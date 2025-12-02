„Solidaritatea Europeană”, principalul partid de opoziţie din legislativul Ucrainei, a boicotat marţi sesiunea Radei Supreme (parlamentul unicameral), cerând demisia în bloc a actualului guvern numit de preşedintele Volodimir Zelenski. Deputații opoziției au blocat tribuna Radei și au scandat pentru a bloca activitatea Legislativului.

Membrii fracțiunii fostului președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko, „Solidaritatea Europeană”, au cerut dizolvarea Cabinetului de miniștri. Deputații au blocat tribuna, strigând: „Jos Guvernul”.

Președintele Radei, Ruslan Stefanciuk, a spus că parlamentul nu poate continua lucrările și a anunțat o pauză.

Astăzi, Legislativul de la Kiev trebuia să examineze o listă de legi importante, inclusiv chestiuni legate de traducerea unei Convenții, unde se cerea eliminarea limbii ruse.

