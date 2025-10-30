Nicolas Sarkozy are numai oaspeți de seamă la închisoarea La Santé, unde a fost încarcerat pe data de 21 octombrie. Presa franceză relatează că însuși ministrul de Justiție, Gérald Darmanin, l-a vizitat pe fostul președinte al Republicii.

Conform informațiilor confirmate de BFMTV, vizita a avut loc miercuri, 29 octombrie, la ora 19:00, și a durat 45 de minute. Ministrul Justiției a fost însoțit de directorul închisorii La Santé în timpul acestei vizite.

Gérald Darmanin a discutat apoi cu ofițerii penitenciarului, tot timp de 45 de minute, în special despre securitatea fostului șef de stat.

Ministrul Justiției anunțase cu o zi înainte de încarcerarea lui Nicolas Sarkozy că îl va vizita pe fostul șef de stat la închisoarea La Santé. „În calitate de ministru al Justiției, mă preocupă condițiile sale de siguranță”, a declarat el la France Inter.

El a adăugat: „Ministrul Justiției poate vizita orice închisoare; eu merg de trei ori pe săptămână pentru că (ministrul n.r.) trebuie să garanteze buna funcționare a serviciului public. Am mai vizitat deținuții și nu este anormal.”

Declarația a fost salutată de unii membri ai clasei politice, în special de susținătorii lui Nicolas Sarkozy, dar condamnată vehement de magistrați.

Rémy Heitz, procurorul general al Curții de Casație și cel mai înalt magistrat din Franța, consideră că o astfel de vizită prezintă un „risc de a împiedica serenitatea” sistemului judiciar și „prin urmare, de a submina independența judecătorilor” .

„Există riscul ca o astfel de vizită să fie percepută de magistrați și de opinia publică ca un obstacol în calea liniștii dorite în cadrul procesului”, înaintea următoarelor termene judiciare în dosarul libian, în special procesul de apel, „și, prin urmare, să pună în pericol independența magistraților”, a declarat procurorul general la France Info pe 21 octombrie.

Sarkozy, tratament special în spatele gratiilor

În urmă cu câteva zile, presa franceză a raportat că fostul şef de stat are parte de un tratament special la închisoare, care nu este pe placul deţinuţilor sau al gardienilor închisorii. Se pare că Sarkozy are parte de patru vizite pe săptămână din partea familiei, relata BFMTV.

Conform legii, un inculpat, adică un deținut care nu a fost condamnat definitiv, așa cum este cazul lui Nicolas Sarkozy, are dreptul la trei vizite pe săptămână. Săptămâna trecută, Carla Bruni a fost să-l viziteze „de mai multe ori”.

Condamnat la cinci ani de închisoare pentru „conspirație criminală” de către tribunalul din Paris în cazul finanțării campaniei sale prezidențiale din 2007, cu fonduri provenite de la regimul fostului lider libian Muammar Gaddafi, Nicolas Sarkozy a fost încarcerat pe 21 octombrie.

