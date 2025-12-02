Prima pagină » Știri externe » Scandal în Rada de la Kiev. Opoziţia ucraineană boicotează sesiunea parlamentului și cere demisia Guvernului

Scandal în Rada de la Kiev. Opoziţia ucraineană boicotează sesiunea parlamentului și cere demisia Guvernului

Olga Borșcevschi
02 dec. 2025, 13:26, Știri externe
„Solidaritatea Europeană”, principalul partid de opoziţie din legislativul Ucrainei, a boicotat marţi sesiunea Radei Supreme (parlamentul unicameral), cerând demisia în bloc a actualului guvern numit de preşedintele Volodimir Zelenski.  Deputații opoziției au blocat tribuna Radei și au scandat pentru a bloca activitatea Legislativului.

Membrii fracțiunii fostului președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko, „Solidaritatea Europeană”, au cerut dizolvarea Cabinetului de miniștri. Deputații au blocat tribuna, strigând: „Jos Guvernul”.

Președintele Radei, Ruslan Stefanciuk, a spus că parlamentul nu poate continua lucrările și a anunțat o pauză.

Astăzi, Legislativul de la Kiev trebuia să examineze o listă de legi importante, inclusiv chestiuni legate de traducerea unei Convenții, unde se cerea eliminarea limbii ruse.

Pace în Ucraina. Trimisul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, se întâlnește azi cu Vladimir Putin

The Times: „Lupta lui Zelensky pentru supraviețuire este mai personală ca niciodată. Valeri Zalujnîi l-ar putea înlocui pe liderul de la Kiev”

