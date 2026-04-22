Scandal diplomatic Italia-Rusia. Meloni, ținta unui atac fără precedent la TV rusă. Ambasadorul Moscovei la Roma, convocat de urgență

Tensiunile diplomatice între Italia și Rusia au luat amploare după un val atacuri verbale dure la adresa premierului Giorgia Meloni. Ministrul de externe Antonio Tajani a convocat ambasadorul rus, în urma declarațiilor controversate difuzate la televiziunea de stat rusă.

Ministrul italian de externe, Antonio Tajani, a anunțat convocarea ambasadorului rus la Roma, după ce prezentatorul Vladimir Soloviov a lansat un val de insulte la adresa premierului Giorgia Meloni, într-o emisiune difuzată la televiziunea rusă, scrie France24.com

Potrivit presei italiene, discursul lui Soloviov a depășit orice limită diplomatică, acesta folosind expresii extrem de jignitoare precum „ruşine a rasei umane”, „fiară sălbatică”, „idioată cu diplomă” sau apelative directe precum „Giorgia t**fa” și „ce femeie mică şi ticăloasă şi rea”.

Propagandistul rus a continuat atacul, afirmând: „Această Meloni este o creatură fascistă care şi-a trădat alegătorii, pentru că s-a prezentat cu sloganuri complet diferite”, a spus Vladimir Soloviov, care spera ca Italia să devină la fel de supusă Rusiei precum Ungaria lui Victor Orban sau Slovacia lui Robet Fico.

„Trădarea este al doilea ei prenume, ea l-a trădat chiar şi pe Trump, căruia îi jurase anterior credinţă”, a mai adăugat acesta.

Declarațiile au provocat un val de reacții în Italia, unde întreaga clasă politică, atât din coaliția de guvernare, cât și din opoziție, a condamnat ferm limbajul folosit.

Meloni: „Nu ne schimbăm direcția”

Relațiile dintre Roma și Moscova sunt deja tensionate, pe fondul sprijinului constant oferit de Italia Ucrainei după invazia rusă.

Premierul Giorgia Meloni a reacționat public în cursul serii, transmițând un mesaj ferm.

„Prin însăşi natura sa, un propagandist înfocat al regimului nu poate da lecţii nici de coerenţă, nici de libertate. Dar cu siguranţă nu aceste caricaturi ne vor face să ne schimbăm direcţia. Avem o singură busolă: interesele Italiei. Şi vom continua să o urmăm cu mândrie, indiferent ce cred propagandiştii de toate felurile”, a declarat liderul italian.

