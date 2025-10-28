Prima pagină » Știri externe » Nicolas Sarkozy are tratament „special“ la închisoare. Pe lângă protecția continuă, vizitele se țin lanț. Cine vrea să-l vadă pe fostul președinte

28 oct. 2025, 16:25, Știri externe
Nicolas Sarkozy este „acuzat“ că beneficiază de un tratament special în spatele gratiilor. Plasat în detenție la închisoarea Santé din Paris, de săptămâna trecută, fostul președinte al Franței are parte de patru vizite pe săptămână din partea familiei, relatează BFMTV.

Conform legii, un inculpat, adică un deținut care nu a fost condamnat definitiv, așa cum este cazul lui Nicolas Sarkozy, are dreptul la trei vizite pe săptămână. Săptămâna trecută, Carla Bruni a venit să-l viziteze „de mai multe ori”.

Potivit informațiilor BFMTV, Christophe Ingrain și Jean-Michel Darrois, avocații fostului șef de stat, îl vizitează și ei zilnic și fără limite de timp.

Condamnat la cinci ani de închisoare pentru „conspirație criminală” de către tribunalul din Paris în cazul finanțării campaniei sale prezidențiale din 2007, cu fonduri provenite de la regimul fostului lider libian Muammar Gaddafi, Nicolas Sarkozy a fost încarcerat pe 21 octombrie.

Parlamentarii nu au voie să viziteze deținuții

Conform informațiilor JDD, confirmate pentru BFMTV de o sursă din închisoare, deputații Danièle Obono și Ugo Bernalicis s-au deplasat luni dimineață la penitencarul parizian pentru a-l vizita pe fostul președinte al Republicii.

Cererea lor a fost însă refuzată, întrucât legea le acordă parlamentarilor dreptul de a vizita închisorile, dar nu „de a vizita un deținut”, a adăugat aceeași sursă.

La sosirea sa la închisoarea La Santé, fostul șef de stat a fost ținta amenințărilor cu moartea din partea a trei deținuți, într-un videoclip postat pe rețelele de socializare. Aceștia au fost puși sub acuzare, iar doi dintre ei vor apărea în instanță pe 19 decembrie.

Având în vedere statutul său, Nicolas Sarkozy beneficiază și de protecția a doi ofițeri de poliție înarmați care se schimbă la fiecare 12 ore pentru a-i asigura siguranța. Aceștia au fost plasați într-o celulă de lângă cea a fostului președinte. Această prezență a poliției a stârnit furie și neînțelegere în rândul gardienilor, care au susținut că nu au fost informați.

