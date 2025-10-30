Prima pagină » Știri externe » Sarkozy devine deţinutul numărul unu al Franţei. Însuşi ministrul de Justiţie a fost să-l viziteze la închisoare. Mișcarea i-a supărat pe magistraţi

Sarkozy devine deţinutul numărul unu al Franţei. Însuşi ministrul de Justiţie a fost să-l viziteze la închisoare. Mișcarea i-a supărat pe magistraţi

30 oct. 2025, 13:25, Știri externe
Sarkozy devine deţinutul numărul unu al Franţei. Însuşi ministrul de Justiţie a fost să-l viziteze la închisoare. Mișcarea i-a supărat pe magistraţi

Nicolas Sarkozy are numai oaspeți de seamă la închisoarea La Santé, unde a fost încarcerat pe data de 21 octombrie. Presa franceză relatează că însuși ministrul de Justiție, Gérald Darmanin, l-a vizitat pe fostul președinte al Republicii.

Conform informațiilor confirmate de BFMTV, vizita a avut loc miercuri, 29 octombrie, la ora 19:00, și a durat 45 de minute. Ministrul Justiției a fost însoțit de directorul închisorii La Santé în timpul acestei vizite.

Gérald Darmanin a discutat apoi cu ofițerii penitenciarului, tot timp de 45 de minute, în special despre securitatea fostului șef de stat.

Ministrul Justiției anunțase cu o zi înainte de încarcerarea lui Nicolas Sarkozy că îl va vizita pe fostul șef de stat la închisoarea La Santé. „În calitate de ministru al Justiției, mă preocupă condițiile sale de siguranță”, a declarat el la France Inter.

El a adăugat: „Ministrul Justiției poate vizita orice închisoare; eu merg de trei ori pe săptămână pentru că (ministrul n.r.) trebuie să garanteze buna funcționare a serviciului public. Am mai vizitat deținuții și nu este anormal.”

Declarația a fost salutată de unii membri ai clasei politice, în special de susținătorii lui Nicolas Sarkozy, dar condamnată vehement de magistrați.

Rémy Heitz, procurorul general al Curții de Casație și cel mai înalt magistrat din Franța, consideră că o astfel de vizită prezintă un „risc de a împiedica serenitatea” sistemului judiciar și „prin urmare, de a submina independența judecătorilor” .

„Există riscul ca o astfel de vizită să fie percepută de magistrați și de opinia publică ca un obstacol în calea liniștii dorite în cadrul procesului”, înaintea următoarelor termene judiciare în dosarul libian, în special procesul de apel, „și, prin urmare, să pună în pericol independența magistraților”, a declarat procurorul general la France Info pe 21 octombrie.

Sarkozy, tratament special în spatele gratiilor

În urmă cu câteva zile, presa franceză a raportat că fostul şef de stat are parte de un tratament special la închisoare, care nu este pe placul deţinuţilor sau al gardienilor închisorii. Se pare că Sarkozy are parte de patru vizite pe săptămână din partea familiei, relata BFMTV.

Conform legii, un inculpat, adică un deținut care nu a fost condamnat definitiv, așa cum este cazul lui Nicolas Sarkozy, are dreptul la trei vizite pe săptămână. Săptămâna trecută, Carla Bruni a fost să-l viziteze „de mai multe ori”.

Condamnat la cinci ani de închisoare pentru „conspirație criminală” de către tribunalul din Paris în cazul finanțării campaniei sale prezidențiale din 2007, cu fonduri provenite de la regimul fostului lider libian Muammar Gaddafi, Nicolas Sarkozy a fost încarcerat pe 21 octombrie.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Nicolas Sarkozy are tratament „special“ la închisoare. Pe lângă protecția continuă, vizitele se țin lanț. Cine vrea să-l vadă pe fostul președinte

Sarkozy, păzit zi și noapte de doi ofițeri de securitate. Fostul președinte francez n-a putut să doarmă din cauza deținuților care i-au cântat

Citește și

EXTERNE Haosul a pus stăpânire pe Tanzania. Proteste violente au izbucnit chiar în ziua alegerilor. Aeroporturi luate cu asalt şi secţii de votare incendiate
15:04
Haosul a pus stăpânire pe Tanzania. Proteste violente au izbucnit chiar în ziua alegerilor. Aeroporturi luate cu asalt şi secţii de votare incendiate
FLASH NEWS Americanii anunță că NU pleacă din Polonia. Decizia lui Trump de retragere a soldaților a fost doar pentru România
14:52
Americanii anunță că NU pleacă din Polonia. Decizia lui Trump de retragere a soldaților a fost doar pentru România
EXTERNE Emmanuel Macron declară război rețelelor de socializare. Acuză X că este dominat de „conținut de extremă dreapta”. „Am făcut o mare prostie“
12:29
Emmanuel Macron declară război rețelelor de socializare. Acuză X că este dominat de „conținut de extremă dreapta”. „Am făcut o mare prostie“
EXTERNE Nici Germania nu mai vrea să plătească ȘOMAJUL ucrainenilor. Nemulțumirile cresc
11:27
Nici Germania nu mai vrea să plătească ȘOMAJUL ucrainenilor. Nemulțumirile cresc
EXTERNE Paza este inexistentă în faimoasele monumente ale Parisului. După cazul Luvru, un bărbat a reușit să se ascundă o noapte întreagă în Turnul Eiffel
11:14
Paza este inexistentă în faimoasele monumente ale Parisului. După cazul Luvru, un bărbat a reușit să se ascundă o noapte întreagă în Turnul Eiffel
EXTERNE Donald Trump își încheie turneul asiatic prin întâlnirea cu liderul Chinei, Xi Jinping. Tarifele pentru China scad cu 10%. Ce au discutat cei doi
10:44
Donald Trump își încheie turneul asiatic prin întâlnirea cu liderul Chinei, Xi Jinping. Tarifele pentru China scad cu 10%. Ce au discutat cei doi
Mediafax
Cum să NU iei țeapă de Black Friday 2025. Sfaturi de la bancheri și polițiști
Digi24
Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane din România
Cancan.ro
Fratele Ștefaniei Szabo rupe TĂCEREA după moartea doctoriței din Buzău. Mărturia care dă peste cap ancheta
Prosport.ro
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc de bani!
Adevarul
Marius Lulea prevestește finalul Guvernului Bolojan în ianuarie: „Va fi aruncat la coșul de gunoi. PSD va depune moțiune”
Mediafax
Sondaj: Mamele care muncesc în străinătate nu găsesc JOB în România. Câti părinți vor să se întoarcă
Click
Alimentul de care Fuego nu se atinge: „Cel mai nociv pentru ființa umană”. Îi îndeamnă pe toți să-l evite
Digi24
Horațiu Potra vrea să se întoarcă în România, fără să aștepte extrădarea. Anunțul făcut de avocata sa
Cancan.ro
Ce se întâmplă cu autopsia medicului Ștefania Szabo. Familia a pus piciorul în prag. Poliția face percheziții de amploare. Detalii de ultimă oră
Ce se întâmplă doctore
Un celebru actor, diagnosticat cu o boală în stadiu terminal, la doar 28 de ani. Medicii i-au dat doar câțiva ani de trăit
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
Ingredientul din BERE care face minuni pentru sănătate
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
Un monument din calcar, vechi de 1.400 de ani, dezvăluie o rară conducere feminină într-un oraș mayaș antic
POLITICĂ Reacția lui Sorin Grindeanu la acuzațiile liberalului Ciprian Ciucu privind un „blat PSD-AUR” la Capitală: Amestecă politicul cu administrația
15:04
Reacția lui Sorin Grindeanu la acuzațiile liberalului Ciprian Ciucu privind un „blat PSD-AUR” la Capitală: Amestecă politicul cu administrația
HOROSCOP Horoscop 31 octombrie 2025. ZODIA care va avea succes
15:00
Horoscop 31 octombrie 2025. ZODIA care va avea succes
BREAKING NEWS Angajații Televiziunii Publice au fost anunțați că serverul actual al instituției va fi înlocuit și operat de către Serviciul SECRET de Telecomunicații Speciale. Gândul publică mesajul conducerii TVR către angajați
14:44
Angajații Televiziunii Publice au fost anunțați că serverul actual al instituției va fi înlocuit și operat de către Serviciul SECRET de Telecomunicații Speciale. Gândul publică mesajul conducerii TVR către angajați
BLACK FRIDAY Reduceri de Black Friday 2025. Unele magazine au furat startul
14:40
Reduceri de Black Friday 2025. Unele magazine au furat startul
POLITICĂ Sorin Grindeanu îl atacă pe Ilie Bolojan și pe miniștrii USR, după anunțul retragerii trupelor SUA: De 72 de ore e liniște
14:37
Sorin Grindeanu îl atacă pe Ilie Bolojan și pe miniștrii USR, după anunțul retragerii trupelor SUA: De 72 de ore e liniște
PODCAST ALTCEVA Dr. Adrian Marinescu, invitat la „Altceva cu Adrian Artene”: Vom avea o nouă pandemie?!
14:32
Dr. Adrian Marinescu, invitat la „Altceva cu Adrian Artene”: Vom avea o nouă pandemie?!