de la Londra începe duminică. Unde se poate urmări la TV primul turneu de snooker al anului
AUTO O șoferiţă din Alba Iulia a fost amendată cu 1.800 de lei, după ce a fost prinsă că circula cu un autoturism echipat cu anvelope de vară
15:36
O șoferiţă din Alba Iulia a fost amendată cu 1.800 de lei, după ce a fost prinsă că circula cu un autoturism echipat cu anvelope de vară
CINEMA „Stranger Things”, cel mai urmărit serial din istoria Netflix, a fost detronat. O miniserie cu 8 episoade a ajuns în top, acum, la începutul lui 2026
15:17
„Stranger Things”, cel mai urmărit serial din istoria Netflix, a fost detronat. O miniserie cu 8 episoade a ajuns în top, acum, la începutul lui 2026
Mediafax
Usturoiul chinezesc cucerește Europa. 70% din importuri vin din China
Digi24
Rusia îi mulțumește lui Trump pentru că a eliberat doi ruși de pe vasul Marinera, confiscat recent. „Îi suntem recunoscători”
Cancan.ro
Blestemul Power Couple: Au DIVORȚAT din cauza emisiunii de la Antena 1
Prosport.ro
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu un fotomodel portughez
Adevarul
Generalii Europei avertizează: continentul trebuie să se pregătească pentru război
Mediafax
ONU anunță o încetinire a creșterii economice globale în 2026
Click
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
Digi24
Atentat în direct. Lidera opoziției a fost atacată cu o bombă chiar în timpul unui interviu
Cancan.ro
Răsturnare de situație în cazul lui Sergiu, tânărul găsit mort pe un câmp în Ajunul Anului Nou. Cine l-ar fi ucis, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost a doua soție a legendarului tenismen român
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Rusia a folosit din nou o „nucleară” împotriva Ucrainei. Racheta Oreșnik, lansată de pe un vehicul 12×12
Descopera.ro
Un obiect imposibil a fost găsit în spațiu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
De ce păsările de munte cântă dimineața și de ce uneori sunt tăcute?
ULTIMA ORĂ Scandal în Guvernul României, pe acordul Mercosur: PSD o acuză pe Oana Țoiu de „trădare”. „A votat fără să protejeze fermierii români”
16:23
Scandal în Guvernul României, pe acordul Mercosur: PSD o acuză pe Oana Țoiu de „trădare”. „A votat fără să protejeze fermierii români”
ULTIMA ORĂ Jumătate din Kiev a rămas fără căldură după atacuri ruse. Primarul le-a cerut locuitorilor să părăsească orașul
16:17
Jumătate din Kiev a rămas fără căldură după atacuri ruse. Primarul le-a cerut locuitorilor să părăsească orașul
IMAGINI CU PUTERNIC IMPACT EMOȚIONAL Iranul transformă protestele în masacru: Tineri au fost împușcați de regim cu o mitralieră montată pe o Toyota
15:51
Iranul transformă protestele în masacru: Tineri au fost împușcați de regim cu o mitralieră montată pe o Toyota
SCANDAL Acordul UE – Mercosur a fost agreat de România fără semnătura ministrului Agriculturii. Barbu: „Sunt alături de fermierii români”
15:37
Acordul UE – Mercosur a fost agreat de România fără semnătura ministrului Agriculturii. Barbu: „Sunt alături de fermierii români”
ACCIDENT Un bărbat de 60 de ani a murit după ce a fost călcat pe trecerea de pietoni, în Bucureștii Noi
15:27
Un bărbat de 60 de ani a murit după ce a fost călcat pe trecerea de pietoni, în Bucureștii Noi
CONTROVERSĂ China continuă cooperarea cu Venezuela. Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, a avut o întâlnire cheie cu ambasadorul chinez
15:08
China continuă cooperarea cu Venezuela. Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, a avut o întâlnire cheie cu ambasadorul chinez

Cele mai noi

Trimite acest link pe