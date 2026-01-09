Job cu salariu de până la 120.000 de dolari pe an, dar companii fără forță de muncă. Circa 5.000 de posturi sunt deschise la Ford

Sunt oferite joburi bine plătite în industria auto, în SUA, însă angajatorii se confruntă cu un fenomen. Și anume, dificultățile majore în recrutarea forței de muncă calificate în companie. De pildă, la Ford, există circa 5.000 de posturi de mecanici, la momentul actual. Însă mulți cetățeni americani se arată dezinteresați și nu vor „să se mai murdărească pe mâini”, relevă experții. Salariul anual ajunge până la 120.000 de dolari.

Există locuri de muncă unde angajații pot primi un salariu din 6 cifre, dar care, totuși, rămân neocupate. În SUA, de pildă, sunt deschise circa 5.000 de posturi de mecanici la Ford, iar salariul poate ajunge la 120.000 de dolari pe an. Deși suma este din 6 cifre, multe dintre locuri rămân neocupate. Potrivit experților, piața se confruntă cu dificultăți considerabile în recrutarea forței de muncă calificate.

Job cu salariu de până la 120.000 de dolari pe an la Ford, dar piață fără forță de muncă

Jim Farley, directorul general al Ford SUA, a menționat faptul că, la momentul actual, se oferă o remunerație proape dublă față de salariul mediu național.

„Suntem în dificultate ca țară. Nu vorbim suficient despre asta. Avem peste un milion de posturi vacante în domenii critice – servicii de urgență, transport rutier, muncitori în fabrici, instalatori, electricieni și meseriași. Este o problemă foarte serioasă”, a menționat Jim Farley, conform MSN.

Mulți lucrători mecanici urmează un sistem de plată la normă, iar veniturile lor depind de cât de rapizi sunt în a-și finaliza sarcinile și nu de numărul de ore muncite. Altfel, experții susțin că mai există un alt obstacol, și anume timpul necesar pentru a învăța această meserie. Uneori, poate să dureze mai mult de 5 ani. Centrul de recrutare al Ford promovează salarii de pornire de circa 42.000 de dolari pe an pentru muncitori calificați, așa cum arată anunțurile de angajare.

Estimările arată că până în anul 2028, în Statele Unite ale Americii, vor fi create circa 345.000 de noi locuri de muncă în meserii, potrivit Forbes.

Sursă foto: colaj Gandul/Envato